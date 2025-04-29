Demet Akalın Gibi "Ben Asla Lafımı Yutmam" Diyenler İçin 10 Dobra Tüyo

Dobra olacağım diye kırıcı olmakla, içten içe samimiyetle konuşmak arasındaki farkı iyi ayarlamak gerekiyor. Demet Akalın dobra dobra konuşuyor evet ama itici de gelmiyor gözümüze. Çünkü bir yandan da samimiyeti elden bırakmıyor kendileri. Birine laf çarptığında karşıdakini tedirgin ediyor orası kesin, ama yazım hatalarıyla dolu cümlelerini ve üslubunu da bir yandan eğlenceli ve samimimi buluyoruz değil mi?

Dobra olmayı laf olsun diye değil, içinden geldiği için yapıyor. İyi niyetli olduğunu herkes hissediyor.