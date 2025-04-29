Fenerbahçe'de Gündemdeki İsim Aziz Yıldırım'dan Yeni Açıklama Geldi
Fenerbahçe'de Ali Koç ve stadyum vaadinin getirdiği kriz sürüyor. Aziz Yıldırım döneminde asbaşkanlık yapan Nihat Özbağı projenin kendilerinin olduğunu söylemiş ve Aziz Yıldırım'ın da adının anılmamasına alındığını anlatmıştı.
Açıklama krizleri sürerken Aziz Yıldırım adeta olaya müdahale etti ve kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım, daha sonra geniş bir açıklama daha yapacağını söyledi.
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"Proje Nihat Bey'in" dedi.
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Aziz Yıldırım kendisinin kişisel olarak bir alınganlığı olmadığını söyledi.
Aziz Yıldırım, ilerleyen zamanda açıklama yapacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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