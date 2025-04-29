Filenin Sultanları'nın Yeni Yıldızı Sinead Jack-Kısal Konuştu

Kısal, dünyanın en iyi milli takımlarından birine sahip olduğumuzu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Türk Milli Takımı'nda oynamanın hayalim olduğunu söyleyemem ama böyle bir şansım olduğu için çok mutluyum. Türkiye Milli Takımı dünyanın en iyi takımlarından biri. Böyle bir takımın içinde olmak beni çok mutlu eder. Böyle bir fırsat gelirse de değerlendirmeyi çok isterim.'