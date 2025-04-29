Sosyal Medya Fenomenine Soğuk Duş: Mükremin Gezgin'e 'Müstehcenlik' Suçundan Ev Hapsi!
Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin çocuklarla birlikte yayınladığı videolar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Geçtiğimiz günlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, paylaşım sonrası Gezgin hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sorgusu yapılıp adliyeye sevk edildi.
Son olarak çıkarıldığı mahkemece 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çaptırıldı.
İşte detaylar...
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Mükremin Gezgin, çektiği bir garip videolarla ve "Ben kadınım" şeklindeki söylemleriyle sosyal medyada son dönemde oldukça konuşulan isimlerden biri
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Gezgin son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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