Ev Hapsi Cezası Almıştı: Özgür Özel’den Gazeteci İsmail Saymaz’a Ziyaret
Gazeteci İsmail Saymaz 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 19 Mart’ta evinde gözaltına alınmış ve sonrasında ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet İsmail Saymaz’ı evinde ziyaret etti.
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Ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozmuştu.
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İsmail Saymaz’ın bugün evinde misafirleri vardı.
Ziyarete çekilen fotoğraflar da sosyal medyadan paylaşıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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