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Trabzonspor U19'un Tarihi Başarısına Gelen Tebrikler!

Trabzonspor U19'un Tarihi Başarısına Gelen Tebrikler!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 21:56 Son Güncelleme: 28.04.2025 - 21:58

UEFA Gençlik Ligi Finali'nde dünya futbolunun dev kulübü Barcelona'nın U19 takımı ile karşılaşan Trabzonspor U19, kupa mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavili temsilcimiz, mutlu sona ulaşamasa da finale kadar yükselme başarısıyla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Elde edilen ikinciliğin yanı sıra gençlerimizin çabasına tebrik yağdı. İşte sosyal medyadan tarihi başarıya dair mesajlar.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

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Futbolseverlerin tebrikleri 👇

Futbolseverlerin tebrikleri 👇
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı 👇

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı 👇

'Kardeşlerim, hepinizle gurur duyuyorum. Trabzonspor'u ve ülkemizi çok iyi temsil ettiniz. Bugünün kaybedeni yok. Büyük bir tecrübe kazandınız ve bizi bu yolda çok mutlu ettiniz.'

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın gençlere mesajı 👇

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın gençlere mesajı 👇
twitter.com

'Çok teşekkür ederiz, yolunuz çok uzun, hayallerinize ulaşacağınız bir hayatınız, yolunuz bahtınız açık olsun.'

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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımı 👇

Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımı 👇

'Bazen kazanırken öğrenirsiniz, bazen de kaybederken; yeri gelir, kaybettiğinizi düşündüğünüzde anlarsınız zaman içinde aslında ne çok şey kazandığınızı, kimlere ilham, cesaret kaynağı olduğunuzu... Mücadelenizle gurur duydum çocuklar, bugün siz de kazandınız.'

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklaması 👇

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklaması 👇

'Buraya kadar gelmek önemliydi. Tarihi bir başarı. Totalde bakmamız gereken yer önemli. Eksiklerimizi de görmüş olduk. En azından bordo-mavi aldı kupayı. Çocuklara geçmiş olsun, onların yanlarında olmak hocaları ve abileri olarak bizim görevimiz.' (A Spor)

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin tebriği 👇

Fenerbahçe Futbol Akademi'nin tebriği 👇
twitter.com

'Bir rekora imza atarak UEFA Gençlik Ligi'nde finale kalan, final maçını 2.likle tamamlayan Trabzonspor U19 Takımını tüm mücadelesi için tebrik ederiz.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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