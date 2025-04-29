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Fenerbahçe'de Gündemdeki İsim Aziz Yıldırım'dan Yeni Açıklama Geldi

Fenerbahçe'de Gündemdeki İsim Aziz Yıldırım'dan Yeni Açıklama Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.04.2025 - 11:32

Fenerbahçe'de Ali Koç ve stadyum vaadinin getirdiği kriz sürüyor. Aziz Yıldırım döneminde asbaşkanlık yapan Nihat Özbağı projenin kendilerinin olduğunu söylemiş ve Aziz Yıldırım'ın da adının anılmamasına alındığını anlatmıştı. 

Açıklama krizleri sürerken Aziz Yıldırım adeta olaya müdahale etti ve kısa bir açıklama yaptı. Yıldırım, daha sonra geniş bir açıklama daha yapacağını söyledi.

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"Proje Nihat Bey'in" dedi.

"Proje Nihat Bey'in" dedi.

Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetiminde Hamdi Akın'ın açıkladığı projenin Nihat Özbağı'nın olduğunu söylerken 'alınganlık göstermesi normal' dedi. Yıldırım, 'Nihat Özbağı, seçim öncesinde stadyum projesi için kayda değer mesai ve para harcadı. Yurt içi ve yurt dışında çalışmalar yaptı. Bu proje seçim vaadi olarak sunuldu. Şu andaki yönetimin, bu projeyi anlatırken süreçten hiç bahsetmemesine Nihat Bey'in alınganlık göstermesi doğaldır' açıklaması yaptı.

Aziz Yıldırım kendisinin kişisel olarak bir alınganlığı olmadığını söyledi.

Aziz Yıldırım kendisinin kişisel olarak bir alınganlığı olmadığını söyledi.

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada 'Benim bir alınganlığım yok. Fenerbahçe için keşke stadı hemen yapsalar. Benim düşüncem bu, mutlu olurum. Keşke hemen başlasalar ancak yönetim stadı kendi imkanlarıyla, kaynakları yaratarak ve borca girmeden yapmalıdır' dedi.

Aziz Yıldırım, ilerleyen zamanda açıklama yapacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Aziz Yıldırım, ilerleyen zamanda açıklama yapacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor, zamanı geldiğinde bu konularda açıklama yapacağım'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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