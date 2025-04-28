Trabzonspor U19'un Tarihi Başarısına Gelen Tebrikler!

'Buraya kadar gelmek önemliydi. Tarihi bir başarı. Totalde bakmamız gereken yer önemli. Eksiklerimizi de görmüş olduk. En azından bordo-mavi aldı kupayı. Çocuklara geçmiş olsun, onların yanlarında olmak hocaları ve abileri olarak bizim görevimiz.' (A Spor)