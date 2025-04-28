Özgür Özel'in Seçim Planı: "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Olur, Ekrem İmamoğlu Başbakan"

Ekrem İmamoğlu için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Özgür Özel, “Ekrem Bey cezaevinden çıkarsa herkes bir otobüsün tepesinde seçim çalışması yapar. Oldu ki Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkamadı veya siyasi yasak getirildi, o zaman da planımız var. Biz yüzde 70 ile seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Böyle olunca da parlementer sisteme geçebileceğiz. Bu süreçte milletin gönlündeki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur ve parlementer sisteme geçişle Ekrem İmamoğlu da başbakan olarak yürütmenin başına geçer” ifadelerini kullandı.