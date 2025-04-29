Ev Hapsi Cezası Almıştı: Özgür Özel’den Gazeteci İsmail Saymaz’a Ziyaret

'Yeniden merhaba.

Nihayet yedek sim kartıma ve hesabıma kavuştum.

Bugün ev hapsinde 38. günüm…

Ev hapsi ve elektronik kelepçeye yaptığımız itiraz maalesef reddedildi.

Bu süreçte hakkımda iki soruşturma ve bir dava açıldı.

Bunlarla ilgili bilgi vermek isterim:

GEZİ: Gezi olayları kapsamında hükümeti yıkmaya teşebbüse yardımla suçlanıyorum. 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu soruşturma kapsamında ev hapsi tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanıyor. Ayrıca iki pasaportum iptal edildi.

CHP KURULTAYI: Bir müfterinin iftiralarıyla Ankara’daki CHP kurultayı soruşturmasına dahil edildim. Bu iftiralar doğru kabul edilerek, ifadem alınmadan hesaplarım incelendi. Kurultayda şaibe iddiasıyla ilgisi olmayan bilgiler itibar suikasti için kullanılıyor. Ev hapsinde olduğum için ifademin alınmasını bekliyorum.

KJ DAVASI: Halk TV’de bir yayında KJ’de geçen ifadelerden ötürü Bakırköy Adliyesi’nde hakkımda halkı yanıltıcı bilgiyi yaymaktan dava açıldı. İlk duruşmaya ev hapsi nedeniyle katılamadım. Bu arada Bakırköy Adliyesi basın savcılığında birden fazla soruşturmam sürüyor.

Bütün destek ve dayanışma mesajlarınız için teşekkür ederim.'