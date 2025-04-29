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Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları “Devlet” Yerine Yine “Abdullah Bahçeli” Dedi

Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları “Devlet” Yerine Yine “Abdullah Bahçeli” Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 15:36

Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli’den söz edeceği esnada Abdullah Öcalan ile karıştırarak “Abdullah Bahçeli” dedi. Geçtiğimiz aylarda da aynı şekilde bir olay yaşanmıştı. Bugün de o anlar canlı yayına yansıdı. Hatimoğulları bu sefer cümlesini tamamlamadan düzeltti.

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O anlar 👇

Hatimoğulları’nın daha önceden de aynı şekilde “Abdullah Bahçeli” ifadesini kullanması dikkat çekti.

Hatimoğulları’nın daha önceden de aynı şekilde “Abdullah Bahçeli” ifadesini kullanması dikkat çekti.

İzleyiciler gaf mı olduğu yoksa bilerek mi yaptığı konusunda kafa karışıklığı yaşadı. Kimisi gaf derken kimisi ise bilerek yaptığını iddia etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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