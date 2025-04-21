Uzak Mesafelere Rağmen Aşk Taze: Arzum Onan ve Orkan Özkan Tropik Tatil Kaçamağında Yakalandı
Bir süredir iş insanı Orkan Özkan’la aşk yaşayan Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle İstanbul’da görüntülenmişti. Şimdi ise rotayı uzak diyarlara çevirdi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çiftin son durağı Tayland’ın büyüleyici başkenti Bangkok oldu.
Tropikal atmosferde romantik bir kaçamak yapan ikili tatilin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı.
İşte eğlenceli tatilden samimi kareleri...
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Eski manken ve oyuncu Arzum Onan, özel hayatındaki gelişmelerle magazin sayfalarında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.
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Öte yandan Arzum Onan ise gönlünü başka bir iş insanına kaptırdı.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, çiftin romantik kaçamağı oldukça renkli geçti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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