2025’te Eğitim: Müfredat Değişti, Ölçme Değişmeye Zorlandı, Yapay Zekâ Kapıdan İçeri Girdi
2025’in eğitim fotoğrafı tek kare değil: Bir yanda “yeni müfredat” iddiası, öte yanda sınavların (ve sınav kaygısının) değişmemekteki ısrarı… Araya da yapay zekâ girdi. Yıl boyunca okullar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler aynı soruya takıldı: “Bu sistem tam olarak neyi ölçüyor, neyi öğretiyor, neyi hedefliyor?”
Bu yazı, 2025’in eğitim ajandasını romantikleştirmeden, somut kırılma noktaları ve sahada karşılığı olan örneklerle toparlayan bir yıl değerlendirmesi.
1) Müfredat: “Konu listesi” dönemi bitiyor mu?
2) Sınavlar: Model aynı, ama soru “yeniden tasarlanıyor”
3) 2025’in görünür “güven” testi: LGS tartışması
4) Öğretmen gündemi: Kadro, kapasite, gerçek hayat
5) Yapay zekâ: 2025’te “araç” olmaktan çıkıp “politika” oldu
6) Dijital dönüşüm 2.0: EBA artık “içerik”ten “üretim”e kayıyor
7) 2025’in mini zaman çizelgesi (hafızayı netleyelim)
8) 2026’ya bırakılan net ödevler (okul yönetimi için “aksiyon listesi”)
Son söz: 2025 bize ne söyledi?
2025, eğitimin artık “konu anlatıp test çözdürme” ile yönetilemeyeceğini acı-tatlı şekilde tekrar hatırlattı. Müfredat yön değiştiriyor, ölçme tasarımı peşinden gelmeye çalışıyor, yapay zekâ ise zaten sahaya inmiş durumda.
2026’da başarılı olacak kurumlar şunu anlayanlar olacak:
Eğitim bir “duyuru” işi değil, bir “uygulama disiplini” işidir.
Strateji metni yetmez; sınıfta karşılığı olan tasarım, ölçme ve kültür gerekir.
Kayhan Karlı
Eğitimci | YÖMEV Başkanı
Instagram | YouTube
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!