Havuzda Keyif: Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'nın 3 Aylık Olan Oğulları Mylan'dan Yeni Kare Geldi
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu eşi Yusuf Yazıcı geçtiğimiz Ocak ayında kucaklarına aldıkları oğullarına Mylan adını verdiklerini paylaştıkları bir fotoğrafla duyurmuşlardı. Paylaşımda her ünlü anne gibi çocuğunun yüzünü göstermekten kaçınan Pamuk ellerini göstermiş ve '🤍Mylan Yazıcı ~ 29.01.2025' notunu düşmüştü. İsim sosyal medyada goyguycuların diline bile düşmüştü.
Aylar sonra yeni paylaşım geldi. 13 aylık olan Mylan'ın son hali 'Maşallah' dedirtti.
İşte detaylar...
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Ego, Çarpışma, Hayaller ve Hayatlar, Kırmızı Oda, Kurt Seyit ve Şura gibi pek çok dizide gördüğümüz Melisa Aslı Pamuk'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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29 Ocak'ta ilk çocuklarını kucaklarına almış ve adını Mylan koyduklarını duyurmuşlardı.
Minik Mylan'dan yeni kare geldi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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