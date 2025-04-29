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Sosyal Medya Fenomenine Soğuk Duş: Mükremin Gezgin'e 'Müstehcenlik' Suçundan Ev Hapsi!

Sosyal Medya Fenomenine Soğuk Duş: Mükremin Gezgin'e 'Müstehcenlik' Suçundan Ev Hapsi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.04.2025 - 15:48

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin çocuklarla birlikte yayınladığı videolar nedeniyle sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Geçtiğimiz günlerde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, paylaşım sonrası Gezgin hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra sorgusu yapılıp adliyeye sevk edildi. 

Son olarak çıkarıldığı mahkemece 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çaptırıldı. 

İşte detaylar...

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Mükremin Gezgin, çektiği bir garip videolarla ve "Ben kadınım" şeklindeki söylemleriyle sosyal medyada son dönemde oldukça konuşulan isimlerden biri

Mükremin Gezgin, çektiği bir garip videolarla ve "Ben kadınım" şeklindeki söylemleriyle sosyal medyada son dönemde oldukça konuşulan isimlerden biri

Sosyal medya fenomeninin özellikle Instagram ve TikTok'ta 1 milyonu aşkın bir takipçi kitlesi bulunuyor. 

Son olarak geçtiğimiz günlere yaşça küçük çocuklarla video çeken Mükremin Gezgin sosyal medyada epey tepki görmüştü.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı da hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından duyurusunda bulunmuştu.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Gezgin son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Gezgin son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Gezgin'e çıkarıldığı mahkemece 'müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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