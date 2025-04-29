Yeni Yargı Paketi Şekilleniyor: Gündüz İşe Akşam Hapishaneye!
Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, gece infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidiliyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Hamile ve çocuklu kadınlar cezalarını konutunda tamamlayabilecek. Basit suçlardan ceza alanlar, gündüz işe gidip akşam hapse dönecek.
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Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde Ceza İnfaz Yasası’nda yapılacak değişikliklerle, yeni infaz modelleri hayata geçirilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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