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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Bebeklerinin İsmi Belli Olur Olmaz Goygoycuların Diline Düştü!

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın Bebeklerinin İsmi Belli Olur Olmaz Goygoycuların Diline Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
10.02.2025 - 16:59

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı 29 Ocak’ta dünyaya gelen bebeklerinin ismini nihayet açıkladı. Çiftin oğullarına verdikleri isim sosyal medyanın diline düştü. Goygoycular “Karadenizli aileye gavurca isim şoku” diyerek ismi diline doladı. Hatta bebeğin adının son dakikada değiştiği bile konuşuluyor. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı 29 Ocak’ta bebeklerine kavuştu.

Geçtiğimiz yıl sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı 29 Ocak’ta bebeklerine kavuştu.

Çiftin oğullarına Mylan adını verdiği ortaya çıktı.

Çiftin oğullarına Mylan adını verdiği ortaya çıktı.

Melisa Aslı Pamuk, anne olduktan sonra Instagram’dan yaptığı ilk paylaşımda bebeğinin minik elini gösterirken not kısmına da ismini ekledi. Ve işte film orada koptu.

Bebeğin ismi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bebeğin ismi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Bazıları ismin M: Melisa’nın, Y: Yusuf’un baş harflerinden türetildiğini öne sürerken, kimileri de “Karadenizli aileye yabancı isim şoku” diyerek esprili yorumlar yaptı.

“Mylan uşağum” diye sesleneceklerini söyleyen Karadenizli takipçiler ise ortamı daha da şenlendirdi.

“Mylan uşağum” diye sesleneceklerini söyleyen Karadenizli takipçiler ise ortamı daha da şenlendirdi.

Bu arada konuşulan başka bir detay daha var.

Bu arada konuşulan başka bir detay daha var.

Söylentilere göre bebeğin adının önce Doğukan olmasına karar verilmiş, ancak son dakikada değişmiş.

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Doğru mu bilinmez ama sosyal medyada goygoycular Mylan ismi hakkında espri yapmadan duramadı.

Doğru mu bilinmez ama sosyal medyada goygoycular Mylan ismi hakkında espri yapmadan duramadı.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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