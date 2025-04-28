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Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'dan Şampiyonluk Mesajı

Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'dan Şampiyonluk Mesajı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 23:27

Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, bu sezon kupa sevinci yaşamak için artık sadece Süper Lig’e odaklandı. Ligin bitimine beş hafta kala lider Galatasaray’ın beş puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, zoru başarmaya çalışıyor. Bu süreçte kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da sosyal medyadan bir şampiyonluk mesajı paylaşarak takıma destek çağrısında bulundu.

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Yaz Yıldırım'ın paylaşımı 👇

Yaz Yıldırım'ın paylaşımı 👇

“Takıma inanalım, son ana kadar destek olalım yine şampiyon olucaz!”

Ali Koç, "görevimizin başındayız, mücadeleye devam edeceğiz" demişti

Ali Koç, "görevimizin başındayız, mücadeleye devam edeceğiz" demişti

Geride bıraktığımız haftada Gaziantep FK'yı mağlup eden Fenerbahçe, bir önceki hafta ise evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşamıştı. Bu kaybın ardından camiada 'istifa' sesleri yükselmişti. Taraftarların talebi, Başkan Ali Koç'un görevi bırakması ve kulübün seçime gitmesiydi. Ancak Ali Koç, beklentilerin aksine istifa etmeyerek divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada tepkileri şu sözlerle göz ardı etmişti:

'Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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