2026 Çok Heyecanlı Geçecek: 2026 Yılında Vizyona Girecek, Beklemekten Ağaç Olduğumuz Filmler!

2026 Çok Heyecanlı Geçecek: 2026 Yılında Vizyona Girecek, Beklemekten Ağaç Olduğumuz Filmler!

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
27.08.2025 - 15:28

2026 belli ki çok heyecanlı geçecek. Uzun zamandır beklediğimiz filmlerle nihayet buluşuyoruz. Hem nostaljiyi hissedeceğiz hem de yeni hikayeler öğreneceğiz. Bakalım 2026 yılında bizleri hangi filmler bekliyor?

The Odyssey (17 Temmuz 2026)

The Odyssey (17 Temmuz 2026)

Bu filmle ilgili hem konusunun nasıl işleneceği hem de oyuncularının rollerini nasıl oynayacakları fazlasıyla merak konusu. Özellikle Tom Holland'ı düşünmeden edemiyoruz. Nolan imzalı bu film, Troya Savaşı’nın ardından yurduna dönmeye çalışan Odysseus’un destansı serüvenini anlatıyor.

Shrek 5 (23 Aralık 2026)

Shrek 5 (23 Aralık 2026)

Resmen bu filmle büyüdük. Tam 16 yılın ardından Shrek ile buluşuyoruz. Far Far Away krallığındaki yepyeni maceralarıyla dev yeşil Shrek, hem eski dostlarla nostaljik anlar yaşatacak hem de yeni karakterlerle bambaşka bir serüvene sürükleyecek. Filmde sürpriz bir isim de var: Zendaya.

Scary Movie 6 (12 Haziran 2026)

Scary Movie 6 (12 Haziran 2026)

Filmde orijinal ekip yer alacak ve bu da serinin devamını izleyecek olmayı daha da heyecanlı kılıyor. Film, günümüzün popüler korku yapımlarını ti’ye alarak seyirciye bol kahkahalı bir parodi şöleni sunacak.

Toy Story 5 (19 Haziran 2026)

Toy Story 5 (19 Haziran 2026)

Birlikte büyüdüğümüz bir film daha. Toy Story'nin yeni filminde işin içine teknoloji giriyor. Woody’nin ayrılışının ardından Jessie, Bonnie’nin oyuncaklarının lideri haline gelmiştir. Ancak bu düzen, Bonnie’nin yeni favorisi olan akıllı tablet oyuncağı “Lilypad” ile sarsılır. Geleneksel oyuncakların yerini teknolojiye bırakma tehlikesi, Jessie ve arkadaşlarını hem eğlenceli hem de duygusal bir maceraya sürükler.

Spider-Man: Brand New Day (31 Temmuz 2026)

Spider-Man: Brand New Day (31 Temmuz 2026)

No Way Home’daki büyü yüzünden artık kimse Peter’ı tanımıyor. Dostları, sevdiği insanlar, hatta en yakınları bile onun kim olduğunu unutmuş durumda. Peter bir yandan yepyeni bir hayata ayak uydurmaya çalışırken, diğer yandan da Spider-Man olarak şehri korumaya devam ediyor. Tom Holland'ı tekrardan Örümcek Adam olarak izleyebilecek olmak... Çok heyecanlı.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (20 Kasım 2026)

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (20 Kasım 2026)

Suzanne Collins’in yeni romanından uyarlanan film, serinin hayranlarını Panem’in karanlık geçmişine götürüyor. Hikâye, ilk oyunlardan 24 yıl sonrasına, yani 50. Açlık Oyunları’na odaklanıyor. Bu kez, arenada yaşananlar sadece hayatta kalma mücadelesini değil, aynı zamanda Capitol’un oyunları nasıl daha acımasız ve gösterişli hale getirdiğini de gözler önüne seriyor.

Ice Age (18 Aralık 2026)

Ice Age (18 Aralık 2026)

Manny ve arkadaşları, şükürler olsun ki, 10 yıl aradan sonra yeniden bizimle buluşuyor. Filmin dublajlı halini izleyebilmek için sabırsızlanıyoruz.

Dune: Part Three (18 Aralık 2026)

Dune: Part Three (18 Aralık 2026)

Denis Villeneuve’ün üçlemeyi tamamlayan final filmi, Paul Atreides’in kaderini belirleyecek epik savaşı konu alıyor. Paul, bu filmde, hem Arrakis halkının lideri hem de kendi içindeki kehanetlerin taşıyıcısı olarak en büyük sınavıyla yüzleşiyor.

Avengers: Doomsday (18 Aralık 2026)

Avengers: Doomsday (18 Aralık 2026)

Marvel evreninin en büyük buluşmalarından birine sahne olacak filmde, Avengers, Wakanda halkı, Fantastic Four, New Avengers ve orijinal X-Men takımı güçlerini birleştiriyor. Karşılarında ise evreni tehdit eden en güçlü düşmanlardan biri, Doctor Doom var.

