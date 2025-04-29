Arabalarda Ağır Hasar Kaydı Değişikliği: Artık Yüzde 60 Hasar "Ağır Hasarlı" Sayılacak

Hasar alan araçların doğru ve güvenilir bir şekilde tam veya ağır hasalı olduğuna dair tespit edilmesi de sigorta eksperi sayesinde olacak.

Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.