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Ankara’da Cani Doktor Tutuklandı: Sokak Hayvanlarını Sahiplenip Öldürmüş!

Ankara’da Cani Doktor Tutuklandı: Sokak Hayvanlarını Sahiplenip Öldürmüş!

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.04.2025 - 18:39

Ankara’da yaşayan doktor Muhammet Mustafa Duman hakkında sosyal medyada sokak hayvanlarını sahiplenerek öldürdüğü iddiası ortaya atılmıştı.

Polis ekiplerini harekete geçiren olay sonrasında gözaltına alınan doktor 'evcil hayvanı kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde yaşanan hayvan katliamı hayvanseverleri harekete geçirmişti.

Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde yaşanan hayvan katliamı hayvanseverleri harekete geçirmişti.

İddiaya göre Muhammet Mustafa Duman isimli doktor yavru köpekleri “sahiplenme” bahanesiyle topluyordu. Köpeklerin eve giriş kayıtları olmasına rağmen çıkışlarına dair kayıt olmaması sonrasında hayvanseverler harekete geçti.

Avukatların aktardığına göre şikayet sonrası evde yapılan incelemede 7-8 hayvanın öldürüldüğüne dair kanıtlar ele geçirildi.

Cani doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cani doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Batı Adliyesi’nde ifade veren doktor, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Duman, hakimlikçe 5199 Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28'inci maddesinde düzenenlen 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Jonathan

Hayat kurtarması gereken biri can alıyorsa, o unvanı hak etmiyordur.

Hulusi

Adından utan adından!!!

zyd

suçu belli, cezası kesinleşmiş ve tutuklanmış ama hiç bir yerde adamın fotosu yok. yüzünü saklamayın böylelerinin

Kadriye Akay

henüz kararı verilmemiş, dolayısıyla cezası da kesinleşmemiş oluyor ama yüzünü görseydik iyiydi tabi adi herifin