2090 Yılında Hala Aynı Hevesle Dinleyeceğimiz Şarkılar
Bir 'old but gold' listesi eksiği çekiyorduk uzun süredir. Derledik, toparladık ve 2090 da olsa biz bu şarkıları dinleriz dediğimiz şarkılardan bir liste hazırladık! Bu şarkılar zamansız, bu şarkılar muhteşem!
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1. Survivor - Eye Of The Tiger
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2. Gloria Gaynor - I Will Survive
3. Eminem - Lose Yourself
4. Michael Jackson - Billie Jean
5. Bon Jovi - Livin' On A Prayer
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6. The Police - Every Breathe You Take
7. Eagles - Hotel California
8. Louis Armstrong - What A Wonderful World
9. Ben E. King - Stand By Me
10. Whitney Houston - I Will Always Love You
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11. Queen - Bohemian Rhapsody
12. George Michael - Careless Whisper
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