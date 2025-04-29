17 Yaşındaki Sürücü Babanın Ölümüne Neden Olmuştu: Ev Hapsi Kararına Kızı İsyan Etti!
Kaza, İstanbul Beyoğlu’nda 31 Mart'ta saat 19.00 sularında Hacıahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti. 17 yaşındaki sürücü M.E. hızla çıktığı kaldırımdaki Abdulkerim Yavuz’a çarpmış ve ölümüne neden olmuştu. 17 yaşındaki M.E. olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ancak mahkeme 17 yaşındaki M.E. için ev hapsine karar verdi. Karar karşısında Yavuz’un kızı Elif Yavuz kamera karşısına geçti ve isyanını dile getirdi.
Kaynak: DHA
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Genç kadın gözyaşlarını zor tuttu. İsteği ise adaletin yerini bulmasıydı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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