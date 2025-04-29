Fenerbahçe'de Gündemdeki İsim Aziz Yıldırım'dan Yeni Açıklama Geldi

Fenerbahçe'de Ali Koç ve stadyum vaadinin getirdiği kriz sürüyor. Aziz Yıldırım döneminde asbaşkanlık yapan Nihat Özbağı projenin kendilerinin olduğunu söylemiş ve Aziz Yıldırım'ın da adının anılmamasına alındığını anlatmıştı.

Açıklama krizleri sürerken Aziz Yıldırım adeta olaya müdahale etti ve kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım, daha sonra geniş bir açıklama daha yapacağını söyledi.