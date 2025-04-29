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İddiaları Doğruladı: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Yüreğine Su Serpecek "Ayrılık" Paylaşımı

İddiaları Doğruladı: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Yüreğine Su Serpecek "Ayrılık" Paylaşımı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.04.2025 - 11:00

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile hayatımıza giren Wanda Nara o gün bugündür her hareketiyle magazini süslüyor. Biliyorsunuz tanıştıkları dönemde Nara, Icardi'nin Sampdoria'daki takım arkadaşı Maxi López ile evliydi. Ancak ikili büyük bir ihanetin içine düşerek birlikte oldu, Nara kocası aldattığı ifşa olunca ondan ayrılmayı seçti. Şimdilerde ayrı olan ikili sık sık sansasyonel ilişkileri ile gündeme geliyor. Son olarak Wanda Nara İcardi'den boşanıp ünlü rapçi L-Gante ile birlikte olmuştu. Ancak bu ilişkide de tutunamadı. Son paylaşımıyla ayrıldıklarını doğrulamış oldu. Icardi'nin ahı mı tuttu desek ne desek...

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Galatasaray'ın el üstünde tuttuğu başarılı futbolcusu Icardi son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde.

Galatasaray'ın el üstünde tuttuğu başarılı futbolcusu Icardi son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde.

Hem menajeri hem eşi olan Wanda Nara ile 2014 yılında evlenen Icardi bir küs bir barışık ilişkisini geçtiğimiz aylarda resmi olarak sonlandırmıştı. Kaosun içinden boşanarak da kurtulamayan Icardi bu kez velayet nedeniyle Nara ile karşı karşıya gelmişti. Çocuklarını annesine vermek istemeyen ünlü futbolcu İstanbul Aile Mahkemesi’ne bile başvurmuştu.

Arada kalan çocuklarını da bu süreçte bir Icardi'nin paylaşımlarında bir Wanda Nara'nın paylaşımlarında görüyorduk. İkisi de adeta birbirlerine nispet yapar gibi yeni sevgilileri ve çocukları ile sık sık storyler atıyordu.

Bilenler bilir Wanda Nara, Icardi'den ayrılır ayrılmaz ünlü rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtı.

Bilenler bilir Wanda Nara, Icardi'den ayrılır ayrılmaz ünlü rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtı.

Icardi de boş durmadı tabii ünlü model China Suarez ile aşkını cümle aleme duyurdu. 

Hatta ortaya atılan bir iddiaya göre Icardi aslında Wanda Nara ile birlikteyken üç kez China Suarez ile aldattı ve bu yüzden çift boşandı. 

China Suárez aslında daha önce Wanda Nara’nın klibinde oynamış ve L-Gante’nin de eski kız arkadaşıymış.

Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez ama ortada yine bir ihanet olduğu konuşuluyor kısacası.

Peki sonunda ne mi oldu? Wanda Nara bu ilişkisinden de hayır göremedi.

Peki sonunda ne mi oldu? Wanda Nara bu ilişkisinden de hayır göremedi.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında 'Hiçbir şey için erkeğe ihtiyacım yok' diyerek, L-Gante ile ayrıldığını duyurdu.

Çiftin bir süredir bir ayrı bir barışık devam eden ilişkilerinde kara bulutlar olduğu konuşuluyordu. Son zamanlarda da tamamen ayrıldıkları yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Nara bu son paylaşımıyla iddiaları doğrulamış oldu. Paylaşımında ayrıca, ''Yeni bir hit'im var! Merhaba Pazartesi... Pazartesi günü antrenman yaptım, beni izleyin. Brezilya'dan kötü kız olarak çok mutluyum; geliyorum ve bir sonrakini çekiyorum. Gece olduğunda ve yılan kolyemi çıkarmak istediğim zamanlar dışında hiçbir şey için bir erkeğe ihtiyacım yok' notunu düştü.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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