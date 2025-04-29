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Ev Hapsi Cezası Almıştı: Özgür Özel’den Gazeteci İsmail Saymaz’a Ziyaret

Ev Hapsi Cezası Almıştı: Özgür Özel’den Gazeteci İsmail Saymaz’a Ziyaret

İsmail Saymaz
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 20:24

Gazeteci İsmail Saymaz 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 19 Mart’ta evinde gözaltına alınmış ve sonrasında ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet İsmail Saymaz’ı evinde ziyaret etti.

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Ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozmuştu.

Ev hapsinde bulunan İsmail Saymaz uzun süren sessizliğini geçtiğimiz günlerde bozmuştu.
twitter.com

'Yeniden merhaba.

Nihayet yedek sim kartıma ve hesabıma kavuştum.

Bugün ev hapsinde 38. günüm…

Ev hapsi ve elektronik kelepçeye yaptığımız itiraz maalesef reddedildi. 

Bu süreçte hakkımda iki soruşturma ve bir dava açıldı.

Bunlarla ilgili bilgi vermek isterim:

GEZİ: Gezi olayları kapsamında hükümeti yıkmaya teşebbüse yardımla suçlanıyorum. 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu soruşturma kapsamında ev hapsi tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanıyor. Ayrıca iki pasaportum iptal edildi.

CHP KURULTAYI: Bir müfterinin iftiralarıyla Ankara’daki CHP kurultayı soruşturmasına dahil edildim. Bu iftiralar doğru kabul edilerek, ifadem alınmadan hesaplarım incelendi. Kurultayda şaibe iddiasıyla ilgisi olmayan bilgiler itibar suikasti için kullanılıyor. Ev hapsinde olduğum için ifademin alınmasını bekliyorum.

KJ DAVASI: Halk TV’de bir yayında KJ’de geçen ifadelerden ötürü Bakırköy Adliyesi’nde hakkımda halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan dava açıldı. İlk duruşmaya ev hapsi nedeniyle katılamadım. Bu arada Bakırköy Adliyesi basın savcılığında birden fazla soruşturmam sürüyor.

Bütün destek ve dayanışma mesajlarınız için teşekkür ederim.'

İsmail Saymaz’ın bugün evinde misafirleri vardı.

İsmail Saymaz’ın bugün evinde misafirleri vardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ile birlikte İsmail Saymaz’ı evinde ziyaret etti.

Ziyarete çekilen fotoğraflar da sosyal medyadan paylaşıldı.

Ziyarete çekilen fotoğraflar da sosyal medyadan paylaşıldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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