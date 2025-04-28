Trabzonspor U19'un Tarihi Başarısına Gelen Tebrikler!
UEFA Gençlik Ligi Finali'nde dünya futbolunun dev kulübü Barcelona'nın U19 takımı ile karşılaşan Trabzonspor U19, kupa mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı. Bordo-mavili temsilcimiz, mutlu sona ulaşamasa da finale kadar yükselme başarısıyla tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Elde edilen ikinciliğin yanı sıra gençlerimizin çabasına tebrik yağdı. İşte sosyal medyadan tarihi başarıya dair mesajlar.
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Futbolseverlerin tebrikleri 👇
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın sosyal medya paylaşımı 👇
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın gençlere mesajı 👇
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Al Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımı 👇
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin açıklaması 👇
Fenerbahçe Futbol Akademi'nin tebriği 👇
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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