2025 Yılında Zengin Olacak mısın?
Yeni yıl, yeni umutlar… ama en önemlisi: yeni para mı? Hepimiz zaman zaman “Bu yıl şans benden yana olacak mı?” diye düşünürüz. Kimi loto umar, kimi girişim hayali kurar, kimi miras, kimi influencer’lık... Peki senin yıldızın 2025’te parlayacak mı yoksa yine ay sonunu hesaplayarak mı geçireceksin?
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1. Bir sabah 1 milyon TL hesabında olduğunu görsen ilk ne yaparsın?
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2. Parayla arandaki ilişkiyi nasıl tanımlarsın?
3. Şu an birikimin var mı?
4. Şans oyunlarına yaklaşımın nasıl?
5. Yatırım denince ilk aklına gelen nedir?
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6. Parayı daha çok hangi amaçla istiyorsun?
7. Para için sınırlarını zorlar mısın?
8. Zengin olmak sence ne zaman mümkün olur?
9. Günde 3 saat boş vaktin olsa ne yaparsın?
10. Finansal kararlarında seni kim etkiler?
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Sen bu yıl zengin olabilirsin!
Sen parayı savurmasan zengin olabilirsin!
Senin zengin olma ihtimalin çok düşük!
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