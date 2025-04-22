Büyüyünce Ne Olacaksın?

Merhaba minik kaşif! 👋

Hiç düşündün mü büyüyünce ne olmak istersin? Belki yıldızlara ulaşmak istersin belki de insanların kalbini iyileştirmek… Kim bilir belki sihirli kekler yapar ya da önemli kararlar veren biri olursun!

Bu testte cevaplarını seç hayal gücünü konuştur ve bakalım seni hangi meslek bekliyor! Eğlenceye hazırsan hadi başlayalım! 🚀

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.