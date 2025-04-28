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Astrolog Nuray Sayarı'dan Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber

Astrolog Nuray Sayarı'dan Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
28.04.2025 - 18:55

Türkiye’de futbol sezonunun sonuna yaklaşılırken, kupa heyecanı zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışında en küçük ihtimallerin bile büyük umutlara dönüştüğü haftalarda, astrologlar da öngörüleriyle gündemde yer buluyor. Ünlü astrolog Nuray Sayarı, Fenerbahçeli taraftarları üzecek bir tahmin paylaştı.

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Radyo Gol'e konuk olan astrolog Nuray Sayarı, şunları söyledi 👇

Radyo Gol'e konuk olan astrolog Nuray Sayarı, şunları söyledi 👇

“Sezon başında dediğim gibi Süper Lig Galatasaray’ın, Türkiye Kupası Trabzonspor’un olacak. Hafta sonu Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Beşiktaş kazanacak.”

Süper Lig'in bitimine beş maç kaldı

Süper Lig'in bitimine beş maç kaldı

Sezon başından bu yana Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi 1 Haziran günü son bulacak. 38. haftadaki maçların tamamlanmasıyla puan durumu netleşecek. Lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin beş puan önünde. İki takımın kalan maçları ise şöyle:

GALATASARAY - 80 puan 

FENERBAHÇE - 75 puan

Kritik derbi 4 Mayıs'ta

Kritik derbi 4 Mayıs'ta

Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1'le geçen Fenerbahçe, 33. haftada Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev maç, 4 Mayıs Pazar günü saat 19'da başlayacak.

Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs'ta

Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs'ta

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak. Kupa heyecanı, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadı'nda yaşanacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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