Bluesky Çöktü mü? Bluesky 29 Nisan Salı Erişim Problemi Yaşanıyor

'Bluesky neden açılmıyor?' sorusuna henüz yetkili makamlardan yanıt gelmedi. 29 Nisan Salı günü yaşanan erişim sıkıntısının nedeni henüz bilinmiyor. Ancak erişim probleminin, İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili olabileceği akıllara geldi.

28 Nisan Pazartesi günü de birçok kullanıcı X'e erişim problemi yaşamıştı. X kullanıcıları, saatler 16.50'yi gösterdiğinde ana sayfanın yenilenmediğini fark etmişti. Söz konusu erişim sıkıntısına da resmi açıklama gelmedi.