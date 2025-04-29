Sarsıcı İtiraf: Aydilge Çocuk Sahibi Olmasının Önündeki En Büyük Engeli Paylaştı

Ünlü fotoğrafçı ve eski Survivor yarışmasıcı Gerede, katıldığı bir programda sinirli, mutsuz veya gergin bir kadın gördüğünde 'Bu kadının sevişmesi gerekiyor' diye düşündüğünü açıklamıştı.

Bu sözleri sosyal medyada tepki çekerken Aydilge de sessiz kalmamıştı ve 'İnanın sevişmekten çok daha büyük dertleri var kadınların Bennu Hanım. Benim mutsuz ve gergin bir kadın gördüğümde aklıma gelenler, şiddet mi görüyor, iş yerinde mobbinge mi uğruyor, taciz mi ediliyor, istediği eğitimi mi alamıyor, tehdit mi ediliyor, zorla mı evlendirildi gibi... Ayrıca kadınların öfkelenmesine, ses çıkarmasına tahammül edemeyen bazı erkeklerin söylemidir bu ne yazık ki. Yani kadının sakinleşmesi için illa biri ile sevişmesi (normalde sevişmek kelimesini kullanmıyorlar da kibar olsun diye onu kullanıyorum) gerekiyormuş gibi. Sanki kadınların ehlileştirilmesi gerekiyormuş gibi. Yöntem de bu!' demişti.