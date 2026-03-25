Aynı Anda Hem İyi Hem Kötü Hissettiren Müzikler

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
25.03.2026 - 17:01

Bazı şarkılar vardır, dinlerken hem içinizi ısıtır hem de kalbinizi kırar... İşte bu liste de dinlerken boğazın düğümleneceği ama aynı zamanda da huzurlu hissedeceğiniz şarkılardan oluşuyor!

Keyifli dinlemeler...

1. Bon Iver - Holocene

Bu şarkı insanın içini huzurla doldururken bir yandan da hafif bir boşluk hissi de sarıyor.... Sanki cam kenarında oturmuş, dışarıyı izlerken geçmişi düşünmek gibi.

2. The 1975 - Somebody Else

Hareketli ritminden dolayı insan hem dans etmek istiyor hem de kalbi hafif sızlatıyor. Aynı anda hem iyi hem de kötü hissettiriyor.

3. Lorde - Liability

Bu şarkı tam olarak gece yatmadan önce kendi kendine yaptığın iç konuşma gibi. Dinlerken insan kendinden bir parça buluyor.

4. Phoebe Bridgers - Motion Sickness

Geçmişi hatırlamak istemeseniz bile bu şarkı sizi tam olarak oraya ışınlıyor. Phoebe'nin cool sesi tüm şarkıya yansımış!

5. Taylor Swift - Back To December

'Kabullenme' hissi bir şarkı olsa o kesinlikle Taylor'ın kaleminden çıkmış derdik...  Tam olarak iyi hissettirirken aynı anda kalbin bir köşesini yoklayan şarkılardan.

6. Lana Del Rey - Video Games

Bu şarkı, romantize edilmiş bir aşkın hem en büyüleyici hem de en kırılgan tarafını gösteriyor. Aşkın olduğu yerde kalp kırıklığının olmaması zaten neredeyse imkansız...

7. Joji - SLOW DANCING IN THE DARK

Melodisi kulağa hoş gelirken, sözler kalpte ağır bir boşluk bırakıyor. Ama şarkının büyüsü insanı o kadar sarıyor ki, insan dinlemeden geçemiyor...

8. Apocalypse - Cigarettes After Sex

Efsane bir şarkı olsa da onun duygusal melodisinin yanından hiçbir şarkı geçemez... Eğer bir şarkıda hem mutluluk hem de kırılganlık arıyorsanız bu şarkı çok doğru bir tercih.

9. Hozier - Cherry Wine

Hozier’in dingin sesi insana huzur verirken, anlatılanlar içten içe rahatsız ediyor. Çünkü Cherru Wine, insanın kalbinde ağırlık bırakan şarkılardan bir tanesi...

10. Lord Huron - The Night We Met

Geçmişte kalan bir ana dönme isteği bir şarkı olsaydı, Lord Huron'ın bu şarkısı görevi en iyi üstlenecek şarkılardan bir tanesi... Tam anlamıyla iyi ve kötü duyguların kesişim noktası.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
