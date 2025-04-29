Kısmetse Olur'un Atarlı Yarışmacısıydı: Amerika'ya Yerleşen Cansel Çördük Bambaşka Biri Oldu!

2017 yılına kadar televizyon ekranlarında yayınlanan evlilik programında bir çok çift tanınırlık kazandı. Bu çiftlerden özellikle Eser West ve Cansel Çördük tartışmalarıyla halen hafızalarımızda.

Hatırlarsanız 'Kırdın beni God damn it' sözleri o dönem sosyal medyada epey viral olmuştu. West programdan sonra Survivor'a katılmış bir süre de orada konuşulmuştu.

Cansel Çördük'ün adını ise orogram sonrası bir süre daha magazin sayfalarında görmeye devam etmişti. Hatta eski futbolcu Arda Turan’la çıkan özel mesajlaşmalarıyla da olay olmuştu.