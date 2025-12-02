onedio
2 Aralık Salı Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Bursa hava durumu hava sıcaklık
02.12.2025 - 08:54

2 Aralık Salı günü Bursa’da hava nasıl olacak? Yağışlı havalar yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir güne bırakıyor. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da günün genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 14-15, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İşte 2 Aralık Salı gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…

Bugün Bursa'da hava, sabah saatlerinde serin ve nemli (89% nem) başlayacak.

Beklenen sıcaklık bu saatlerde 9 derece. Öğleden sonra 12:00-15:00 arasında sıcaklık 15 dereceye ulaşarak günün en yüksek değerini görecek; bu saatlerde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Rüzgâr hızı gün boyu genellikle düşük (2-4 km/sa) seyretse de, öğle saatlerinde maksimum rüzgâr hızı 18 km/sa'ya kadar çıkabilir. Akşam 21:00'den sonra sıcaklık tekrar 9 derece seviyelerine inecek. Gün genelinde hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
