onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Büyüyünce Ne Olacaksın?

Büyüyünce Ne Olacaksın?

Öykü
Öykü - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:14

Merhaba minik kaşif! 👋

Hiç düşündün mü büyüyünce ne olmak istersin? Belki yıldızlara ulaşmak istersin belki de insanların kalbini iyileştirmek… Kim bilir belki sihirli kekler yapar ya da önemli kararlar veren biri olursun!

Bu testte cevaplarını seç hayal gücünü konuştur ve bakalım seni hangi meslek bekliyor! Eğlenceye hazırsan hadi başlayalım! 🚀

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Diyelim ki bir oyuncağın bozuldu. Ne yaparsın?

2. Kalabalık bir sınıfta öğretmen soru sorduğunda sen:

3. Hayalindeki tatil günü nasıl geçer?

4. En sevdiğin eşya aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5. En çok hangi durum seni heyecanlandırır?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki seç bakalım, bu renklerden hangisi senin favorin?

7. Düşüncelerini ifade ederken akıcı bir şekilde aktarabilir misin?

8. İste son soru! Sana bir iş verildiğinde nasıl başlarsın?

Meraklı mucit sende bilim insanı ışığı var!

Meraklı mucit sende bilim insanı ışığı var!

Senin kafanda hiç durmadan çalışan bir merak makinesi var! 🚀 

Her gördüğün şeyi tüm detaylarıyla anlamak istiyorsun. Bir oyuncak bozulduğunda 'eyvah!' demek yerine 'Acaba bu nasıl çalışıyor?' diye soruyorsun. Sorularla dolusun neden böyle, nasıl olur, peki ya şöyle yapsak... Yeni şeyler öğrenmeye bayılıyorsun ve öğrendiklerini paylaşmaktan hiç çekinmiyorsun. Hatalar seni durdurmaz tam tersine daha da heyecanlandırır. Gelecekte beyaz önlüğünle laboratuvarda deneyler yapabilir, uzayı keşfedebilir ya da yepyeni icatlar tasarlayabilirsin. Belki de insanların hayatını kolaylaştıracak bir buluş senin elinden çıkacak. Çünkü senin en güçlü aracın hayal gücün!

Şefkatli yardımsever sen geleceğin doktorusun!

Şefkatli yardımsever sen geleceğin doktorusun!

Senin kalbin kocaman bir yorgan gibi etrafındakileri sarıp sarmalıyor. 💖

Birinin yüzü asıksa hemen fark ediyorsun. Bir hayvan üşümüşse içini titriyor, bir arkadaşın canı sıkkınsa önce sen fark ediyorsun. Senin yardım etmen için kimse yardım et demek zorunda değil çünkü sen zaten hep dikkatle izliyorsun. Sessizce ama güçlü bir şekilde destek oluyorsun kalbinle konuşuyorsun. Gelecekte belki minik bir kedinin yarasını saran veteriner olacaksın, belki de insanlara şifa veren harika bir doktor. Ama ne olursan ol senin şefkatin insanların hayatını güzelleştirecek. Çünkü senin süper gücün anlayışlı bir yüreğe sahip olmak!

Planlı, disiplinli ve yaratıcı. Geleceğin mimarı!

Planlı, disiplinli ve yaratıcı. Geleceğin mimarı!

Senin için bir şeyin güzel olması yetmez, planlı da olmalı! 📏

Bir şeyi yapmadan önce kafanda planlar yaparsın. Ne nerede olacak, ne zaman yapılacak, kim neyi yapacak… Hepsi aklında hazır. Detaylara dikkat edersin çizgiler yamuksa gözünden kaçmaz, renkler uyumsuzsa hemen fark edersin. Odanın düzenli olması, her şeyin yerli yerinde durması seni mutlu eder. Ama bu sadece düzenli olduğun anlamına gelmez aynı zamanda yaratıcı ve çözüm odaklı da birisin! Gelecekte büyük binaların planlarını çizen bir mimar olabilirsin. Çünkü senin zihnin her şeyin nasıl işleyeceğini bilen bir harita gibi!

Neşeli ve yaratıcı! Yeni lezzetlerin şefi sen olabilirsin.

Neşeli ve yaratıcı! Yeni lezzetlerin şefi sen olabilirsin.

Senin olduğun yerde sıkılmak imkânsız! 🎉

En sade anı bile eğlenceli yapmayı başarıyorsun. Birlikte yemek yaparken tarifin dışına çıkıp yeni tatlar denemeyi seviyorsun. Bazen düşüncelerin rengarenk bazen de kıpır kıpır melodiler gibi! Senin hayal gücün sınır tanımaz. Kalabalık içinde bile kendi dünyanı kurar o dünyada şarkılar, hikayeler ve lezzetler üretirsin. Gelecekte ünlü bir aşçı olup insanlara nefis tatlar tattırabilirsin. Çünkü senin en büyük yeteneğin renkli, neşeli ve özgün bir dünyan olması!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Öykü
Öykü
Onedio Üyesi
Adım Öykü. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım en sevdiğim ders İngilizce. Resim yapmayı, annemle kurabiye yapmayı ve kedileri çok seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın