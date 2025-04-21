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Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yeliz Açıkel Kaza Geçirdi, 112'yi Beklerken Kanlar İçindeki Halini Paylaştı

Eski Kısmetse Olur Yarışmacısı Yeliz Açıkel Kaza Geçirdi, 112'yi Beklerken Kanlar İçindeki Halini Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 14:55

YouTube’da “Aşkın Gücü” adıyla yeniden yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında dikkatleri üzerine çeken Yeliz Açıkel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Geçirdiği trafik kazası sonrası yüzü kanlar içinde kalan Yeliz, yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı. 

Instagram’da 180 binin üzerinde takipçisi olan Açıkel, “Dayak yemedim, tır çarptı” notuyla herkesi şaşırttı. 

Ünlü ismin aracında 112’yi beklerken çektiği kare sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Bir dönem ekranlara kaosu, aşkı ve dramı aynı anda taşıyan Kısmetse Olur, Kanal D’deki fırtınalı yayın hayatının ardından 12 Aralık 2022’de YouTube’da “Aşkın Gücü” ismiyle geri dönmüştü.

Bir dönem ekranlara kaosu, aşkı ve dramı aynı anda taşıyan Kısmetse Olur, Kanal D’deki fırtınalı yayın hayatının ardından 12 Aralık 2022’de YouTube’da “Aşkın Gücü” ismiyle geri dönmüştü.

Televizyonda yayınlandığı yıllarda olduğu gibi YouTube’da da fırtınalar estiren program, ilk bölümünden itibaren olay üstüne olay yaşattı. 

Yepyeni yarışmacılarla bambaşka bir evde çekilmeye başlanan program, klasik izdivaç programlarından çok uzak, tam anlamıyla bir kaos deryasına dönüştü. Bu kaosun arasında yarışma boyunca ilişkileriyle dikkat çeken Sedat ve Elif çifti yarışmanın galibi oldu.

Programın unutulmayan isimlerinden biri ise şüphesiz Yeliz Açıkel'di. Açıkel özellikle Erol ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Bir türlü anlaşamayan ikili, kamera önünde sürekli tartışsa da, aralarındaki çekimden de bir türlü kopamamıştı.

Bir türlü anlaşamayan ikili, kamera önünde sürekli tartışsa da, aralarındaki çekimden de bir türlü kopamamıştı.

Ancak bu tutkulu ama bir o kadar da çalkantılı ilişki, evlilik teklifine kadar gitmiş; fakat sonu hiç de romantik bitmemişti. Erol, bir tartışma sırasında Yeliz’in boynundaki kolyeyi koparıp çıkarmıştı.

Programdan ayrılan Yeliz Açıkel, dışarda da ilgiyi üstünden hiç eksik etmedi. Sosyal medyada özellikle Instagram’da 180 binin üzerinde takipçiye ulaşan Açıkel, son paylaşımıyla takipçilerini şoke etti.

Geçirdiği trafik kazasının ardından yüzü kanlar içinde kalan bir fotoğrafını paylaşan Açıkel, “Yazan arayan kimseye dönüş yapamıyorum. Dayak yemedim arkadaşlar, tır çarptı. Allah korudu” diyerek açıklamada bulundu.

Geçirdiği trafik kazasının ardından yüzü kanlar içinde kalan bir fotoğrafını paylaşan Açıkel, “Yazan arayan kimseye dönüş yapamıyorum. Dayak yemedim arkadaşlar, tır çarptı. Allah korudu” diyerek açıklamada bulundu.

Fotoğrafı özellikle paylaşmak istemediğini ama araçta 112’yi beklerken ablası “neredesiniz” diye sürekli sorduğu için ona gönderdiğini belirtti.

Açıkel'in bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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