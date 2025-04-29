Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor: Divan Kurulu'nda Yumruklanan Hasan Arat Yönetimi Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Beşiktaş Kulübü’nün Eski Başkanı Hasan Arat yönetiminde gerçekleştirilen stat aydınlatması ve çatı yenileme projesinde, kulübün '2 milyon Euro zarara uğratıldığı' iddiasıyla yapılan şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre; konuya ilişkin Hasan Arat yönetiminin yöneticilerinden Kaan Şakul ifadeye çağrıldı.
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Süper Lig’de zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü’nde bir de soruşturma gündemi oldu.
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Stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin euroya tamamlanabileceğini belirtti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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