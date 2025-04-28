Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'dan Şampiyonluk Mesajı

Geride bıraktığımız haftada Gaziantep FK'yı mağlup eden Fenerbahçe, bir önceki hafta ise evinde Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik bir puan kaybı yaşamıştı. Bu kaybın ardından camiada 'istifa' sesleri yükselmişti. Taraftarların talebi, Başkan Ali Koç'un görevi bırakması ve kulübün seçime gitmesiydi. Ancak Ali Koç, beklentilerin aksine istifa etmeyerek divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada tepkileri şu sözlerle göz ardı etmişti:

'Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe'miz, her olumsuz gelişmeden sonra, her krizde kongre tartışmalarına sürüklenecek, sosyal medyada oluşturulan algılarla başkan değiştirecek, tribünden tezahüratlarla yönetim değiştirecek bir kurum değildir, hiçbir zaman da olmamalıdır.'