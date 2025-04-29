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Demet Akalın Gibi "Ben Asla Lafımı Yutmam" Diyenler İçin 10 Dobra Tüyo

Demet Akalın Gibi "Ben Asla Lafımı Yutmam" Diyenler İçin 10 Dobra Tüyo

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.04.2025 - 14:12

Bu hayatta dobra olmayı Demet Akalın’dan öğreneceğiz de kimden öğreneceğiz?

O, düşündüğünü olduğu gibi söylemesiyle, patavatsızlıkla dobralık arasındaki o incecik çizgide zarifçe yürüyen bir ikon.

Yeri geldi mi laf sokar, yeri geldi mi şak diye gerçeği suratınıza yapıştırır, ama samimiyetinden zerre şüphe etmezsiniz. Peki siz de 'Ben susamam, içimde kalırsa çatlarım' diyorsanız işte Demet Akalın gibi dobra olmanın altın kuralları...

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Demet Akalın gibi içinizden geçenleri olduğu gibi söylerseniz akılda kalıcı olursunuz.

Biliyorsunuz ki kraliçenin filtresizliği dillere destan. “Bunu söylersem ayıp olur mu?” diye düşünmeden, en doğal haliyle fikrini ortaya koyuyor. Dobra olmak istiyorsan, önce ‘kırılır mı, bozulur mu?’ kaygısını bir kenara bırakmayı öğrenmen şart.

"Lafımı esirgemeyeceğim" diye de samimiyetsiz ve itici olmayın.

"Lafımı esirgemeyeceğim" diye de samimiyetsiz ve itici olmayın.

Dobra olacağım diye kırıcı olmakla, içten içe samimiyetle konuşmak arasındaki farkı iyi ayarlamak gerekiyor. Demet Akalın dobra dobra konuşuyor evet ama itici de gelmiyor gözümüze. Çünkü bir yandan da samimiyeti elden bırakmıyor kendileri. Birine laf çarptığında karşıdakini tedirgin ediyor orası kesin, ama yazım hatalarıyla dolu cümlelerini ve üslubunu da bir yandan eğlenceli ve samimimi buluyoruz değil mi?

Dobra olmayı laf olsun diye değil, içinden geldiği için yapıyor. İyi niyetli olduğunu herkes hissediyor.

Kim ne der diye düşünmeyin. Çok da şey yapmayın yani...

Kim ne der diye düşünmeyin. Çok da şey yapmayın yani...

Demet Akalın’ın umurunda mı kimin ne dediği? Asla! “O lafı edersem yanlış anlaşılır mıyım?” gibi düşünceleri bir kenara bırakıyor. Dobra olmak istiyorsan önce kendi doğrularına güvenmelisin.

Ama hakarete varacak sözler de söylemeyin. Akalın tazminat ödeyebilir belki ama o maddi güç sizde olur mu bilemiyoruz.

“Ben açık açık konuşuyorum” cümlesinin arkasına sığınıp her şeyi söyleyin.

“Ben açık açık konuşuyorum” cümlesinin arkasına sığınıp her şeyi söyleyin.

Çünkü dürüstlük kimseye zarar vermez, en fazla ortamı dağıtır.

Olsun, bazen dağılmak da lazım! 🤓

Sosyal medyada da olduğunuz gibi davranın.

Demet, Twitter’ı tam anlamıyla bir iç dökme defteri gibi kullanıyor. Goygoy da yapıyor, eleştirisini de koyuyor. Sosyal medyada da samimiyetinden ödün vermiyor. Çift kişilik yapmıyor, olduğu gibi davranıyor. Ya da yapmacık davranmıyor. Hatasına kendisi de gülüyor, yeri geliyor dün salladığı kişilerden bugün özür diliyor.

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Birileri sizden yanlış bir şey mi söylediğinizi iddia ederek özür mü bekliyor? Sakın özür dilemeyin.

Demet Akalın usulü “Ben doğruyu söyledim kardeşim!” deyip yola devam edin.

Özür dilemeyi değil, haklı durmayı seçiyoruz. 😎

Dış görünüşünüze laf edenlere? “Sana mı kaldı be?” çekin.

Dış görünüşünüze laf edenlere? “Sana mı kaldı be?” çekin.

Çünkü en dobra savunma, en kısa ve net olandır. Bazen uzun uzun konuşmaya gerek yok, karşınızdakini tek cümlelik sözlerinizle maymuna çevirebilirsiniz.

Kendi kendinize de dobra olun: Aynaya bakıp “Bugün harikasın!” demeyi unutmayın.

Kendi kendinize de dobra olun: Aynaya bakıp “Bugün harikasın!” demeyi unutmayın.

Dobra insan önce kendine dürüst olur.

Kendine gaz vermezsen kime vereceksin?

Lafınızı esirgemeyin ama dozunu ayarlayın: Bir tatlı, bir sert.

Lafınızı esirgemeyin ama dozunu ayarlayın: Bir tatlı, bir sert.

Demet gibi önce tatlı tatlı söyleyin, baktınız anlamıyor…

İşte o zaman bam güm!

Son olarak birine laf mı sokmak istiyorsunuz? Hem emoji koyup hem lafınızı yazın.

Son olarak birine laf mı sokmak istiyorsunuz? Hem emoji koyup hem lafınızı yazın.

Emoji koyarak hem şaka yaptığınızı düşündürtüp hem de mesajı alttan vermiş olursunuz.

Sizin de kendinizden yola çıkarak vermek istediğiniz tüyolar varsa yorumlara bekliyoruz... ✍️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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