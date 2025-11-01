onedio
Haberler
Ekonomi
2025 Kasım Ayı Kira Artış Oranı! Kasım Kira Zammı Belli Oldu mu? Kasım 2025 Kira Zam Oranı Hesaplama

2025 Kasım Ayı Kira Artış Oranı! Kasım Kira Zammı Belli Oldu mu? Kasım 2025 Kira Zam Oranı Hesaplama

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.11.2025 - 11:01

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerini bekliyor. 3 Kasım 2025 Pazartesi günü açıklanacak olan Ekim ayı TÜFE oranı, Kasım ayında uygulanacak kira zammını belirleyecek. 

Peki Kasım 2025 kira zammı ne zaman belli olacak, nasıl hesaplanır? İşte güncel bilgiler...

2025 Kasım Kira Zammı Belli Oldu mu?

2025 Kasım Kira Zammı Belli Oldu mu?

Kasım ayı kira artış oranı henüz resmi olarak açıklanmadı. TÜİK, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da Ekim ayı enflasyon verilerini paylaşacak.

Yasal düzenlemeye göre konut ve iş yeri kiralarındaki artış oranı, bir önceki aya ait on iki aylık ortalama Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine göre belirleniyor. Yani Ekim 2025 TÜFE ortalaması, Kasım ayında yapılabilecek en yüksek kira artış oranını oluşturacak. Ev sahipleri bu oranın üzerinde zam yapamıyor.

Kasım Kira Artış Oranı Ne Zaman Belli Olacak?

Kasım Kira Artış Oranı Ne Zaman Belli Olacak?

Kasım 2025 kira artış oranı, TÜİK’in Ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacağı 3 Kasım 2025 Pazartesi günü belli olacak. Açıklama saat 10.00’da yapılacak. TÜİK’in verileri, hem konut hem de iş yerleri için uygulanacak yasal artış sınırını belirleyecek.

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

Ekim Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadardı?

TÜİK verilerine göre 2025 Eylül ayı itibarıyla on iki aylık ortalama TÜFE değişimi yüzde 38,36 oldu. Bu oran, Ekim 2025’te uygulanacak kira zammının tavanı olarak belirlenmişti.

Eylül ayında ise bu oran yüzde 39,62 seviyesindeydi. Böylece Ekim ayında kiraya en fazla yüzde 38,36 oranında zam yapılabildi.

Kira Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kira Zammı Nasıl Hesaplanır?

Kira artış oranı, TÜİK’in açıkladığı on iki aylık ortalama TÜFE verisine göre hesaplanır. Formül oldukça basit:

Yeni kira tutarı = Mevcut kira × (1 + Artış oranı / 100)

Örneğin; TÜFE ortalaması yüzde 38,36 olarak açıklanmışsa, kira artışı hesaplaması bu orana göre yapılır. Bu yöntem hem konut hem de iş yerleri için geçerlidir. Ancak kiracı ve ev sahibi isterse yasal sınırın altında bir oran üzerinde de anlaşabilir.

Örnek Kira Zammı Hesaplama

Örnek Kira Zammı Hesaplama

  • Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

  • Artış Oranı: %38,36

  • Yeni Kira Hesabı:

  • 20.000 × 1,3836 = 27.672 TL

Bu örneğe göre kira artış tutarı 7.672 TL olur ve yeni aylık kira bedeli 27.672 TL’ye çıkar.

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandığında, kira zam oranı bu formüle göre yeniden hesaplanabilecek.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
