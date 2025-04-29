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Kısmetse Olur'un Atarlı Yarışmacısıydı: Amerika'ya Yerleşen Cansel Çördük Bambaşka Biri Oldu!

Kısmetse Olur'un Atarlı Yarışmacısıydı: Amerika'ya Yerleşen Cansel Çördük Bambaşka Biri Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.04.2025 - 12:06 Son Güncelleme: 29.04.2025 - 12:17

Kısmetse Olur programından tanıdığımız Cansel Çördük sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Program bittikten sonra radikal bir kararla ABD'ye yerleşen fenomen isim, şimdilerde 500 bini aşkın takipçili Instagram hesabından lüks hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Son dönemlerde bir kilolu bir zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta gelen eleştirilere 'Arkadaşlar aranızda bazen ‘Basenlerin çıkmış’, ‘kalçan, göğsün büyümüş’ diyenler var. Olabilir, vücudum kum saati gibi, çok seviyorum.' şeklinde yanıt vermişti. Ancak kimseyi susturamadı, adeta evrim geçirmiş halini paylaştığı son karelerine yine yorum yağdı.

İşte detaylar...

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İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programını mutlaka duymuşsunuzdur.

İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programını mutlaka duymuşsunuzdur.

2017 yılına kadar televizyon ekranlarında yayınlanan evlilik programında bir çok çift tanınırlık kazandı. Bu çiftlerden özellikle Eser West ve Cansel Çördük tartışmalarıyla halen hafızalarımızda.

Hatırlarsanız 'Kırdın beni God damn it' sözleri o dönem sosyal medyada epey viral olmuştu. West programdan sonra Survivor'a katılmış bir süre de orada konuşulmuştu.

Cansel Çördük'ün adını ise orogram sonrası bir süre daha magazin sayfalarında görmeye devam etmişti. Hatta eski futbolcu Arda Turan’la çıkan özel mesajlaşmalarıyla da olay olmuştu.

Hatırlamayanlara hatırlatalım:

Hatırlamayanlara hatırlatalım:

2017 yılında yani programdan sonra Cansel Çördük'ün iddiaya göre hesabı çalındı ve çalan kişi de Arda Turan'la olan Instagram mesajlarını yayınladı. Hatta Çördük'ün West'ten 9 haftalık hamile olduğu için İspanya'ya gittiği ve Arda Turan'ın da bu sırada Cansel'e mesaj attığı konuşulmuştu. Tabii bunlar sadece iddia ile sınırlı kaldı. 

Ama Eser West Instagram hesabından 'It's not mine' (benim değil) yazıp biberon ve bebek emojisi koyarak bebeğin kendisinden olmadığını ima etmesi de ayrı olay olmuştu.

Tüm bu yaşananlardan sonra Türkiye’yi arkasında bırakıp Amerika’ya yerleşen Cansel, orada adeta yeni bir sayfa açtı.

Tüm bu yaşananlardan sonra Türkiye’yi arkasında bırakıp Amerika’ya yerleşen Cansel, orada adeta yeni bir sayfa açtı.

Şimdilerde ABD’de yaşayan ve sosyal medyada oldukça aktif olan Cansel Çördük, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Verdiği kilolar ve yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde eski halinden eser kalmadı desek abartmış olmayız!

Özellikle son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda, ciddi bir fiziksel değişim geçirdiği gözlerden kaçmadı. Zayıflığı ve vücudundaki belirgin değişiklikler takipçileri tarafından hem övgü hem de şaşkınlıkla karşılandı.

Daha önce vücudu hakkında gelen yorumlara da açık yüreklilikle cevap veren Cansel, kendisiyle barışık olduğunu şu sözlerle ortaya koymuştu:

Daha önce vücudu hakkında gelen yorumlara da açık yüreklilikle cevap veren Cansel, kendisiyle barışık olduğunu şu sözlerle ortaya koymuştu:

“Arkadaşlar aranızda bazen ‘basenlerin çıkmış’, ‘kalçan, göğsün büyümüş’ diyenler var. Olabilir, seviyeli şekilde her yoruma açığım. Vücudum kum saati gibi, çok seviyorum kadın olarak.” 

Şu sıralar Amerika’daki hayatına odaklanan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Çördük’ün, bu değişimle birlikte adeta bambaşka birine dönüştüğü herkesin dilinde.

İşte gelen yorumlardan bazıları:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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