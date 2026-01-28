'Ben Kütük Gibiyim Hiç Cilve Yapamıyorum' Diyenler İçin Sibel Can'dan 17 Cilve Tüyosu
Bu topraklara gelmiş geçmiş en cilveli kadın şüphesiz Sibel Can'dır. Kadın yaptığı diyetten bahsederken bile cilveli olmaktan kendini alıkoyamıyor. Bazılarımız kabul edelim ki bu işi hiç beceremiyoruz. Adeta doğuştan koca bir kütüğüz. Bir türlü o edayı, o tavrı sergiyelemiyoruz. Sibel Can'dan cilve dersleri atölyesi açılacağı da yok gibi. Bu sebepten Sibel Can'ın en cilveli anlarını çıkardık. Şimdi hepsine dikkatle bakın ve evde bunları güzelce çalışın sayın kütükler. Bir haftada cilvenizle çevrenizdeki herkesin aklını alacaksınız. Alamazsanız içeriğe verdiğiniz beğeniyi bir hafta içinde geri alabilirsiniz.
1. Sibel Can gibi "Yarim" diyebilirseniz bütün sevgilileri kendinize köpek edersiniz köpek!
2. "Pazara gittim, dönerken Halime'ye uğradım. Gitmişken bir kahve içtim." İşte bunları böyle süzülerek anlatmayı öğreneceksiniz.
3. Sevgiliniz sizden ayrılmak istediğinde Sibel Can gibi "Tamam o zaman..." deyip omuz silkeceksiniz. Kimse böyle güzel ayrılamaz!
4. Şimdi Sibel Can'dan nasıl küsülür onu öğreneceğiz. Zarif bir atar ve ardından 90 derece açıyla sağınıza dönüyorsunuz. Sırtı dönmek yok ayı gibi, yan dönülecek zarafetle.
5. Farz edelim çok yoruldunuz; öyle gebeş gibi çöküp yoruldum demek yok. Zarifçe kolunuzla alnınızdaki terleri silip, saçlarınızı savuracaksınız. Cilveli olmak bunu gerektirir.
6. Fönünüz bozuldu ve saçınız öne mi düştü? Sibel gibi düzeltin o saçı!
7. Havuza banyoya girilir gibi girilmez. O saçlar yapılacak makyajlar tazelenecek. Gerekirse kolye, gerdanlık gibi takılarla kombin tamamlanacak.
8. En fazla görseldeki kadar erkeksi olmaya hakkınız var kızlar. İyice bakın ve buna ayna karşısında çalışın.
9. Sibel Can tarzı kavgaya gitmek böyledir. Hobareeey diye mevzuya dalmak yok. Asil olacaksınız. İnce cilveyi göstereceksiniz.
10. Kültürlü olacaksınız, eril tahakküm üzerine eleştirel bir şey söylerken bile, yüz perdenizin arkasından derin bir cilveyle bakacaksınız.
11. İltifat aldığınızda, Sibel Can gibi umursamaz davranacaksınız. Ben hep iltifat alıyorum canım, havası vereceksiniz.
12. "Evi köşe bucak temizledim, ellerim hep çamaşır suyu koktu." diye mızmızlanırken bile cilveli duracaksınız.
13. Yataktan tam olarak böyle kalkacaksınız. Bir kaç gün önceden egzersizler yapın. Birden yaparsanız fıtık olursunuz.
14. Yüzünüzü teflon tava yıkar gibi yıkamayacaksınız. Sibel Can bu konuda nasıl yüz yıkamamız gerektiğini vaktiyle göstermiş.
15. Sibel Can tarzı işten bunalmak budur. Bunu evde çalışın. İşyerinde mutlaka uygulayın. Oturuştaki zarafeti gözden kaçırmayın.
16. Tabii ki bütün bunları yapabilirseniz kıskanılan biri olursunuz. Arkadaşlarınıza "Beni çekemiyorlar" derken bu şekil bir ifadeyle demeniz lazım. Her şeyi öğretiyor Sibel Can.
17. Son olarak anneniz sizi akrabalarınıza överken, nasıl işveli, alçak gönüllü ve aynı zamanda mağrur durulur, bunları kadın hep göstermiş! Ya of Sibel Can okulu olsa da gitsek!
