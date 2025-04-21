Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yeliz Açıkel Kaza Geçirdi, 112'yi Beklerken Kanlar İçindeki Halini Paylaştı
YouTube’da “Aşkın Gücü” adıyla yeniden yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Yeliz Açıkel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçirdiği trafik kazası sonrası yüzü kanlar içinde kalan Yeliz, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
Instagram’da 180 binin üzerinde takipçisi olan Açıkel, “Dayak yemedim, tır çarptı” notuyla herkesi şaşırttı.
Ünlü ismin aracında 112’yi beklerken çektiği kare sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Bir dönem ekranlara kaosu, aşkı ve dramı aynı anda taşıyan Kısmetse Olur, Kanal D’deki fırtınalı yayın hayatının ardından 12 Aralık 2022’de YouTube’da “Aşkın Gücü” ismiyle geri dönmüştü.
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Bir türlü anlaşamayan ikili, kamera önünde sürekli tartışsa da, aralarındaki çekimden de bir türlü kopamamıştı.
Geçirdiği trafik kazasının ardından yüzü kanlar içinde kalan bir fotoğrafını paylaşan Açıkel, “Yazan arayan kimseye dönüş yapamıyorum. Dayak yemedim arkadaşlar, tır çarptı. Allah korudu” diyerek açıklamada bulundu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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