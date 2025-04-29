Soner Yalçın Yazdı: “Polisler, Murat Ongun’un Oğlunun Kumbarasındaki 3-5 Bin TL’yi Aldı”

“Cumartesi günü…

İBB’ye yönelik ikinci operasyonda -Murat Ongun’un eşi- Gözdem’in de gözaltına alındığı haberini öğrenince evlerine gittim. Evde iki çocuk vardı, ne yapıyorlardı? Babalarından sonra anneleri de yine sabah 06.00’da yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan iki çocuk ne yapardı bir başına?

Allah'tan teyzesi ve eniştesi vardı evde…

Evdeki arama sırasında yaşananları duyunca şaşırdım kaldım:

Koray Ongun, 15 yaşında. Kendine mahsus bir çocuk.

Polisler, Koray’ın odasında arama yaparken bulduklarına pek seviniyor; Koray’ın kartondan kumbarası içinde babaannesinin gönderdiği 3-5 bin lirayı alıyorlar!

Bundan da şöyle haberim oldu; okul arkadaşının annesi Koray’ı evlerine davet etti, Koray “nasıl gideceğim hiç param yok” dedi…

Çocuğun kumbarasındaki parasına el koymak da nedir? Savcıların bundan haberi olduğunu hiç sanmıyorum.

Bitmedi. Polisin dikkatini 19 yaşındaki Lal Ongun’un küpeleri çekiyor, “altın mı? Çıkar bakayım” diyor! Kızcağız “annemin yaptığı tasarım, altın değil” diyor sesi titreyerek…

Altın olsaydı, Lal de mi gözaltına alınacaktı?”