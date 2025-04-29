29 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, gece infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidiliyor.
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21-27 Nisan tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık.
Schengen vizesi başvurularında yeni bir düzenlemeye gidildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs öncesi operasyonlar düzenlendi.
atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, şubat ayında ufak bir ekran molası vermişti.
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Ünal Güner adlı şifacı olduğunu iddia eden kişinin Bursa’da bir türbede gerçekleştirdiği seansı sosyal medyaya gündem oldu
Gazeteci Soner Yalçın, OdaTV’deki köşe yazısında Murat Ongun’dan sonra gözaltına alınan eşinin evinde yapılan arama sırasında oğulları Koray’ın odasındaki karton kumbaradaki 3-5 bin liranın da polisler tarafından alındığını iddia etti.
Beşiktaş Kulübü’nün Eski Başkanı Hasan Arat yönetiminde gerçekleştirilen stat aydınlatması ve çatı yenileme projesinde, kulübün '2 milyon Euro zarara uğratıldığı' iddiasıyla yapılan şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, TikTok'ta kullanıcıların yönelttiği sorulara büyük bir ciddiyetle cevap vermeye devam ediyor...
İddiaya göre İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi.
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Sağlık alanında pek çok sıkıntılar yaşanıyor.
Mehmet Ali Erbil'in uzaklaştırma kararı aldırdığı 40 yaş küçük eski sevgilisi Gülseren Ceylan, TikTok canlı yayınında eski Mali hakkında şok açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'de Ali Koç ve stadyum vaadinin getirdiği kriz sürüyor.
Kaza, İstanbul Beyoğlu’nda 31 Mart'ta saat 19.00 sularında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti.
Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depreminin ardından yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.
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İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.
İzmir'de feci bir trafik kazası yaşandı.
Adil Yıldırım'ın "Neyin Peşindesin" isimli podcast programına konuk olan Melis İşiten, grup seks açıklamasıyla dikkat çekti.
İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından yapığı açıklamalarda "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” demişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ve Avrupa temasları hakkında yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri görüşmelerin oldukça yapıcı ve sonuç odaklı geçtiğini ifade etti.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en meşhur dans eğitim okullarından birinde taciz, mobbing ve psikolojik şiddet iddiaları patlak vermişti.
Bloomberg HT ve Habertürk'ün ortak canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zor anlar yaşadı.
Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli’den söz edeceği esnada Abdullah Öcalan ile karıştırarak “Abdullah Bahçeli” dedi.
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin çocuklarla birlikte yayınladığı videolar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki görmüştü.
Özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde uzun süredir "çakar terörü" yaşanıyor.
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Rize’nin vazgeçilmezi Ayder Yaylası önemli lokasyonlarımızdan.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci kez yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı.
Behzat Ç.'nin unutulmaz sorgu sahnesini izlemediyseniz bile mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür.
13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde bulan madende yaşanan kazada 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti.
Sosyal medyanın paylaşımlarıyla ses getiren isimlerinden birisi olan Dilan Polat, cezaevi sürecinin ardından şimdilerde özellikle Instagram hesabında aktifliğini koruyor.
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Ankara’da yaşayan doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında sosyal medyada sokak hayvanlarını sahiplenerek öldürdüğü iddiası ortaya atılmıştı.
Akciğer kanserine yakalanan DEM Partili Ahmet Türk’ün son sağlık durumu açıklandı.
Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapis isteniyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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