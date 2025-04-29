Soma’daki Maden Faciası: 301 Maden İşçisinin Öldüğü Kazada Kamu Görevlileri İçin Cezalar Belli Oldu
13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde bulan madende yaşanan kazada 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti.
Kaza ile ilgili olarak 28 kamu görevlisi hakkında açılan davada bugün karar duruşması yapıldı. 10 kişi beraat edilirken, 18 kişi ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezası aldı.
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Soma’da yaşanan maden faciası Türkiye’nin en üzücü kazalarından birine sahne olmuştu.
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Acılı ailelerin avukatından verilen cezaya tepki.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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