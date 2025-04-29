Arabalarda Ağır Hasar Kaydı Değişikliği: Artık Yüzde 60 Hasar "Ağır Hasarlı" Sayılacak
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenlemede bulundu.
Yeni genelge ile araçların ağır hasarlı sayılması için daha önce yüzde 70 olan hasar oranı 60’a çekildi. Ayrıca hasar tespitinde yekili sigorta eksperi zorunluluğa da getirildi.
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Trafik sigortalarında tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi.
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Hasar tespiti için sigorta eksperi şartı da getirildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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