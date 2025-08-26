onedio
2 Eylül 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.08.2025 - 18:06

2 Eylül Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

  • Persil Sık Yıkananlar Toz Deterjan 9 kg 299 TL

  • Kotex Natural Hijyenik Ped Gece 59 TL

  • Kotex Natural Günlük Hijyenik Ped 29,50 TL

  • Blume Peçete 30x30 cm 39,50 TL

  • Uni Baby Aile Islak Havlu 3x52’li 49,50 TL

  • Solo Bambu Tuvalet Kağıdı 284,50 TL

  • Solo Bambu Kağıt Havlu 168,50 TL

  • Blume Mini Cep Mendili 20 TL

  • Solo Çek Al Mendil 26,50 TL

  • Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı Açık Hava 1200 ml + Lotus 1440 ml 199 TL

  • Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 145 TL

  • Hyper Hypo Yoğun Kıvamlı Çamaşır Suyu 4 kg 89 TL

  • Vernel Gülün Büyüsü Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L 135 TL

  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tablet 335 TL

  • Doa Yüzey Temizleyici 1000 ml 31,50 TL

  • Quickdish İnox Bulaşık Süngeri 37 TL

  • Comfort Family Kadın Kaşkorse Bato 49 TL

  • Simmy Genç Kız Pedli Alıştırma Sütyeni 99 TL

  • Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Atlet 99 TL

  • Kız Çocuk Slip 65 TL

  • Comfort Family Erkek Çocuk Boxer 85 TL

  • And Dizaltı Çocuk Çorabı 30 TL

  • And Dizaltı Çocuk Çorabı Fiyonklu 45 TL

  • And Çocuk Fiyonklu Soket Çorap 40 TL

  • Red Queen Banyo Lifi 25 TL

  • Naturalove Bubble Görünümlü Makyaj Çantası 129 TL

  • Dalan Antik Katı Banyo Sabunu 4x150 gr 75 TL

  • Golden Rose Far Paleti 219 TL

  • Golden Rose Lip Gloss 119 TL

  • Golden Rose Maskara 129 TL

İndirimde yer alan market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Erpiliç Bütün Piliç 1000 gr gr 54,90 TL

  • Torku Çilekli Süt 6x180 ml 57,50 TL

  • Torku Kakaolu Süt 6x180 ml 57,50 TL

  • Torku Yarım Yağlı Süt 6x200 ml 57,50 TL

  • Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 172,50 TL

  • İçim Tam Yağlı Yoğurt 3 kg 129 TL

  • Beşler Dana Döner 250 gr gr 139 TL

  • Taxim Dana Islak Hamburger 2x135 gr gr 75 TL

  • Banvit Piliç Hamburger 1035 gr gr 125 TL

  • Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr gr 259 TL

  • Gündoğdu Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr gr 299 TL

  • Superfresh Pizza Tost 200 gr gr 55 TL

  • Pek Food Milföy Hamuru 1000 gr gr 89 TL

  • Pek Food Üçgen Mantı 350 gr gr 109 TL

  • Aknaz Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1 kg 289,50 TL

  • İçim Çilekli Kefir 1 Litre 65 TL

Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 gr gr 215 TL

  • Dimes %100 Meyve Suyu Çeşitleri 200 ml 12,50 TL

  • Kuzeyden Mango Ve Çarkıfelek Aromalı Maden Suyu 6x200 ml 45 TL

  • Nescafe Gold Karamel Aromalı Çözünebilir Kahve 95 gr gr 169 TL

  • Meysu Gazlı İçecek Kola 330 ml 21,50 TL

  • Redbull Ahududu Aromalı Enerji İçeceği 250 ml 39,50 TL

  • Ülker Metro 50,4 gr gr 14,50 TL

  • Ülker Albeni 52 gr gr 15 TL

  • Mixmey Meyve Pestili 20 gr gr 16,50 TL

  • Miniyum Karışık Meyveli Yumuşak Şeker 804 gr gr 129 TL

  • Eti Crax Ketçap – Jalapeno Çeşnili Kraker 50 gr gr 16 TL

  • Rixy Mısır Çerezi 135 gr gr 34 TL

  • Patito Patates Cipsi 150 gr gr 29,50 TL

  • Nutova Kabak Çekirdeği 200 gr gr 62,50 TL

  • Krispi Pops Mısır Çerezi 40 gr gr 14 TL

  • Ülker Süpermix Mini Atıştırmalık Paketi 300,6 gr gr 125 TL

  • Ülker Kekstra Mini Kutu Kek 34x15 gr gr 119 TL

  • Eti Burçak Sütlü Kakaolu Yulaflı Bisküvi 4x100 gr gr 62 TL

  • Haribo Harry Potter Temalı Yumuşak Şeker 115 gr gr 35 TL

  • Ülker Çokomel 180 gr gr 59 TL

