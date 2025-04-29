Milli Futbolcu Kenan Yıldız Doğum Gününde Forma Giyemeyecek

Juventus'ta 10 numarayı almasıyla birlikte Kenan Yıldız'ın rolü de değişti. Motta'nın takımdan ayrılması ve Tudor'un gelmesi Kenan'ı rahatlatırken, taraftarlar da ondan çok şey bekliyor.

Ancak milli yıldız hafta sonu doğum gününü kutlamak isterken buruk bir gün yaşayacak. Juventus'un Bologna ile oynayacağı maçta milli yıldız tribünde olacak.