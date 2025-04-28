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Çok Yaklaştık Ama Olmadı: Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finali'nde Barcelona'ya Yenildi

Çok Yaklaştık Ama Olmadı: Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi Finali'nde Barcelona'ya Yenildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 20:52

Trabzonspor’un genç yıldızları, finale yükseldiği UEFA Gençlik Ligi’nde Barcelona’ya karşı mücadele verdi. Bordo-mavili temsilcimiz, rakibine farklı kaybederek, turnuvayı ikinci sırada noktaladı.

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Barcelona engelini aşamadık, kupa kaçtı

Barcelona engelini aşamadık, kupa kaçtı

UEFA Gençlik Ligi'ne ilk adımını Karadağ’da atan Trabzonspor, Buducnost Podgorica’yı deplasmanda 3-1, Trabzon’da ise 5-2 gibi net skorlarla mağlup ederek üst tura çıkmıştı.

Ardından Bosna Hersek’in güçlü temsilcisi Sarajevo ile eşleşen gençlerimiz, deplasmandaki 2-2’lik zorlu mücadelenin ardından evinde rakibini 6-1’lik tarihi bir skorla geçerek son 32 biletini almıştı.

Bordo-mavililer, son 32 turunda da İtalyan devi Juventus’u 1-0 mağlup ederken, son 16 turunda Atalanta karşısında normal süresi golsüz biten maçı penaltılarla 5-3 kazanmıştı. 

Çeyrek finalde bir başka İtalyan devi Inter’i 1-0’la geçen temsilcimiz, yarı finalde ise Avusturya’nın zorlu ekibi Salzburg’u 2-1’lik skorla eleyerek adını finale yazdırmıştı.

4-1 kaybettik

4-1 kaybettik

Barcelona'nın gençleri ile kupa mücadelesi veren Karadeniz ekibi, ilk yarısı 2-0 biten karşılaşmayı 4-1'le kaybetti. Barcelona'ya galibiyeti getiren goller, Diarra (2), Alba ve Cuenca'dan geldi. Tek golümüzü ise 88'de Bican Tibukoğlu kaydetti. Tibukoğlu, attığı golden sonra gözyaşlarına boğuldu.

Yaşattığınız gurur için teşekkürler çocuklar! Emeğinize sağlık👏

Yaşattığınız gurur için teşekkürler çocuklar! Emeğinize sağlık👏

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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