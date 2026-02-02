2- 8 Şubat 2026 Haftanın Yantrası

Surya Sri Diva Yantra, kullanan kişiye;
Maddi ve manevi bolluk bilinci kazandırır
Zihinsel netlik, konsantrasyon ve odaklanmayı güçlendirir
Kariyer ve statü alanında doğru fırsatları fark etme yetisi kazandırır
Ruhsal gelişimi destekler
Kişiyi bulunduğu alanda uzmanlaşmaya yönlendirir
Güneş’in yaşam veren enerjisi, bu yantra aracılığıyla doğrudan kişisel alanınıza aktarılır.
Raja Yogaların Dengelenmesi
Surya Sri Diva Yantra, doğum haritalarındaki Raja Yoga potansiyelini dengelemeye yardımcı olur.
Raja Yoga, hem fiziksel düzeyde maddi kazanımları hem de ruhsal düzeyde aydınlanmayı temsil eder.
Doğum haritalarında;
Güneş baba figürünü
Ay anne figürünü
ve onların besleyici, yönlendirici niteliklerini anlatır.
Bu yantra, Surya yani Güneş enerjisiyle başlatılan yaşam gücünü, Chandra yani Ay enerjisiyle sürdürülebilir hale getirir.
Atalardan gelen olumlu karmaların aktive olmasına destek olurken, günümüzde tezahür eden zararlı karmaların arındırılmasına yardımcı olur.
Yantranın Merkezinde Ne Var?
Surya Sri Diva Yantra üzerinde yer alan sembolik yapı, doğum haritalarındaki zayıf gezegen enerjilerini aktive eden bir çekirdek görevi görür.
Yantranın merkezine yerleştirilen niyet, tezahür ettirilmek istenen alanı doğrudan çalıştırır.
Merkeze ne yerleştirirseniz, yaşamınızda büyüyen enerji de odur.
Kariyer, Para ve Toprak Elementi
Surya Sri Diva Yantra özellikle kariyer başarısıyla bağlantılı olan Toprak elementini güçlendirir.
bu yantranın en güçlü çalıştığı alanlardır.
Öğrenciler ve Zihinsel Gelişim İçin Etkisi
Günümüz çağında öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk yaşayan öğrenciler için son derece destekleyicidir.
Zihni evrensel ritimle uyumlar
Zekayı ve algıyı güçlendirir
Koruyucu bir alan oluşturur
Sri Yantra frekansı, refahın doğum kaynağı olarak bilinir ve kişiye zihinsel denge ile temel uyumu kazandırır.
Kimler İçin Uygun?
Surya Sri Diva Yantra, doğum verileri ve gezegen saatleri dikkate alınarak kişiye özel şekilde hazırlanır.
Toprak ve Su elementi ağırlıklı Güneş burçları olan;
Boğa
Başak
Oğlak
Yengeç
Akrep
Balık
burçları için özellikle etkilidir.
Altın, bakır, oniks ve gümüş gibi materyaller, kişinin elementi ve harita yapısına göre değerlendirilir.
Önemli Bilgilendirme
Paylaşılan tüm yantralar tasarım olarak uluslararası marka koruması altındadır.
Her türlü kopyalanması yasaktır.
Gökler rehberimiz,
Yolumuz ışık olsun.