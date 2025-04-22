23 Nisan’da Keşke Gerçek Olsa Dediğimiz 10 Çocukça Hayal

Ben bir çocuğum, ve bugün 23 Nisan! 🎉 Bugün bizim günümüz! Balonlar var, bayraklar var, tatil var... Ama asıl güzel olan hayal kurmak serbest! Hem de sınırsız! 🙃 Öyle kurallar yok, “olmaz öyle şey” diyen yetişkinler hiç karışamaz! Çünkü 23 Nisan’da her şey mümkünmüş gibi geliyor. O zaman açın hayal kapılarını, işte bizim “keşke gerçek olsa yaaa!” dediğimiz 10 hayal:

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.