Milli Futbolcu Kenan Yıldız Doğum Gününde Forma Giyemeyecek
Juventus'ta 10 numarayı almasıyla birlikte Kenan Yıldız'ın rolü de değişti. Motta'nın takımdan ayrılması ve Tudor'un gelmesi Kenan'ı rahatlatırken, taraftarlar da ondan çok şey bekliyor.
Ancak milli yıldız hafta sonu doğum gününü kutlamak isterken buruk bir gün yaşayacak. Juventus'un Bologna ile oynayacağı maçta milli yıldız tribünde olacak.
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Juventus'un parlayan yıldızı...
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Kenan'dan beklenmedik hareket...
Bologna maçında yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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