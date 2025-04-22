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23 Nisan’da Keşke Gerçek Olsa Dediğimiz 10 Çocukça Hayal

23 Nisan’da Keşke Gerçek Olsa Dediğimiz 10 Çocukça Hayal

derin
derin - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 18:14

Ben bir çocuğum, ve bugün 23 Nisan! 🎉 Bugün bizim günümüz! Balonlar var, bayraklar var, tatil var... Ama asıl güzel olan hayal kurmak serbest! Hem de sınırsız! 🙃 Öyle kurallar yok, “olmaz öyle şey” diyen yetişkinler hiç karışamaz! Çünkü 23 Nisan’da her şey mümkünmüş gibi geliyor. O zaman açın hayal kapılarını, işte bizim “keşke gerçek olsa yaaa!” dediğimiz 10 hayal:

Not: Bu içerikler çocuklar tarafından yanlarında bir refakatçi ile birlikte hazırlanmıştır.

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1. Okulda sadece oyun oynansa, hiç ders olmasa!

Sabah okula gidiyoruz ama çantada kitap defter yok… Sadece misket, seksek taşı, ip atlama ipi! Öğretmenimiz zil çalınca diyo ki: “Bugünkü ödeviniz doyasıya eğlenmek!” Bir de üstüne her teneffüs 1 saat sürüyor! Düşünsene... Matematik yok, ama yakan top var!

2. Mahallede herkesin bir süper gücü olsa ama kullanımı sınırlı!

Süper güçler herkeste var ama günde sadece 2 kez kullanabiliyorsun. Bir çocuk görünmezlik gücünü dondurmanın son topunu almak için harcıyor. Diğeri uçma gücünü beden dersi sınavında kullanıyor. Ama kurallar var: Süper güçle arkadaşını korkutursan, gücün balon olup uçar! Yani kötüye kullanamazsın. Çünkü bu dünyada kurallar değil, kalpler karar veriyor.

3. Evin içinde gizli kapılar, kaydıraklı geçitler olsa.

Salonda kitaplığın arkasında minik bir düğme var. Basınca duvar açılıyor ve karşına kaydırak çıkıyor! Kayar kaymaz kendini dev bir yastık odasında buluyorsun. Mutfaktan geçince gizli bir dolaptan macera odasına açılan kapı çıkıyor. Evin her yerinde mini mini saklı odalar var: Biri lego odası, biri saklambaç bölgesi, biri çizgi film sineması!

4. Dondurmadan evde yaşamak!

4. Dondurmadan evde yaşamak!

Hayal etsene, evin duvarları çilekli dondurma, çatısı fıstıklı! Korniş yerine gofret var, pencereler ise jelibon! Kendini kötü hissedince çatıdan bir parça koparıp yiyebiliyorsun. Ama dikkat! Çok yersen ev çöküyor. Bir de güneş çıkınca ev erimesin diye, üstüne şemsiye tutuyorsun. Herkesin evi farklı: Kimininki limonlu, kimininki pamuk şekerli.

5. Bir günlük her şey bedava günü olsa!

Market, sinema, oyuncakçı, dondurmacı… Her şey ücretsiz! Ama sadece çocuklar için! İstediğin oyuncak bedava, ikinci dondurma da ikram! Ama tek bir kural var: Başkasının da mutlu olmasını sağlamak zorundasın.

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6. Parmakla çizdiğin her şey gerçek oluyor!

Duvara bir unicorn çiziyorsun… poofff! Karşında duruyor, sana “Merhaba!” diyor. Kumda bir pizza çiziyorsun… ve sıcak sıcak dilimlenmiş geliyor! Ama dikkat: Göz çizersen göz kırpıyor, ağzı açık ejderha çizersen hıçkırarak konuşuyor!

Bir çocuk, yere dev bir kaykay çiziyor, sonra üstüne binip uzaya gidiyor. 🚀

7. Her çocuğun bir süper gücü olduğu bir gün!

Sabah kalkınca yastığının altında bir kart: “Bugünkü gücün: Gülünce her şeyi çiçeğe çevirme!” Bazısı yürüdüğü yeri jöle yapıyor, bazısı sadece şarkı söyleyerek çikolata üretebiliyor! Bir çocuk var ki ağlayınca yağmur yağıyor. Bir başka çocuk ise parmak şıklatınca herkesin burnunu gıdıklıyor! Öğretmenlerin de süper gücü var ama çalışmıyor, çünkü çocukların günü bugün!

8. Her sabah kahvaltıda çikolata yiyebilsek.

Normalde annem “sabaha sabaha çikolata mı yenir?” diyo ama hayal bu ya, keşke sabahları Nutella çorbası olsa! Bir koca kase, içine muz doğra, üstüne biraz da bal dök, yanına süt… Ay dur dur! Hayalimizi fazla gerçek yapınca karnımız acıkıyor

9. Sınırsız dondurma hakkımız olsa, hiç boğazımız şişmese.

Her gün üç öğün dondurma... İsteyen külah, isteyen tabak, isteyen koca kova! Vanilyalıdan çilekliye, sakızlıdan karpuzlaya... Hepsi var! Boğaz ağrısı mı? O da ne? Hayal dünyasında yok öyle şey 😌 Ay ben bi çikolatalı-damla sakızlı karışık yapayım, siz devam edin...

10. Yatakların aynı zamanda uzay gemisi olması.

Yatmadan önce uzay yolculuğu yapabiliyorsun! Yorganı üstüne çektiğin anda motorlar çalışıyor, yastıklar roket düğmesi oluyor. Işıklar kapanıyor ama birden yıldızlar açılıyor! Mars’a, Jüpiter’e, hatta sadece hayal gücüyle ulaşılabilen “Şekerler Gezegeni”ne gidiyorsun. O gezegende herkesin dişleri pırıl pırıl çünkü şekerler diş çürütmüyor.

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derin
derin
Onedio Üyesi
Adım Derin. 10 yaşındayım. Ablamla oyun oynamayı, resim yapmayı ve kitap okumayı çok seviyorum. 4. sınıfa gidiyorum.
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