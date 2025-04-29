onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Yeni Yargı Paketi Şekilleniyor: Gündüz İşe Akşam Hapishaneye!

Yeni Yargı Paketi Şekilleniyor: Gündüz İşe Akşam Hapishaneye!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 08:18

Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, gece infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidiliyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Hamile ve çocuklu kadınlar cezalarını konutunda tamamlayabilecek. Basit suçlardan ceza alanlar, gündüz işe gidip akşam hapse dönecek.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gu...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde Ceza İnfaz Yasası’nda yapılacak değişikliklerle, yeni infaz modelleri hayata geçirilecek.

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni yargı paketinde Ceza İnfaz Yasası’nda yapılacak değişikliklerle, yeni infaz modelleri hayata geçirilecek.

Mevcut kanuna göre 3 yıla kadar taksirle işlenen suçlar için verilen hapis cezalarının, evde infaz, hafta sonu infaz ve geceleyin infaz gibi yöntemlerle dışarda infazı mümkün. Ancak 3 yılın altındaki cezaların yatarı olmadığı için bu infaz yöntemlerinin uygulaması da bulunmuyor. Yeni Yargı Paketi ile konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitimine 5 yılın altına kalan hükümlülerin cezaları dışarda infaz edebilecek.

Konutta infazdan özellikle hamile ve çocuklu kadınların yararlanması öngörülüyor. Hasta hükümlüler için de dışarıda infaz şartları esnetilecek. Hapiste tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olan yaşlı ve hasta hükümlüler, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz kolaylığından yararlanabilecek. ‘Geceleyin infaz’ uygulamasında, basit suçlardan ceza alan hükümlüler gündüz işe gidecek, akşam cezaevine dönecek. Hafta sonu infazda ise sadece Cumartesi-pazar günleri hapiste kalacaklar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
6
6
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın