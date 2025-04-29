Demet Akalın Gibi "Ben Asla Lafımı Yutmam" Diyenler İçin 10 Dobra Tüyo
Bu hayatta dobra olmayı Demet Akalın’dan öğreneceğiz de kimden öğreneceğiz?
O, düşündüğünü olduğu gibi söylemesiyle, patavatsızlıkla dobralık arasındaki o incecik çizgide zarifçe yürüyen bir ikon.
Yeri geldi mi laf sokar, yeri geldi mi şak diye gerçeği suratınıza yapıştırır, ama samimiyetinden zerre şüphe etmezsiniz. Peki siz de 'Ben susamam, içimde kalırsa çatlarım' diyorsanız işte Demet Akalın gibi dobra olmanın altın kuralları...
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Demet Akalın gibi içinizden geçenleri olduğu gibi söylerseniz akılda kalıcı olursunuz.
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"Lafımı esirgemeyeceğim" diye de samimiyetsiz ve itici olmayın.
Kim ne der diye düşünmeyin. Çok da şey yapmayın yani...
“Ben açık açık konuşuyorum” cümlesinin arkasına sığınıp her şeyi söyleyin.
Sosyal medyada da olduğunuz gibi davranın.
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Birileri sizden yanlış bir şey mi söylediğinizi iddia ederek özür mü bekliyor? Sakın özür dilemeyin.
Dış görünüşünüze laf edenlere? “Sana mı kaldı be?” çekin.
Kendi kendinize de dobra olun: Aynaya bakıp “Bugün harikasın!” demeyi unutmayın.
Lafınızı esirgemeyin ama dozunu ayarlayın: Bir tatlı, bir sert.
Son olarak birine laf mı sokmak istiyorsunuz? Hem emoji koyup hem lafınızı yazın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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