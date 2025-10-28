onedio
2018 Yılına Damga Vuran Şarkılar

miray soysal
28.10.2025

2018, Türkçe pop ve alternatif sahnede iz bırakan bir yıl oldu. Aşkın iniş çıkışlarını, özgüven patlamalarını, hüzünle harmanlanan melankoliyi ve dans ettiren enerjiyi bir araya getiren şarkılarla doluydu. O yıl radyolardan, kulüplerden, arabaların camları açık sokaklarından yükselen bu parçalar hâlâ dinleyeni aynı heyecana götürüyor. İşte 2018’in en unutulmaz şarkıları…

1. Ziynet Sali - Ağlar mıyım? Ağlamam

2. Koray Avcı - Senin İçin Değer

3. Oğuzhan Koç - Beni İyi Sanıyorlar

4. Lafügüzaf - Gökhan Türkmen

5. Ersay Üner - İki Aşık

6. Sıla- Muhbir

7. Aleyna Tilki - Sen Olsan Bari

8. Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek - Gizli Aşk

9. TARKAN - Yolla

10. Can Yüce - Aklım Gider Aklına

11. Buray- Sahiden

12. Simge - Üzülmedin mi?

13. İdo Tatlıses - Bileklerime Kadar Acıyo

14. Eypio - Gömün Beni Çukura

