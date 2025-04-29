Bluesky Çöktü mü? Bluesky 29 Nisan Salı Erişim Problemi Yaşanıyor
Bluesky, X (eski adıyla Twitter) rakibi olarak ön plana çıktı. Eski Twitter'ın kurucusu tarafından geliştirilen uygulama, son zamanlarda bir hayli popüler oldu. 29 Nisan Salı günü ise birçok kullanıcı Bluesky'a erişim sıkıntısı yaşadığını aktardı. Platforma getirilen bir takım iyileştirmelerin ardından yaşanan bu problem, kullanıcıların dikkatini çekti.
Peki Bluesky çöktü mü, neden açılmıyor?
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Bluesky Çöktü mü, Neden Açılmıyor?
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Bluesky 29 Nisan Salı Erişim Sıkıntısı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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