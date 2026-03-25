onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Ajandanı Doldururken Sana Eşlik Edecek Şarkılar

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
25.03.2026 - 20:01

Ajanda doldurmak başlı başına keyifli bir ritüel... Hele bir de moduna uygun şarkılar yakaladın mı, ajanda doldurmak çok daha keyifli bir hale geliyor. İşte ajandanı doldururken birbirinden keyifli 10 şarkı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Dua Lipa - Levitating Featuring DaBaby

Yapılacaklar listesini yazarken fark etmeden kafanı sallamaya başladığın şarkılardan biri... Yüksek ritmi sayesinde insana pozitif bir hava veriyor!

2. Lizzo - Good As Hell

Bu şarkı ile yapılacaklar listen için motivasyonunu tavan yapacak! Ritmi yüksek, sözleri motive edici...

3. The Weeknd - Blinding Lights

Bu şarkının ritmi sayesinde bir işi yapmak çok daha keyifli hale geliyor çünkü insanı hemen harekete geçiriyor.. Arka planda çalarken hem odaklanıyorsun hem de fark etmeden motive oluyorsun.

4. Harry Styles - Golden

Özellikle yeni haftaya başlarken ya da yeni hedefler belirlerken tam yerine oturan şarkılardan bir tanesi. Modunuzu hep yukarıda tutacak!

5. MGMT - Electric Feel

Yaratıcı işler yazarken arka planda size eşlik edecek, yazdığınız her sayfa biraz daha akıcı gelecek... En güzel çalışma parçalarından bir tanesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Florence + The Machine - Dog Days Are Over

Şarkının ritmi yükseldikçe senin de enerjin yükselecek ve bir anda kendini yapman gereken tüm işleri bitirmiş şekilde bulacaksın. Özellikle yeni bir döneme girerken ya da “artık toparlanıyorum” dediğin haftalarda birebir.

7. Post Malone & Swae Lee - Sunflower

Bu parça, plan yaparken seni yormadan eşlik eden türden... Şarkının ritmi insana huzur veriyor.

8. M83 - Midnight City

Ajandasını gece doldurmayı sevenler için en harika tercihlerden bir tanesi!  Girişteki o ikonik synth melodisiyle birlikte geceniz renklenecek.

9. Bastille - Pompeii

Haftalık hedefleri belirlerken motivasyona ihtiyaç duyuyorsanız aranılan kan bulundu!  Güçlü ritmi sayesinde ajandadaki maddeleri yazarken tempo kazanıyorsunuz ve içinizden durmak hiç gelmeyecek...

10. Dua Lipa - Don't Start Now

Bu parça, plan yaparken enerjini yukarı çeken ama odağını dağıtmayan nadir şarkılardan. Arkada çaldığında, yapılacaklar listesi göz korkutmuyor...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Aslı Uysal
Aslı Uysal
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın