Büyüyünce Ne Olacaksın?
Merhaba minik kaşif! 👋
Hiç düşündün mü büyüyünce ne olmak istersin? Belki yıldızlara ulaşmak istersin belki de insanların kalbini iyileştirmek… Kim bilir belki sihirli kekler yapar ya da önemli kararlar veren biri olursun!
Bu testte cevaplarını seç hayal gücünü konuştur ve bakalım seni hangi meslek bekliyor! Eğlenceye hazırsan hadi başlayalım! 🚀
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Diyelim ki bir oyuncağın bozuldu. Ne yaparsın?
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2. Kalabalık bir sınıfta öğretmen soru sorduğunda sen:
3. Hayalindeki tatil günü nasıl geçer?
4. En sevdiğin eşya aşağıdakilerden hangisi olabilir?
5. En çok hangi durum seni heyecanlandırır?
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6. Peki seç bakalım, bu renklerden hangisi senin favorin?
7. Düşüncelerini ifade ederken akıcı bir şekilde aktarabilir misin?
8. İste son soru! Sana bir iş verildiğinde nasıl başlarsın?
Meraklı mucit sende bilim insanı ışığı var!
Şefkatli yardımsever sen geleceğin doktorusun!
Planlı, disiplinli ve yaratıcı. Geleceğin mimarı!
Neşeli ve yaratıcı! Yeni lezzetlerin şefi sen olabilirsin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Adım Öykü. 11 yaşındayım. 6. sınıftayım en sevdiğim ders İngilizce. Resim yapmayı, annemle kurabiye yapmayı ve kedileri çok seviyorum.
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