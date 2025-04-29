Ankara’da Cani Doktor Tutuklandı: Sokak Hayvanlarını Sahiplenip Öldürmüş!
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Ankara’nın Etimesgut ilçesine bağlı Bağlıca semtinde yaşanan hayvan katliamı hayvanseverleri harekete geçirmişti.
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Cani doktor tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Hayat kurtarması gereken biri can alıyorsa, o unvanı hak etmiyordur.
Adından utan adından!!!
suçu belli, cezası kesinleşmiş ve tutuklanmış ama hiç bir yerde adamın fotosu yok. yüzünü saklamayın böylelerinin
henüz kararı verilmemiş, dolayısıyla cezası da kesinleşmemiş oluyor ama yüzünü görseydik iyiydi tabi adi herifin