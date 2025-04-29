İddiaları Doğruladı: Wanda Nara'dan Mauro Icardi'nin Yüreğine Su Serpecek "Ayrılık" Paylaşımı

Hem menajeri hem eşi olan Wanda Nara ile 2014 yılında evlenen Icardi bir küs bir barışık ilişkisini geçtiğimiz aylarda resmi olarak sonlandırmıştı. Kaosun içinden boşanarak da kurtulamayan Icardi bu kez velayet nedeniyle Nara ile karşı karşıya gelmişti. Çocuklarını annesine vermek istemeyen ünlü futbolcu İstanbul Aile Mahkemesi’ne bile başvurmuştu.

Arada kalan çocuklarını da bu süreçte bir Icardi'nin paylaşımlarında bir Wanda Nara'nın paylaşımlarında görüyorduk. İkisi de adeta birbirlerine nispet yapar gibi yeni sevgilileri ve çocukları ile sık sık storyler atıyordu.