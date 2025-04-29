onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Havuzda Keyif: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın 3 Aylık Olan Oğulları Mylan'dan Yeni Kare Geldi

Havuzda Keyif: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın 3 Aylık Olan Oğulları Mylan'dan Yeni Kare Geldi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.04.2025 - 15:11

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu eşi Yusuf Yazıcı geçtiğimiz Ocak ayında kucaklarına aldıkları oğullarına Mylan adını verdiklerini paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmuşlardı. Paylaşımda her ünlü anne gibi çocuğunun yüzünü göstermekten kaçınan Pamuk ellerini göstermiş ve '🤍Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025' notunu düşmüştü. İsim sosyal medyada goyguycuların diline bile düşmüştü.

Aylar sonra yeni paylaşım geldi. 13 aylık olan Mylan'ın son hali 'Maşallah' dedirtti.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ego, Çarpışma, Hayaller ve Hayatlar, Kırmızı Oda, Kurt Seyit ve Şura gibi pek çok dizide gördüğümüz Melisa Aslı Pamuk'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ego, Çarpışma, Hayaller ve Hayatlar, Kırmızı Oda, Kurt Seyit ve Şura gibi pek çok dizide gördüğümüz Melisa Aslı Pamuk'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kendisi kariyerindeki başarısı kadar özel hayatıyla da dillerden düşmüyor. 2023 yılında futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk geçtiğimiz Mayıs ayında sevgilisinin Paris'teki romantik evlenme teklifine 'Evet' demişti. 

Çift 2024 yılında sessiz sedasız dünyaevine girdi. Sosyal medya paylaşımlarıyla evlendiklerini öğrendiğimiz Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın kısa bir süre önce de bebek beklediklerini öğrenmiştik.

29 Ocak'ta ilk çocuklarını kucaklarına almış ve adını Mylan koyduklarını duyurmuşlardı.

29 Ocak'ta ilk çocuklarını kucaklarına almış ve adını Mylan koyduklarını duyurmuşlardı.

Çiftin isim kararına sosyal medyada goygoycular fena takılmıştı. Mylan isminin kökeni ve anlamı üzerine çeşitli tahminlerde bulunan kullanıcılar, peş peşe esprili yorumlar da patlaşmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan burada bahsetmiştik:

Minik Mylan'dan yeni kare geldi.

Minik Mylan'dan yeni kare geldi.

Çocuğu olduktan sonra sosyal medyadan uzaklaşan ve ilgisini tamamen oğluna veren Melisa Aslı Pamuk uzun bir aradan sonra nihayet minik Mylan'ı paylaştı. Pamuk, Mylan'ın 3 aylık olduğunu duyurduğu paylaşıma 'Love' notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın