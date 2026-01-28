'Ben Kütük Gibiyim Hiç Cilve Yapamıyorum' Diyenler İçin Sibel Can'dan 17 Cilve Tüyosu

Bu topraklara gelmiş geçmiş en cilveli kadın şüphesiz Sibel Can'dır. Kadın yaptığı diyetten bahsederken bile cilveli olmaktan kendini alıkoyamıyor. Bazılarımız kabul edelim ki bu işi hiç beceremiyoruz. Adeta doğuştan koca bir kütüğüz. Bir türlü o edayı, o tavrı sergiyelemiyoruz. Sibel Can'dan cilve dersleri atölyesi açılacağı da yok gibi. Bu sebepten Sibel Can'ın en cilveli anlarını çıkardık. Şimdi hepsine dikkatle bakın ve evde bunları güzelce çalışın sayın kütükler. Bir haftada cilvenizle çevrenizdeki herkesin aklını alacaksınız. Alamazsanız içeriğe verdiğiniz beğeniyi bir hafta içinde geri alabilirsiniz.