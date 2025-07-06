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2090 Yılında Hala Aynı Hevesle Dinleyeceğimiz Şarkılar

etiket 2090 Yılında Hala Aynı Hevesle Dinleyeceğimiz Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
06.07.2025 - 18:46

Bir 'old but gold' listesi eksiği çekiyorduk uzun süredir. Derledik, toparladık ve 2090 da olsa biz bu şarkıları dinleriz dediğimiz şarkılardan bir liste hazırladık! Bu şarkılar zamansız, bu şarkılar muhteşem!

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1. Survivor - Eye Of The Tiger

2. Gloria Gaynor - I Will Survive

3. Eminem - Lose Yourself

4. Michael Jackson - Billie Jean

5. Bon Jovi - Livin' On A Prayer

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6. The Police - Every Breathe You Take

7. Eagles - Hotel California

8. Louis Armstrong - What A Wonderful World

9. Ben E. King - Stand By Me

10. Whitney Houston - I Will Always Love You

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11. Queen - Bohemian Rhapsody

12. George Michael - Careless Whisper

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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