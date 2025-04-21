Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yeliz Açıkel Kaza Geçirdi, 112'yi Beklerken Kanlar İçindeki Halini Paylaştı

Televizyonda yayınlandığı yıllarda olduğu gibi YouTube’da da fırtınalar estiren program, ilk bölümünden itibaren olay üstüne olay yaşattı.

Yepyeni yarışmacılarla bambaşka bir evde çekilmeye başlanan program, klasik izdivaç programlarından çok uzak, tam anlamıyla bir kaos deryasına dönüştü. Bu kaosun arasında yarışma boyunca ilişkileriyle dikkat çeken Sedat ve Elif çifti yarışmanın galibi oldu.

Programın unutulmayan isimlerinden biri ise şüphesiz Yeliz Açıkel'di. Açıkel özellikle Erol ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündeme gelmişti.