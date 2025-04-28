Özgür Özel'in Seçim Planı: "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Olur, Ekrem İmamoğlu Başbakan"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu kalmaya devam etmesi veya seçim yasaklı hale gelmesiyle seçimleri yüzde 70 oyla kazanacaklarını söyleyen Özgür Özel, “Bu durumda milletin gönlündeki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur. Acil olarak güçlendirilmiş parlementer sisteme geçeriz ve Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkarak başbakan olur” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 40 gündür “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın