23 Nisan’da Keşke Gerçek Olsa Dediğimiz 10 Çocukça Hayal
Ben bir çocuğum, ve bugün 23 Nisan! 🎉 Bugün bizim günümüz! Balonlar var, bayraklar var, tatil var... Ama asıl güzel olan hayal kurmak serbest! Hem de sınırsız! 🙃 Öyle kurallar yok, “olmaz öyle şey” diyen yetişkinler hiç karışamaz! Çünkü 23 Nisan’da her şey mümkünmüş gibi geliyor. O zaman açın hayal kapılarını, işte bizim “keşke gerçek olsa yaaa!” dediğimiz 10 hayal:
Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.
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1. Okulda sadece oyun oynansa, hiç ders olmasa!
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2. Mahallede herkesin bir süper gücü olsa ama kullanımı sınırlı!
3. Evin içinde gizli kapılar, kaydıraklı geçitler olsa.
4. Dondurmadan evde yaşamak!
5. Bir günlük her şey bedava günü olsa!
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6. Parmakla çizdiğin her şey gerçek oluyor!
7. Her çocuğun bir süper gücü olduğu bir gün!
8. Her sabah kahvaltıda çikolata yiyebilsek.
9. Sınırsız dondurma hakkımız olsa, hiç boğazımız şişmese.
10. Yatakların aynı zamanda uzay gemisi olması.
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Adım Derin. 10 yaşındayım. Ablamla oyun oynamayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. 4. sınıfa gidiyorum.
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