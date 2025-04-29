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Bluesky Çöktü mü? Bluesky 29 Nisan Salı Erişim Problemi Yaşanıyor

Bluesky Çöktü mü? Bluesky 29 Nisan Salı Erişim Problemi Yaşanıyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.04.2025 - 14:05

Bluesky, X (eski adıyla Twitter) rakibi olarak ön plana çıktı. Eski Twitter'ın kurucusu tarafından geliştirilen uygulama, son zamanlarda bir hayli popüler oldu. 29 Nisan Salı günü ise birçok kullanıcı Bluesky'a erişim sıkıntısı yaşadığını aktardı. Platforma getirilen bir takım iyileştirmelerin ardından yaşanan bu problem, kullanıcıların dikkatini çekti.

Peki Bluesky çöktü mü, neden açılmıyor?

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Bluesky Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Bluesky Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

Bluesky'a erişim sorunu yaşanıyor. Twitter (X) muadili olarak görülen ve her geçen gün kullanıcı sayısı artan uygulamaya hem mobilde hem de web sitesinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar, Bluesky'a giriş yapamadıklarını belirtiyor. 

Bluesky kullanıcıları ise soluğu X'te alarak 'Bluesky çöktü mü?' araştırması yapmaya başladı.

Bluesky 29 Nisan Salı Erişim Sıkıntısı

Bluesky 29 Nisan Salı Erişim Sıkıntısı

'Bluesky neden açılmıyor?' sorusuna henüz yetkili makamlardan yanıt gelmedi. 29 Nisan Salı günü yaşanan erişim sıkıntısının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak erişim probleminin, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olabileceği akıllara geldi. 

28 Nisan Pazartesi günü de birçok kullanıcı X'e erişim problemi yaşamıştı. X kullanıcıları, saatler 16.50'yi gösterdiğinde ana sayfanın yenilenmediğini fark etmişti. Söz konusu erişim sıkıntısına da resmi açıklama gelmedi.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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