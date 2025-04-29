Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor: Divan Kurulu'nda Yumruklanan Hasan Arat Yönetimi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Geçtiğimiz haftalarda siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Hasan Arat, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğramıştı. Hasan Arat ve mevcut yönetim arasındaki gerginlik, Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ın savcılığa yaptığı şikayetle farklı bir boyuta ulaştı.

Sabah’tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Savcılık, Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat’ın yönetimine soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde kulübün 1 milyon 450 bin eurodan fazla zarara uğratıldığı öne sürülürken, şikayette bulunan Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporuna göre, projeye en uygun fiyatı sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı ve 243 bin euro daha pahalı teklif sunan Şah Elektrik firması ile sözleşme yapıldığı, Gigatera firması gibi uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.