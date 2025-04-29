Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Borsa Risklidir" Sözü Yatırımcının Tepkisini Çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD ve Avrupa temasları hakkında yaptığı değerlendirmede, gerçekleştirdikleri görüşmelerin oldukça yapıcı ve sonuç odaklı geçtiğini ifade etti. Kamuoyuna açıklamalar yapan Şimşek'in borsa ile ilgili açıklamaları da gündem oldu. Şimşek, 'Borsa risklidir. Teknoloji en risklilerdir. Gelişmekte olan ülkeler bu durumda risklidir. Hem içerideki hem de dışarıdaki bu gelişmeler rezervlere yansıdı.' sözlerine yatırımcıdan tepki geldi.