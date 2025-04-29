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Filenin Sultanları'nın Yeni Yıldızı Sinead Jack-Kısal Konuştu

Filenin Sultanları'nın Yeni Yıldızı Sinead Jack-Kısal Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.04.2025 - 09:54

Uzun süredir milli takıma yeni 'devşirme' yıldızların katılacağı söyleniyordu. Bu nihayet gerçekleşti ve uzun yıllar ligimizde mücadele eden Sinead Jack-Kısal milli takıma davet aldı. 

Milli takımla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Sinead Jack-Kısal, Voleybolun Sesi'ne açıklamalarda bulundu ve ilk heyecanını paylaştı. 

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Galatasaray ve İlbank'tan sonra Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Sinead Jack-Kısal milli davet aldı.

Galatasaray ve İlbank'tan sonra Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Sinead Jack-Kısal milli davet aldı.

Ülkemizde oynadığı süreçte kendisi gibi voleybolcu sevgilisi Murat Kısal ile evlenen voleybolcu, yıllardır ligimizde forma giymesi sebebiyle artık tamamen bizden biri. Ve son aday kadroda da takıma dahil edildi. Yıldız oyuncu Voleybolun Sesi'ne açıklamalarda bulundu.

"Onur duydum"

"Onur duydum"

'Milli Takım'a seçilmek benim için büyük bir onur. Uzun bir aradan sonra bu seviyede sahaya çıkacak olmak beni heyecanlandırıyor. Zorlu bir süreç olacağını biliyorum ama elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hedefim madalya kazanmak, ancak her adımda takımıma katkı sağlamak önceliğim.'

"Dünyanın en iyi milli takımlarından biri"

"Dünyanın en iyi milli takımlarından biri"

Kısal, dünyanın en iyi milli takımlarından birine sahip olduğumuzu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 

'Türk Milli Takımı'nda oynamanın hayalim olduğunu söyleyemem ama böyle bir şansım olduğu için çok mutluyum. Türkiye Milli Takımı dünyanın en iyi takımlarından biri. Böyle bir takımın içinde olmak beni çok mutlu eder. Böyle bir fırsat gelirse de değerlendirmeyi çok isterim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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