Sarsıcı İtiraf: Aydilge Çocuk Sahibi Olmasının Önündeki En Büyük Engeli Paylaştı
Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini duyuran Aydilge son paylaşımında test sonuçlarının temiz çıktığını açıklayarak sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Ardından konserlerine devam eden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerdeki sahnesinde küs olan bir çiftin barışmasına vesile olmasıyla gündeme gelmişti.
Bu kez özel hayatıyla ilgili konuştu, çocuk sahibi olmak istememesinin en büyük sebebinin deprem olduğunu itiraf etti.
İşte detaylar...
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Sen misin İlacım, Aşka Gel, Yine Ben Aşık Oldum, Hayat Şaşırtır Hep Zaten gibi hit parçalarıyla büyük çıkış yakalayan Aydilge'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Yine geçtiğimiz günlerde Bennu Gerede ile karşı karşıya gelmişti.
Bir süredir hastaneden paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı hastalığını açıklamış ve sevenlerini korkutmuştu.
Bu kez çocuk sahibi olmama konusunda açıklamalarıyla gündemde.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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