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Milli Futbolcu Kenan Yıldız Doğum Gününde Forma Giyemeyecek

Milli Futbolcu Kenan Yıldız Doğum Gününde Forma Giyemeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.04.2025 - 10:35

Juventus'ta 10 numarayı almasıyla birlikte Kenan Yıldız'ın rolü de değişti. Motta'nın takımdan ayrılması ve Tudor'un gelmesi Kenan'ı rahatlatırken, taraftarlar da ondan çok şey bekliyor. 

Ancak milli yıldız hafta sonu doğum gününü kutlamak isterken buruk bir gün yaşayacak. Juventus'un Bologna ile oynayacağı maçta milli yıldız tribünde olacak.

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Juventus'un parlayan yıldızı...

Juventus'un parlayan yıldızı...

Kenan, Juventus'ta genç bir yıldız adayıyken artık aldığı rolle yıldız olduğunu herkese kanıtladı. Del Piero'dan emanet 10 numarası da kulübün ona bakış açısını yansıtıyor. 

Ancak Kenan yeni yaşına biraz buruk girecek.

Kenan'dan beklenmedik hareket...

Kenan'dan beklenmedik hareket...

Kenan, Juve'nin Monza ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. Juventus'un 2-0 kazandığı maçın duraklama anlarında Kenan rakibi Bianco ile maç içinde tartışırken pozisyon içinde rakibine dirsek attı. 

Hakemin gözünden kaçan hareket VAR'a takıldı ve kırmızı kart gördü.

Bologna maçında yok.

Bologna maçında yok.

Juventus, hafta sonu Bologna maçına çıkacak. Bu maç aynı zamanda Kenan Yıldız'ın doğum gününde oynanacak. Ancak Monza maçında kart gören oyuncu takımdaki yerini alamayacak. Yeni yaşını Kenan tribünde karşılayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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