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Arabalarda Ağır Hasar Kaydı Değişikliği: Artık Yüzde 60 Hasar "Ağır Hasarlı" Sayılacak

Arabalarda Ağır Hasar Kaydı Değişikliği: Artık Yüzde 60 Hasar "Ağır Hasarlı" Sayılacak

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 17:22

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenlemede bulundu.

Yeni genelge ile araçların ağır hasarlı sayılması için daha önce yüzde 70 olan hasar oranı 60’a çekildi. Ayrıca hasar tespitinde yekili sigorta eksperi zorunluluğa da getirildi.

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Trafik sigortalarında tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi.

Trafik sigortalarında tam veya ağır hasar tespitine ilişkin kriterler yeniden belirlendi.

Yeni düzenleme ile hasar tutarı aracın rayiç bedelinin değerini aşması ve onarımın mümkün olmaması durumunda araç tam hasarlı olarak ruhsata işlenecek.

Hasarın, rayiç değerin yüzde 60’ını aşması veya belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek.

Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu.

Hasar tespiti için sigorta eksperi şartı da getirildi.

Hasar tespiti için sigorta eksperi şartı da getirildi.

Hasar alan araçların doğru ve güvenilir bir şekilde tam veya ağır hasalı olduğuna dair tespit edilmesi de sigorta eksperi sayesinde olacak.

Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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