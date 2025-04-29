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29 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

29 Nisan Salı Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 19:58

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, gece infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidiliyor.

Ceza İnfaz Yasasında yer alan konutta infaz, gece infaz ve hafta sonu infaz düzenlemelerinde esnekliğe gidiliyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamasındaki 3 yılın altındaki cezalar, 5 yıla çıkarılacak. Hamile ve çocuklu kadınlar cezalarını konutunda tamamlayabilecek. Basit suçlardan ceza alanlar, gündüz işe gidip akşam hapse dönecek.

21-27 Nisan tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık.

21-27 Nisan tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık.

Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

Schengen vizesi başvurularında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Schengen vizesi başvurularında yeni bir düzenlemeye gidildi.

Artık şirketler, son üç aylık banka harcamalarını tamamen açıklayacak belgeleri sunmakla yükümlü. Bu belgelerin eksiksiz olması gerekiyor ve binlerce sayfayı bulabilecek bu dökümler, başvuru sürecinin önemli bir parçası haline geldi. Eğer şirketler bu belgeleri paylaşmaktan kaçınırsa, kara listeye alınma riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıca, belgeleri sunmayan şirketlerin çalışanlarına vize verilmiyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs öncesi operasyonlar düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs öncesi operasyonlar düzenlendi.

Yaklaşan 1 Mayıs İşçi Bayramı öncesi İstanbul’da operasyon düzenlendi. Yapılan şafak baskınlarında 76 kişi gözaltına alındı.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, şubat ayında ufak bir ekran molası vermişti.

atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, şubat ayında ufak bir ekran molası vermişti.

Kardelenler dizisinin yayınlanmasıyla yeni bölümlerine ara verilen Kim Milyoner Olmak İster'den güzel haber geldi. Milyoner, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yeni bölümleriyle geri dönüyor.

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Ünal Güner adlı şifacı olduğunu iddia eden kişinin Bursa’da bir türbede gerçekleştirdiği seansı sosyal medyaya gündem oldu

Ünal Güner adlı şifacı olduğunu iddia eden kişinin Bursa’da bir türbede gerçekleştirdiği seansı sosyal medyaya gündem oldu

Kadın danışanıyla birlikte ruhani bir rahatlatmaya dair çalışma yapıyorlardı. Güner, evliyaların bir mesajı olduğunu ve aracılık yapacağını dile getirdi. Her anıyla izleyicilere ilginç gelen videoyu gelin birlikte izleyelim.

Gazeteci Soner Yalçın, OdaTV’deki köşe yazısında Murat Ongun’dan sonra gözaltına alınan eşinin evinde yapılan arama sırasında oğulları Koray’ın odasındaki karton kumbaradaki 3-5 bin liranın da polisler tarafından alındığını iddia etti.

Gazeteci Soner Yalçın, OdaTV’deki köşe yazısında Murat Ongun’dan sonra gözaltına alınan eşinin evinde yapılan arama sırasında oğulları Koray’ın odasındaki karton kumbaradaki 3-5 bin liranın da polisler tarafından alındığını iddia etti.

Soner Yalçın ayrıca yazısında polislerin, Murat Ongun’un 19 yaşındaki kızının kulağındaki küpeler için de “Altın mı? Çıkar bakayım” dediğini yazdı. DMM ise iddiaları yalanladı.

Beşiktaş Kulübü’nün Eski Başkanı Hasan Arat yönetiminde gerçekleştirilen stat aydınlatması ve çatı yenileme projesinde, kulübün '2 milyon Euro zarara uğratıldığı' iddiasıyla yapılan şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Beşiktaş Kulübü’nün Eski Başkanı Hasan Arat yönetiminde gerçekleştirilen stat aydınlatması ve çatı yenileme projesinde, kulübün '2 milyon Euro zarara uğratıldığı' iddiasıyla yapılan şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sabah’tan Abdurrahman Şimşek’in haberine göre; konuya ilişkin Hasan Arat yönetiminin yöneticilerinden Kaan Şakul ifadeye çağrıldı.

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, TikTok'ta kullanıcıların yönelttiği sorulara büyük bir ciddiyetle cevap vermeye devam ediyor...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, TikTok'ta kullanıcıların yönelttiği sorulara büyük bir ciddiyetle cevap vermeye devam ediyor...

Bu sefer konumuz; zenginlerin neden evde ayakkabıyla dolaştığı! Buyurun, oldukça 'sınıfsal' bu mesele hakkında Derin Talu ne demiş beraber görelim!

İddiaya göre İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

İddiaya göre İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otopark, İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle mühürlendi.

İstanbul’da İSPARK tarafından işletilen 36 otoparkın ruhsatları olmadığı gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri tarafından kapatıldığı iddia edildi.

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Sağlık alanında pek çok sıkıntılar yaşanıyor.

Sağlık alanında pek çok sıkıntılar yaşanıyor.

İleri tarihli randevular, kimi hastanelerde uzman doktor olmaması, acil servislerdeki öncelik sorunları derken vatandaş bazı personelin tutumundan da şikayetçi olabiliyor. Gazeteci Merve Şebnem Oruç ise geçtiğimiz günlerde kayınvalidesi ve kendisinin gördüğü kötü muameleyi paylaştı. 112'den tedavi sürecine kadar anlattığı süreç yüz binlerce görüntülenme aldı.

Mehmet Ali Erbil'in uzaklaştırma kararı aldırdığı 40 yaş küçük eski sevgilisi Gülseren Ceylan, TikTok canlı yayınında eski Mali hakkında şok açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in uzaklaştırma kararı aldırdığı 40 yaş küçük eski sevgilisi Gülseren Ceylan, TikTok canlı yayınında eski Mali hakkında şok açıklamalarda bulundu.

Cinsel hayatlarının detaylarını birçok kez ortaya döken Gülseren Ceylan, bu sefer iyice çirkinleşti.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve stadyum vaadinin getirdiği kriz sürüyor.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve stadyum vaadinin getirdiği kriz sürüyor.

Aziz Yıldırım döneminde asbaşkanlık yapan Nihat Özbağı projenin kendilerinin olduğunu söylemiş ve Aziz Yıldırım'ın da adının anılmamasına alındığını anlatmıştı. 

Açıklama krizleri sürerken Aziz Yıldırım adeta olaya müdahale etti ve kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım, daha sonra geniş bir açıklama daha yapacağını söyledi.

Kaza, İstanbul Beyoğlu’nda 31 Mart'ta saat 19.00 sularında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti.

Kaza, İstanbul Beyoğlu’nda 31 Mart'ta saat 19.00 sularında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti.

17 yaşındaki sürücü M.E. hızla çıktığı kaldırımdaki Abdulkerim Yavuz’a çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. 17 yaşındaki M.E. olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ancak mahkeme 17 yaşındaki M.E. için ev hapsine karar verdi. Karar karşısında Yavuz’un kızı Elif Yavuz kamera karşısına geçti ve isyanını dile getirdi.

Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depreminin ardından yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Prof. Dr. Naci Görür'ün İstanbul depreminin ardından yaptığı açıklamalar yakından takip ediliyor.

Görür, özellikle Kahramanmaraş depremi yaşanmadan önce yaptığı uyarılarla vatandaşların güven duyduğu bir isim haline gelmişti. Fakat Görür, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan bir videonun ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

Bir inşaat firmasını ziyaret eden Görür, reklam yapmakla eleştirildi. Görür, o videoya dair açıklamasını Hürriyet'ten Fulya Soybaş'a yaptı.

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İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, dün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın da gündemindeydi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere birçok ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintisine ilişkin, 'Etkilenmedik ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı' dedi.

İzmir'de feci bir trafik kazası yaşandı.

İzmir'de feci bir trafik kazası yaşandı.

Mynet'ten Devrim Karadağ'ın haberine göre, trafik kazasında emekli albay Himmet Konuk ile eşi Muhterem Konuk'un ölümüne neden olan alkollü sürücü C.G. kazadan 1,5 ay sonra serbest kaldı.

Adil Yıldırım'ın "Neyin Peşindesin" isimli podcast programına konuk olan Melis İşiten, grup seks açıklamasıyla dikkat çekti.

Adil Yıldırım'ın "Neyin Peşindesin" isimli podcast programına konuk olan Melis İşiten, grup seks açıklamasıyla dikkat çekti.

Grup seks yapanları eleştirmediğini fakat kendisinin sıcak bakmadığını ve yapamayacağını söyleyen İşiten'in açıklaması sosyal medyada dikkat çekti.

İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından yapığı açıklamalarda "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” demişti.

İstanbul’da yaşanan depremlerin ardından yapığı açıklamalarda "İstanbul topun ağzında. Yıllardır alınmayan tedbirler yüzünden vakit daraldı. Artık en mantıklı adım, şehri terk etmek” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şengör’ün bu açıklamasına atıfta bulunarak “İstanbul’un terk edilmesini isteyen işgal artıklarına ise diyeceğim şudur: Kanımızla, canımızla vatan yaptığımız İstanbul’u değil terk etmek tek bir taşından bile vazgeçmeyiz, sırt dönmeyiz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ve Avrupa temasları hakkında yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri görüşmelerin oldukça yapıcı ve sonuç odaklı geçtiğini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ve Avrupa temasları hakkında yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri görüşmelerin oldukça yapıcı ve sonuç odaklı geçtiğini ifade etti.
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en meşhur dans eğitim okullarından birinde taciz, mobbing ve psikolojik şiddet iddiaları patlak vermişti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en meşhur dans eğitim okullarından birinde taciz, mobbing ve psikolojik şiddet iddiaları patlak vermişti.

İddiaların odağındaki okul ise Dans Fabrika'ydı. Dans Fabrika'dan bir yalanlama gelmişti fakat sahne koreografisini Dans Fabrika'nın kurucusu Ömer Yeşilbaş'ın planladığı öğrenilen Hadise konuyla ilgili hareket geçmeye karar verdi. 

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre, dansçılarıyla durumu görüştükten sonra tacize kayıtsız kalmamakta karar kılan Hadise Dans Fabrika ve kurucusu Ömer Yeşilbaş ile ilişiğini kesti.

Bloomberg HT ve Habertürk'ün ortak canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zor anlar yaşadı.

Bloomberg HT ve Habertürk'ün ortak canlı yayınına konuk olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zor anlar yaşadı.

Bakan Şimşek, gazeteci Ali Can Türkoğlu'nun sorduğu soruyu duymamazlıktan geldi. Şimşek, bambaşka bir konuda konuşmaya devam etti.

Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli’den söz edeceği esnada Abdullah Öcalan ile karıştırarak “Abdullah Bahçeli” dedi.

Dem Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Devlet Bahçeli’den söz edeceği esnada Abdullah Öcalan ile karıştırarak “Abdullah Bahçeli” dedi.

Geçtiğimiz aylarda da aynı şekilde bir olay yaşanmıştı. Bugün de o anlar canlı yayına yansıdı. Hatimoğulları bu sefer cümlesini tamamlamadan düzeltti.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin çocuklarla birlikte yayınladığı videolar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin çocuklarla birlikte yayınladığı videolar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki görmüştü.

Geçtiğimiz günlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, paylaşım sonrası Gezgin hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sorgusu yapılıp adliyeye sevk edildi. 

Son olarak çıkarıldığı mahkemece 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çaptırıldı.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde uzun süredir "çakar terörü" yaşanıyor.

Özellikle trafiğin yoğun olduğu büyükşehirlerde uzun süredir "çakar terörü" yaşanıyor.

Çakar ismi verilen ve aciliyeti olan kamu görevlilerine verilen sesli ve ışıklı tertibatı kullanarak emniyet şeriti kullanan veya öncelik isteyen pek çok kişi bu tertibatı yasa dışı şekilde kullanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir lüks araç sürücüsü de bir vatandaşın önüne kırmış, vatandaşın tepkisi üzerine valinin yeğeni olduğunu söylemişti. O şahıs yakalandı.

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Rize’nin vazgeçilmezi Ayder Yaylası önemli lokasyonlarımızdan.

Rize’nin vazgeçilmezi Ayder Yaylası önemli lokasyonlarımızdan.

Yerli yabancı tüm turistler Rize seyahatlerinde görülecek yerler listesine muhakkak Ayder Yaylası’nı ekliyor. Bir kadın da yaylaya çıkınca eskisi gibi büyüleyici bir doğayla karşılaşacağını ummuş ancak hayal kırıklığına uğramıştı. Yaylanın doğasının bozulacağı yapılarla donatılmasına sitem etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci kez yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci kez yapılan operasyonda 52 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanların arasında olan Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, evinde bulunan paraların nereden geldiğini tek tek anlattı.

Behzat Ç.'nin unutulmaz sorgu sahnesini izlemediyseniz bile mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür.

Behzat Ç.'nin unutulmaz sorgu sahnesini izlemediyseniz bile mutlaka bir yerlerde görmüşsünüzdür.

Sosyal medyada esprilere konu olan, Behzat Ç. hayranlarının ise mutlaka ilk 5'inde yer alan o sahnede şüpheliyi konuşturmak için Behzat ve Harun adama tekme tokat girmişti. O sahne hakkında Erdal Beşikçioğlu ilk kez konuştu.

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde bulan madende yaşanan kazada 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

13 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma ilçesinde bulan madende yaşanan kazada 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

Kaza ile ilgili olarak 28 kamu görevlisi hakkında açılan davada bugün karar duruşması yapıldı. 10 kişi beraat edilirken, 18 kişi ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezası aldı.

Sosyal medyanın paylaşımlarıyla ses getiren isimlerinden birisi olan Dilan Polat, cezaevi sürecinin ardından şimdilerde özellikle Instagram hesabında aktifliğini koruyor.

Sosyal medyanın paylaşımlarıyla ses getiren isimlerinden birisi olan Dilan Polat, cezaevi sürecinin ardından şimdilerde özellikle Instagram hesabında aktifliğini koruyor.

Polat, pazar alışverişine gitti. Dilan Polat'ı orada göreceğini düşünmeyen bir pazarcı abla ile arasında geçen diyalog dikkat çekti. Polat, yine yeni yeniden eleştirilerin odağı haline geldi.

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Ankara’da yaşayan doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında sosyal medyada sokak hayvanlarını sahiplenerek öldürdüğü iddiası ortaya atılmıştı.

Ankara’da yaşayan doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında sosyal medyada sokak hayvanlarını sahiplenerek öldürdüğü iddiası ortaya atılmıştı.

Polis ekiplerini harekete geçiren olay sonrasında gözaltına alınan doktor 'evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akciğer kanserine yakalanan DEM Partili Ahmet Türk’ün son sağlık durumu açıklandı.

Akciğer kanserine yakalanan DEM Partili Ahmet Türk’ün son sağlık durumu açıklandı.

Hastanede tedavi gören Ahmet Türk'ün kemoterapi sürecini başarıyla tamamladığı şimdi de radyoterapiye başladığı belirtildi.

Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapis isteniyor.

Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapis isteniyor.

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçundan iddianame düzenlendi

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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