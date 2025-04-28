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Özgür Özel'in Seçim Planı: "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Olur, Ekrem İmamoğlu Başbakan"

Özgür Özel'in Seçim Planı: "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Olur, Ekrem İmamoğlu Başbakan"

Özgür Özel
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 23:39

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fatih Altaylı’nın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu kalmaya devam etmesi veya seçim yasaklı hale gelmesiyle seçimleri yüzde 70 oyla kazanacaklarını söyleyen Özgür Özel, “Bu durumda milletin gönlündeki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur. Acil olarak güçlendirilmiş parlementer sisteme geçeriz ve Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkarak başbakan olur” ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 40 gündür “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaklaşık 40 gündür “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçim planı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 

Ne olursa olsun adaylarının Ekrem İmamoğlu olduğunu söyleyen Özel, YSK tarafından İmamoğlu’nun seçime girilmesine izin verilmeyeceği senaryoda olabilecekleri anlattı.

“Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur”

“Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur”

Ekrem İmamoğlu için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Özgür Özel, “Ekrem Bey cezaevinden çıkarsa herkes bir otobüsün tepesinde seçim çalışması yapar. Oldu ki Ekrem İmamoğlu cezaevinden çıkamadı veya siyasi yasak getirildi, o zaman da planımız var. Biz yüzde 70 ile seçimi kazanacağımızı düşünüyoruz. Böyle olunca da parlementer sisteme geçebileceğiz. Bu süreçte milletin gönlündeki Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olur ve parlementer sisteme geçişle Ekrem İmamoğlu da başbakan olarak yürütmenin başına geçer” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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