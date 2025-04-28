Aziz Yıldırım'ın Kızı Yaz'dan Şampiyonluk Mesajı
Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, bu sezon kupa sevinci yaşamak için artık sadece Süper Lig’e odaklandı. Ligin bitimine beş hafta kala lider Galatasaray’ın beş puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, zoru başarmaya çalışıyor. Bu süreçte kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da sosyal medyadan bir şampiyonluk mesajı paylaşarak takıma destek çağrısında bulundu.
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Yaz Yıldırım'ın paylaşımı 👇
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Ali Koç, "görevimizin başındayız, mücadeleye devam edeceğiz" demişti
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