onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
ŞOK'a Otomatik Sallanır Ana Kucağı Geliyor! 27 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Otomatik Sallanır Ana Kucağı Geliyor! 27 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.08.2025 - 15:31

ŞOK 27 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 27 Ağustos - 2 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haftanın Fırsatları

Haftanın Fırsatları

İndirimde yer alan market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

👇🏽

👇🏽

Kiwi Otomatik Sallanır Ana Kucağı 2.999 TL

Kiwi Otomatik Sallanır Ana Kucağı 2.999 TL

  • Pilsan Bultaklı İlk Arabam 399 TL 

  • Forever Figürlü Hava Nemlendiricisi 399 TL 

  • Askılı Bebek Bezi Organizer 139 TL

  • Fisher-Price Eğitici Köpekçiğin Kız Kardeşi 1.090 TL 

  • Fisher-Price Neşeli Piyano 599 TL

  • Wee Baby Mini Cam Alıştırma Bardağı Seti 69 TL 

  • Wee Baby SilikonMeyve Süzgeci 65 TL

  • Wee Baby Damaklı Emzik 59 TL 

  • 2'li Wee Baby Cam Biberon Seti 169 TL 

  • Wee Baby Pipetli Bardak 159 TL 

  • Wee Baby Kapak Kilidi / Priz Koruyucu 30 TL

Dijitsu 4K Ultra HD 75'' 190 Ekran Smart LED TV 29.999 TL

Dijitsu 4K Ultra HD 75'' 190 Ekran Smart LED TV 29.999 TL

  • Simfer Smart Led TV 7.799 TL

  • Samsung 4 Programlı Bulaşık Makinesi 16.599 TL

  • Altus 3 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi 11.299 TL

  • Altus Sıcak Soğuk Su Sebili 5.799 TL

  • Altus Çamaşır Makinesi 17.999 TL

İndirimde yer alan beyaz eşyalara buradan göz atabilirsiniz.

Haftanın Win Ürünleri

Haftanın Win Ürünleri

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın