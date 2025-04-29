Filenin Sultanları'nın Yeni Yıldızı Sinead Jack-Kısal Konuştu
Uzun süredir milli takıma yeni 'devşirme' yıldızların katılacağı söyleniyordu. Bu nihayet gerçekleşti ve uzun yıllar ligimizde mücadele eden Sinead Jack-Kısal milli takıma davet aldı.
Milli takımla ilk maçına çıkmaya hazırlanan Sinead Jack-Kısal, Voleybolun Sesi'ne açıklamalarda bulundu ve ilk heyecanını paylaştı.
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Galatasaray ve İlbank'tan sonra Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Sinead Jack-Kısal milli davet aldı.
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"Onur duydum"
"Dünyanın en iyi milli takımlarından biri"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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