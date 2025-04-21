Uzak Mesafelere Rağmen Aşk Taze: Arzum Onan ve Orkan Özkan Tropik Tatil Kaçamağında Yakalandı

Yıllarca Türkiye’nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak ne yazık ki bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona erdi.

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından magazin kulislerinde Mehmet Aslantuğ’un, iş insanı Gözde Akpınar’la yakınlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı ve bir dedikodu olarak kaldı.