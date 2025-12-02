2 Aralık Salı Bursa Hava Durumu: Bursa’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

2 Aralık Salı günü Bursa’da hava nasıl olacak? Yağışlı havalar yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir güne bırakıyor. Marmara Bölgesi’ndeki birçok şehirde olduğu gibi Bursa’da da günün genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 14-15, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İşte 2 Aralık Salı gününe ait Bursa hava durumu bilgileri…