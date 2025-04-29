onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor: Divan Kurulu'nda Yumruklanan Hasan Arat Yönetimi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Beşiktaş'ta Sular Durulmuyor: Divan Kurulu'nda Yumruklanan Hasan Arat Yönetimi Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Beşiktaş
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 09:44

Beşiktaş Kulübü’nün Eski Başkanı Hasan Arat yönetiminde gerçekleştirilen stat aydınlatması ve çatı yenileme projesinde, kulübün '2 milyon Euro zarara uğratıldığı' iddiasıyla yapılan şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre; konuya ilişkin Hasan Arat yönetiminin yöneticilerinden Kaan Şakul ifadeye çağrıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Süper Lig’de zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü’nde bir de soruşturma gündemi oldu.

Süper Lig’de zor günler geçiren Beşiktaş Kulübü’nde bir de soruşturma gündemi oldu.

Geçtiğimiz haftalarda siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Hasan Arat, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğramıştı. Hasan Arat ve mevcut yönetim arasındaki gerginlik, Serdal Adalı yönetimindeki Beşiktaş'ın savcılığa yaptığı şikayetle farklı bir boyuta ulaştı. 

Sabah’tan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Savcılık, Beşiktaş’ın eski başkanı Hasan Arat’ın yönetimine soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturmada, Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen aydınlatma ve çatı yenileme projesinde kulübün 1 milyon 450 bin eurodan fazla zarara uğratıldığı öne sürülürken, şikayette bulunan Beşiktaş Denetim Kurulu'nun raporuna göre, projeye en uygun fiyatı sunan Etna Yapı firmasının devre dışı bırakıldığı ve 243 bin euro daha pahalı teklif sunan Şah Elektrik firması ile sözleşme yapıldığı, Gigatera firması gibi uygun fiyatlı tekliflerin ise bilinçli şekilde saklandığı ileri sürüldü.

Stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin euroya tamamlanabileceğini belirtti.

Stadyum aydınlatma projesi için yapılan toplam ödeme 2 milyon 250 bin euro olurken, Denetim Kurulu işin piyasa şartlarında 800 bin euroya tamamlanabileceğini belirtti.

Proje için teminat mektubu alınmadığı da vurgulanırken, loca teminatı tahsis edilemediği için kulübün 638 bin euro daha kaybettiği belirtildi.

Cumhuriyet Savcılığı, tüm teklif dosyaları ve gizlendiği iddia edilen Gigatera evrakları, sözleşme ve ödeme belgeleri ile birlikte projeye imza atan yönetim kurulu üyelerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin savcılığa gönderilmesini istedi. İlk ifadeye çağrılan isim ise dönemin yöneticilerinden Kaan Şakul oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın