Astrolog Nuray Sayarı'dan Fenerbahçe Taraftarına Kötü Haber
Türkiye’de futbol sezonunun sonuna yaklaşılırken, kupa heyecanı zirveye çıktı. Şampiyonluk yarışında en küçük ihtimallerin bile büyük umutlara dönüştüğü haftalarda, astrologlar da öngörüleriyle gündemde yer buluyor. Ünlü astrolog Nuray Sayarı, Fenerbahçeli taraftarları üzecek bir tahmin paylaştı.
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Radyo Gol'e konuk olan astrolog Nuray Sayarı, şunları söyledi 👇
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Süper Lig'in bitimine beş maç kaldı
Kritik derbi 4 Mayıs'ta
Türkiye Kupası finali ise 14 Mayıs'ta
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Sporun heyecanını kelimelere dökerken, dijital dünyanın ritmine ayak uydurmayı önemsiyorum. Günceli yakalayan, özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üreterek, kitleme fark yaratan bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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