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İspanya ve Portekiz’de Elektrik Kesintisi: İspanya’da Acil Durum İlan Edildi

İspanya ve Portekiz’de Elektrik Kesintisi: İspanya’da Acil Durum İlan Edildi

İspanya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.04.2025 - 22:07

İspanya ve Portekiz’de tüm ülkede elektriklerin kesilmesi şoke etmişti. Milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisinin kesin sebebi açıklanmazken, Portekiz basınında yaşanan elektrik kesintisinin ana hatlardaki düşük voltaj nedeniyle olduğu iddia edilmişti.

İspanya’da ise Acil Durum ilan edildi. İspanya İçişleri Bakanlığı talep edilen bölgelerde acil durum kararlarının uygulanacağını duyurdu.

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Avrupa’da milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor.

Avrupa’da milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintisi devam ediyor.

İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle telefon ve internet hatlarında sorun yaşınırken, metro ve tren gibi ulaşım araçları da çalışmıyor.

Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle İspanya’da vatandaşların radyo ve pillere büyük talep gösterdiği öğrenildi.

İspanya’da acil durum ilan edildi.

İspanya’da acil durum ilan edildi.

Elektrik kesintisi sonrasında güvenlik güçleri de teyakkuza geçirilmişti. Bazı yerel yönetimlerden gelen “Asker sahaya insin” talepleri sonrasında İspanya’da acil durum ilan edildi.

İspanya İçişleri Bakanlığı talep edilen bölgelerde acil durum kararlarının uygulanacağını duyurdu.

Elektrik kesintisinin nedeni hala belli olmadı.

Elektrik kesintisinin nedeni hala belli olmadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaşanan kesintinin Avrupa elektrik sisteminde yaşanan voltaj düşüklüğü nedeni ile olduğunu ancak voltaj dalgalanmasına neyin sebep olduğunun hala belli olmadığını söyledi.

İspanya’da elektrik şirketinden yapılan ilk açıklamada enerjinin tekrardan 10 saat içinde verileceği açıklanmıştı. Portekiz’de ise tüm elektriğin geri gelmesinin 1 hafta süreceği duyurulmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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