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Sarsıcı İtiraf: Aydilge Çocuk Sahibi Olmasının Önündeki En Büyük Engeli Paylaştı

Sarsıcı İtiraf: Aydilge Çocuk Sahibi Olmasının Önündeki En Büyük Engeli Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.04.2025 - 13:30 Son Güncelleme: 29.04.2025 - 13:36

Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini duyuran Aydilge son paylaşımında test sonuçlarının temiz çıktığını açıklayarak sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Ardından konserlerine devam eden ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerdeki sahnesinde küs olan bir çiftin barışmasına vesile olmasıyla gündeme gelmişti.

Bu kez özel hayatıyla ilgili konuştu, çocuk sahibi olmak istememesinin en büyük sebebinin deprem olduğunu itiraf etti. 

İşte detaylar...

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Sen misin İlacım, Aşka Gel, Yine Ben Aşık Oldum, Hayat Şaşırtır Hep Zaten gibi hit parçalarıyla büyük çıkış yakalayan Aydilge'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sen misin İlacım, Aşka Gel, Yine Ben Aşık Oldum, Hayat Şaşırtır Hep Zaten gibi hit parçalarıyla büyük çıkış yakalayan Aydilge'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kendisi şarkılarının yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve toplumsal konulara duyarlılığı ile de sık sık gündeme geliyor. 

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı olan 'Cıstak' şarkısının sözlerini eleştiren Aydilge 'Kadın bedenin aşağılandığı, para, marka ve bir şeyler tüttürmenin en fiyakalı ve havalı şey olarak gösterildiği bu şarkılar çok dinleniyorlar evet...Kabul etmeliyiz ki bu bizim kültürümüzün bir parçası oldu evet. Gittikçe materyalistleşen ve kadını içine girip çıkılacak bir aparattan ibaret gören bir yanımız var. Ama yılmak yok.' ifadeleriyle tepkisini göstermişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Yine geçtiğimiz günlerde Bennu Gerede ile karşı karşıya gelmişti.

Yine geçtiğimiz günlerde Bennu Gerede ile karşı karşıya gelmişti.

Ünlü fotoğrafçı ve eski Survivor yarışmasıcı Gerede, katıldığı bir programda sinirli, mutsuz veya gergin bir kadın gördüğünde 'Bu kadının sevişmesi gerekiyor' diye düşündüğünü açıklamıştı.

Bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken Aydilge de sessiz kalmamıştı ve 'İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi... Ayrıca kadınların öfkelenmesine, ses çıkarmasına tahammül edemeyen bazı erkeklerin söylemidir bu ne yazık ki. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi (normalde sevişmek kelimesini kullanmıyorlar da kibar olsun diye onu kullanıyorum) gerekiyormuş gibi. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi. Yöntem de bu!' demişti.

Bir süredir hastaneden paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı hastalığını açıklamış ve sevenlerini korkutmuştu.

Bir süredir hastaneden paylaşımlar yapan ünlü şarkıcı hastalığını açıklamış ve sevenlerini korkutmuştu.

45 yaşındaki şarkıcı paylaşımında 'Altı gündür hastane ve ev arasında gidip gelmekteyim. Hem ülkemde yaşananlar hem de fiziksel acım nedeniyle psikolojik olarak da çökmüş durumdayım. Birazdan hastaneden evime döneceğim yine. Test sonuçlarımın iyi çıkması için umarım siz de güzel niyetler edersiniz.' ifadelerini kullanmıştı.

Ardından yeni bir paylaşım yaparak test sonuçlarının temiz çıktığını duyurmuştu.

Bu kez çocuk sahibi olmama konusunda açıklamalarıyla gündemde.

Bu kez çocuk sahibi olmama konusunda açıklamalarıyla gündemde.

Katıldığı bir ödül töreninde muhabirlerin sorularını yanıtlayan Aydilge, 'Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?' sorusuna bir itirafta bulundu. 

Bu zamana kadar beklemelerinin sebebinin deprem korkusu olduğunu açıkladı. 

'İstanbul'da yaşıyoruz biliyorsunuz deprem de çok büyük bir risk. En azından İstanbul'dan taşınana kadar bir çocuk yapmayı düşünmüyoruz. Depremden gerçekten çok korkuyoruz çünkü' dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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