Astrolog Nuray Sayarı'dan Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber

Sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi 1 Haziran günü son bulacak. 38. haftadaki maçların tamamlanmasıyla puan durumu netleşecek. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin beş puan önünde. İki takımın kalan maçları ise şöyle:

GALATASARAY - 80 puan

Sivasspor (E)

Trabzonspor (D)

Kayserispor (E)

Göztepe (D)

Başakşehir FK (E)

FENERBAHÇE - 75 puan