2- 8 Şubat 2026 Haftanın Yantrası

Surya Sri Diva

Arzularınızı tezahür ettirmenin anahtarı

Yaşamın kaynağı olan Güneş, sadece gökyüzünde değil, insanın kaderinde de yön belirleyicidir.

Surya Sri Diva Yantra, Güneş’in yaşam enerjisini bilinçli şekilde aktive ederek kişinin hem maddi hem manevi alanında güçlenmesini destekler.

Bu yantra, gökyüzünün kozmik potansiyelini yaşamınıza taşıyan güçlü bir anahtar niteliğindedir.

İlerlemek, odaklanmak, uzmanlaşmak ve ruhsal olarak büyümek isteyenler için özel olarak çalışır.