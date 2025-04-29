Kısmetse Olur'un Atarlı Yarışmacısıydı: Amerika'ya Yerleşen Cansel Çördük Bambaşka Biri Oldu!
Kısmetse Olur programından tanıdığımız Cansel Çördük sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Program bittikten sonra radikal bir kararla ABD'ye yerleşen fenomen isim, şimdilerde 500 bini aşkın takipçili Instagram hesabından lüks hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Son dönemlerde bir kilolu bir zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta gelen eleştirilere 'Arkadaşlar aranızda bazen ‘Basenlerin çıkmış’, ‘kalçan, göğsün büyümüş’ diyenler var. Olabilir, vücudum kum saati gibi, çok seviyorum.' şeklinde yanıt vermişti. Ancak kimseyi susturamadı, adeta evrim geçirmiş halini paylaştığı son karelerine yine yorum yağdı.
İşte detaylar...
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İlk bölümü 2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur programını mutlaka duymuşsunuzdur.
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Hatırlamayanlara hatırlatalım:
Tüm bu yaşananlardan sonra Türkiye’yi arkasında bırakıp Amerika’ya yerleşen Cansel, orada adeta yeni bir sayfa açtı.
Daha önce vücudu hakkında gelen yorumlara da açık yüreklilikle cevap veren Cansel, kendisiyle barışık olduğunu şu sözlerle ortaya koymuştu:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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