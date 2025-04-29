Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları “Devlet” Yerine Yine “Abdullah Bahçeli” Dedi
Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli’den söz edeceği esnada Abdullah Öcalan ile karıştırarak “Abdullah Bahçeli” dedi. Geçtiğimiz aylarda da aynı şekilde bir olay yaşanmıştı. Bugün de o anlar canlı yayına yansıdı. Hatimoğulları bu sefer cümlesini tamamlamadan düzeltti.
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Hatimoğulları’nın daha önceden de aynı şekilde “Abdullah Bahçeli” ifadesini kullanması dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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