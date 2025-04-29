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Soma’daki Maden Faciası: 301 Maden İşçisinin Öldüğü Kazada Kamu Görevlileri İçin Cezalar Belli Oldu

Soma’daki Maden Faciası: 301 Maden İşçisinin Öldüğü Kazada Kamu Görevlileri İçin Cezalar Belli Oldu

Manisa
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 17:49

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde bulan madende yaşanan kazada 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili olarak 28 kamu görevlisi hakkında açılan davada bugün karar duruşması yapıldı. 10 kişi beraat edilirken, 18 kişi ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezası aldı.

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Soma’da yaşanan maden faciası Türkiye’nin en üzücü kazalarından birine sahne olmuştu.

Soma’da yaşanan maden faciası Türkiye’nin en üzücü kazalarından birine sahne olmuştu.

301 maden işçisinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili 28 kamu görevlisine de kazada ihmali olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün kararlar açıklandı.

Kararı açıklayan hakim, aralarında  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel'in de bulunduğu 10 sanığın suçlamalardan beraat etmesine, 18 sağına ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis ceza verilmesine hükmetti.

Acılı ailelerin avukatından verilen cezaya tepki.

Acılı ailelerin avukatından verilen cezaya tepki.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan madenci ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, hakimin mütalaaya uyduğuna dikkat çekerek, 'Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi. Bu karar hiçbir şekilde adalet sağlamayan bir karardır. Adalet sağlanamadı. Demin aileler içeride diyorlardı ki adalet enkazın altta kaldı. Doğrudur. Adalet enkazın altta kaldı' dedi.

Duruşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da sanıkların en alt düzeyde cezalandırılarak adeta ödüllendirildiğini öne sürdü.

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işletilen ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından dumanla dolan galerilerden 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılırken 301 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklandı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sürecinde 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar verilirken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Öte yandan, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti. Tamamlanan yeniden yargılama sürecinde 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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