2025 Yılında Evlenen Ünlülerin Gelinliklerini Oyluyoruz!
2025’te evlenen bazı ünlüler… Onların düğünlerinde giydikleri gelinlikleri değerlendirmek ister misin? İşte bu anket tam sana göre! 👰♀️ Hangi gelinlik sana göre en etkileyici, en zarif ya da en unutulmazdı? Yorumla bakalım!
1. Beste Kökdemir'in gelinliğine puanın kaç?
2. Tutku Yılmaz'ın gelinliğine puanın kaç?
3. Merve Dinçkol'un gelinliğine puanın kaç?
4. Gamze Türkmen'in gelinliğine puanın ne olur?
5. Eda Sakız'ın gelinliği için kaç puan?
6. Lale Onuk'un gelinliğine puanın kaç olur?
7. Betül Çakmak'ın gelinliğine puanın?
8. Bestemsu Özdemir'in gelinliğine puanın ne?
9. Eda Erol'un gelinliği için puanın ne olur?
10. Ezgi Şenler'in gelinliğine kaç puan veriyorsun?
