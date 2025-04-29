Soner Yalçın Yazdı: “Polisler, Murat Ongun’un Oğlunun Kumbarasındaki 3-5 Bin TL’yi Aldı”
Kaynak: https://www.odatv.com/yazarlar/soner-...
Gazeteci Soner Yalçın, OdaTV’deki köşe yazısında Murat Ongun’dan sonra gözaltına alınan eşinin evinde yapılan arama sırasında oğulları Koray’ın odasındaki karton kumbaradaki 3-5 bin liranın da polisler tarafından alındığını iddia etti. Soner Yalçın ayrıca yazısında polislerin, Murat Ongun’un 19 yaşındaki kızının kulağındaki küpeler için de “Altın mı? Çıkar bakayım” dediğini yazdı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonunda Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan isimlerden Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun da geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.
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İşte Soner Yalçın’ın OdaTV’deki yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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