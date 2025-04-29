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Soner Yalçın Yazdı: “Polisler, Murat Ongun’un Oğlunun Kumbarasındaki 3-5 Bin TL’yi Aldı”

Soner Yalçın Yazdı: “Polisler, Murat Ongun’un Oğlunun Kumbarasındaki 3-5 Bin TL’yi Aldı”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2025 - 09:16

Gazeteci Soner Yalçın, OdaTV’deki köşe yazısında Murat Ongun’dan sonra gözaltına alınan eşinin evinde yapılan arama sırasında oğulları Koray’ın odasındaki karton kumbaradaki 3-5 bin liranın da polisler tarafından alındığını iddia etti. Soner Yalçın ayrıca yazısında polislerin, Murat Ongun’un 19 yaşındaki kızının kulağındaki küpeler için de “Altın mı? Çıkar bakayım” dediğini yazdı.

Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/soner-...
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun da geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun da geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.

Gözdem Ongun’un gözaltına alınması sonrasında yaşadıklarını köşe yazısına taşıyan gazeteci Soner Yalçın, polisler ile evdekiler arasında yapılan arama sırasında yaşananları kaleme aldı. Yalçın, polislerin Murat Ongun’un oğlu 15 yaşındaki Koray Ongun’un kumbarasındaki 3-5 bin lirayı da aldığını belirtti.

İşte Soner Yalçın’ın OdaTV’deki yazısından bir bölüm:

İşte Soner Yalçın’ın OdaTV’deki yazısından bir bölüm:

“Cumartesi günü…

İBB’ye yönelik ikinci operasyonda -Murat Ongun’un eşi- Gözdem’in de gözaltına alındığı haberini öğrenince evlerine gittim. Evde iki çocuk vardı, ne yapıyorlardı? Babalarından sonra anneleri de yine sabah 06.00’da yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan iki çocuk ne yapardı bir başına?

Allah'tan teyzesi ve eniştesi vardı evde…

Evdeki arama sırasında yaşananları duyunca şaşırdım kaldım:

Koray Ongun, 15 yaşında. Kendine mahsus bir çocuk.

Polisler, Koray’ın odasında arama yaparken bulduklarına pek seviniyor; Koray’ın kartondan kumbarası içinde babaannesinin gönderdiği 3-5 bin lirayı alıyorlar!

Bundan da şöyle haberim oldu; okul arkadaşının annesi Koray’ı evlerine davet etti, Koray “nasıl gideceğim hiç param yok” dedi…

Çocuğun kumbarasındaki parasına el koymak da nedir? Savcıların bundan haberi olduğunu hiç sanmıyorum.

Bitmedi. Polisin dikkatini 19 yaşındaki Lal Ongun’un küpeleri çekiyor, “altın mı? Çıkar bakayım” diyor! Kızcağız “annemin yaptığı tasarım, altın değil” diyor sesi titreyerek…

Altın olsaydı, Lal de mi gözaltına alınacaktı?”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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