2025 Kasım Ayı Kira Artış Oranı! Kasım Kira Zammı Belli Oldu mu? Kasım 2025 Kira Zam Oranı Hesaplama

TÜİK verilerine göre 2025 Eylül ayı itibarıyla on iki aylık ortalama TÜFE değişimi yüzde 38,36 oldu. Bu oran, Ekim 2025’te uygulanacak kira zammının tavanı olarak belirlenmişti.

Eylül ayında ise bu oran yüzde 39,62 seviyesindeydi. Böylece Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapılabildi.