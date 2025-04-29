İddiaları Doğruladı: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Yüreğine Su Serpecek "Ayrılık" Paylaşımı
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile hayatımıza giren Wanda Nara o gün bugündür her hareketiyle magazini süslüyor. Biliyorsunuz tanıştıkları dönemde Nara, Icardi'nin Sampdoria'daki takım arkadaşı Maxi López ile evliydi. Ancak ikili büyük bir ihanetin içine düşerek birlikte oldu, Nara kocası aldattığı ifşa olunca ondan ayrılmayı seçti. Şimdilerde ayrı olan ikili sık sık sansasyonel ilişkileri ile gündeme geliyor. Son olarak Wanda Nara İcardi'den boşanıp ünlü rapçi L-Gante ile birlikte olmuştu. Ancak bu ilişkide de tutunamadı. Son paylaşımıyla ayrıldıklarını doğrulamış oldu. Icardi'nin ahı mı tuttu desek ne desek...
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Galatasaray'ın el üstünde tuttuğu başarılı futbolcusu Icardi son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde.
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Bilenler bilir Wanda Nara, Icardi'den ayrılır ayrılmaz ünlü rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açtı.
Peki sonunda ne mi oldu? Wanda Nara bu ilişkisinden de hayır göremedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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