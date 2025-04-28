Çok Yaklaştık Ama Olmadı: Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finali'nde Barcelona'ya Yenildi
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Barcelona engelini aşamadık, kupa kaçtı
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4-1 kaybettik
Yaşattığınız gurur için teşekkürler çocuklar! Emeğinize sağlık👏
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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