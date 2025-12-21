2025’te Eğitim: Müfredat Değişti, Ölçme Değişmeye Zorlandı, Yapay Zekâ Kapıdan İçeri Girdi

2025’in eğitim fotoğrafı tek kare değil: Bir yanda “yeni müfredat” iddiası, öte yanda sınavların (ve sınav kaygısının) değişmemekteki ısrarı… Araya da yapay zekâ girdi. Yıl boyunca okullar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler aynı soruya takıldı: “Bu sistem tam olarak neyi ölçüyor, neyi öğretiyor, neyi hedefliyor?”

Bu yazı, 2025’in eğitim ajandasını romantikleştirmeden, somut kırılma noktaları ve sahada karşılığı olan örneklerle toparlayan bir yıl değerlendirmesi.