İspanya ve Portekiz’de Elektrik Kesintisi: İspanya’da Acil Durum İlan Edildi
İspanya ve Portekiz’de tüm ülkede elektriklerin kesilmesi şoke etmişti. Milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin kesin sebebi açıklanmazken, Portekiz basınında yaşanan elektrik kesintisinin ana hatlardaki düşük voltaj nedeniyle olduğu iddia edilmişti.
İspanya’da ise Acil Durum ilan edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı talep edilen bölgelerde acil durum kararlarının uygulanacağını duyurdu.
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Avrupa’da milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor.
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İspanya’da acil durum ilan edildi.
Elektrik kesintisinin nedeni hala belli olmadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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