2026 Çok Heyecanlı Geçecek: 2026 Yılında Vizyona Girecek, Beklemekten Ağaç Olduğumuz Filmler!
2026 belli ki çok heyecanlı geçecek. Uzun zamandır beklediğimiz filmlerle nihayet buluşuyoruz. Hem nostaljiyi hissedeceğiz hem de yeni hikayeler öğreneceğiz. Bakalım 2026 yılında bizleri hangi filmler bekliyor?
The Odyssey (17 Temmuz 2026)
Shrek 5 (23 Aralık 2026)
Scary Movie 6 (12 Haziran 2026)
Toy Story 5 (19 Haziran 2026)
Spider-Man: Brand New Day (31 Temmuz 2026)
The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (20 Kasım 2026)
Ice Age (18 Aralık 2026)
Dune: Part Three (18 Aralık 2026)
Avengers: Doomsday (18 Aralık 2026)
