Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Bebeklerinin İsmi Belli Olur Olmaz Goygoycuların Diline Düştü!
Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Bebeklerinin İsmi Belli Olur Olmaz Goygoycuların Diline Düştü!
Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı 29 Ocak’ta dünyaya gelen bebeklerinin ismini nihayet açıkladı. Çiftin oğullarına verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü. Goygoycular “Karadenizli aileye gavurca isim şoku” diyerek ismi diline doladı. Hatta bebeğin adının son dakikada değiştiği bile konuşuluyor.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı 29 Ocak’ta bebeklerine kavuştu.
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Çiftin oğullarına Mylan adını verdiği ortaya çıktı.
Bebeğin ismi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
“Mylan uşağum” diye sesleneceklerini söyleyen Karadenizli takipçiler ise ortamı daha da şenlendirdi.
Bu arada konuşulan başka bir detay daha var.
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Doğru mu bilinmez ama sosyal medyada goygoycular Mylan ismi hakkında espri yapmadan duramadı.
İşte o yorumlardan bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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