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17 Yaşındaki Sürücü Babanın Ölümüne Neden Olmuştu: Ev Hapsi Kararına Kızı İsyan Etti!

17 Yaşındaki Sürücü Babanın Ölümüne Neden Olmuştu: Ev Hapsi Kararına Kızı İsyan Etti!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
29.04.2025 - 12:17

Kaza, İstanbul Beyoğlu’nda 31 Mart'ta saat 19.00 sularında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti. 17 yaşındaki sürücü M.E. hızla çıktığı kaldırımdaki Abdulkerim Yavuz’a çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. 17 yaşındaki M.E. olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ancak mahkeme 17 yaşındaki M.E. için ev hapsine karar verdi. Karar karşısında Yavuz’un kızı Elif Yavuz kamera karşısına geçti ve isyanını dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Genç kadın gözyaşlarını zor tuttu. İsteği ise adaletin yerini bulmasıydı.

Genç kadın gözyaşlarını zor tuttu. İsteği ise adaletin yerini bulmasıydı.

'31 Mart tarihinde babamı kaybettim. Babamı, 17 yaşındaki bir sürücüsünün dikkatsizliği yüzünden kaybettim. Savcı sürücünün tutuklanması için üst mahkemeye sevk etti. Ancak üst mahkeme yaşından dolayı babamı ezip öldüren ve kaçan kişiye sadece ev hapsi cezası verdi. Şimdi size sormak istiyorum. Bir babanın canı, bir yaşam, bir ömür, bir hayat bu kadar ucuz mu? Verilen bu karar adil mi? Babasını kaybeden bir kız çocuğu olarak içimdeki bu acıyı bir ömür boyu yaşayacağım. Ben de kardeşim de ağabeyim de ablam da yaşayacak. Buna sebep olan şahıs sadece birkaç aylığına evde kalıp cezası bitecek. Bize yaşatılan bu acıyı bir ömür boyu içimizde yaşayacağız'

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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