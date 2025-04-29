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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Borsa Risklidir" Sözü Yatırımcının Tepkisini Çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Borsa Risklidir" Sözü Yatırımcının Tepkisini Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.04.2025 - 14:17

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ve Avrupa temasları hakkında yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri görüşmelerin oldukça yapıcı ve sonuç odaklı geçtiğini ifade etti. Kamuoyuna açıklamalar yapan Şimşek'in borsa ile ilgili açıklamaları da gündem oldu. Şimşek, 'Borsa risklidir. Teknoloji en risklilerdir. Gelişmekte olan ülkeler bu durumda risklidir. Hem içerideki hem de dışarıdaki bu gelişmeler rezervlere yansıdı.' sözlerine yatırımcıdan tepki geldi.

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Şimşek'in "Borsa risklidir" sözü sosyal medyada tepki çekti.

Şimşek'in "Borsa risklidir" sözü sosyal medyada tepki çekti.

Yatırımcılar bir türlü bekledikleri rallinin gerçekleşmediği borsaya tepkililer. Kırılgan borsanın bu tarz açıklamalarla daha da kırılgan hale geleceğini söyleyen kullanıcılardan Şimşek'e tepkiler vardı. 

Tepkiler arasında 6 Şubat depreminde kapanmayan borsanın getirdiği kayıplar da vardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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