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Uzak Mesafelere Rağmen Aşk Taze: Arzum Onan ve Orkan Özkan Tropik Tatil Kaçamağında Yakalandı

Uzak Mesafelere Rağmen Aşk Taze: Arzum Onan ve Orkan Özkan Tropik Tatil Kaçamağında Yakalandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.04.2025 - 12:50

Bir süredir iş insanı Orkan Özkan’la aşk yaşayan Arzum Onan, geçtiğimiz aylarda sevgilisiyle İstanbul’da görüntülenmişti. Şimdi ise rotayı uzak diyarlara çevirdi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; ünlü çiftin son durağı Tayland’ın büyüleyici başkenti Bangkok oldu. 

Tropikal atmosferde romantik bir kaçamak yapan ikili tatilin tadını çıkarırken objektiflere yansıdı. 

İşte eğlenceli tatilden samimi kareleri...

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Eski manken ve oyuncu Arzum Onan, özel hayatındaki gelişmelerle magazin sayfalarında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Eski manken ve oyuncu Arzum Onan, özel hayatındaki gelişmelerle magazin sayfalarında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Yıllarca Türkiye’nin örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında dünyaevine girmişti. Ancak ne yazık ki bu uzun soluklu evlilik 2023 yılında sona erdi.

27 yıllık beraberliklerini tek celsede bitiren çift, boşanma davasına el ele gelip, yine el ele çıkmıştı.

Boşanmanın ardından magazin kulislerinde Mehmet Aslantuğ’un, iş insanı Gözde Akpınar’la yakınlaştığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak bu iddialar kısa sürede yalanlandı ve bir dedikodu olarak kaldı.

Öte yandan Arzum Onan ise gönlünü başka bir iş insanına kaptırdı.

Öte yandan Arzum Onan ise gönlünü başka bir iş insanına kaptırdı.

Uzun yıllardır Amerika’da yaşayan Türk iş insanı Orkan Özkan’la sürpriz bir ilişkiye yelken açtı. Onan, Bodrum tatili sonrası soluğu sevgilisinin yanında Kaliforniya’da aldı. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla ilişkisini ilk kez gözler önüne seren güzel oyuncu, “Her şey yolunda” diyerek mutluluğunu da ilan etmişti.

İlişkileri ciddi mi, evlilik olur mu sorularına ise net bir yanıt vermekten çekinmeyen Onan, “Yok öyle bir şey” demişti. Bu açıklamayla da evlilik dedikodularına şimdilik kapıyı kapatmıştı.

Çift ilk kez geçtiğimiz Aralık ayında Nişantaşı’nda el ele alışveriş yaparken objektiflere takılmıştı. İstanbul’daki buluşmaları magazin dünyasında epey ses getirmişti. Şimdi ise tatil rotalarını Tayland’a çeviren ikili, Bangkok sokaklarında ve doğayla iç içe anlarda görüntülendi.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, çiftin romantik kaçamağı oldukça renkli geçti.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, çiftin romantik kaçamağı oldukça renkli geçti.

Özellikle fil safarisine çıkan Onan ve Özkan’ın mutlu halleri dikkat çekti. Uzak mesafeye rağmen ilişkilerini diri tutmayı başaran Arzum Onan ve Orkan Özkan, bu tatille aşklarını tazelediklerini de göstermiş oldu. 

Magazin camiasında ise “Bu ilişki ciddi mi?” sorusu yeniden gündemde. Ancak görünen o ki Arzum Onan şimdilik anı yaşamayı tercih ediyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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