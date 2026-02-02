onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2- 8 Şubat 2026 Haftanın Yantrası

etiket 2- 8 Şubat 2026 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.02.2026 - 20:28

Surya Sri Diva

Arzularınızı tezahür ettirmenin anahtarı

Yaşamın kaynağı olan Güneş, sadece gökyüzünde değil, insanın kaderinde de yön belirleyicidir.

Surya Sri Diva Yantra, Güneş’in yaşam enerjisini bilinçli şekilde aktive ederek kişinin hem maddi hem manevi alanında güçlenmesini destekler.

Bu yantra, gökyüzünün kozmik potansiyelini yaşamınıza taşıyan güçlü bir anahtar niteliğindedir.

İlerlemek, odaklanmak, uzmanlaşmak ve ruhsal olarak büyümek isteyenler için özel olarak çalışır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Surya Sri Diva Yantra Ne Sağlar?

Surya Sri Diva Yantra Ne Sağlar?

Surya Sri Diva Yantra, kullanan kişiye;

  • Maddi ve manevi bolluk bilinci kazandırır

  • Zihinsel netlik, konsantrasyon ve odaklanmayı güçlendirir

  • Kariyer ve statü alanında doğru fırsatları fark etme yetisi kazandırır

  • Ruhsal gelişimi destekler

  • Kişiyi bulunduğu alanda uzmanlaşmaya yönlendirir

Güneş’in yaşam veren enerjisi, bu yantra aracılığıyla doğrudan kişisel alanınıza aktarılır.

Raja Yogaların Dengelenmesi

Surya Sri Diva Yantra, doğum haritalarındaki Raja Yoga potansiyelini dengelemeye yardımcı olur.

Raja Yoga, hem fiziksel düzeyde maddi kazanımları hem de ruhsal düzeyde aydınlanmayı temsil eder.

Doğum haritalarında;

  • Güneş baba figürünü

  • Ay anne figürünü

ve onların besleyici, yönlendirici niteliklerini anlatır.

Bu yantra, Surya yani Güneş enerjisiyle başlatılan yaşam gücünü, Chandra yani Ay enerjisiyle sürdürülebilir hale getirir.

Atalardan gelen olumlu karmaların aktive olmasına destek olurken, günümüzde tezahür eden zararlı karmaların arındırılmasına yardımcı olur.

Yantranın Merkezinde Ne Var?

Surya Sri Diva Yantra üzerinde yer alan sembolik yapı, doğum haritalarındaki zayıf gezegen enerjilerini aktive eden bir çekirdek görevi görür.

Yantranın merkezine yerleştirilen niyet, tezahür ettirilmek istenen alanı doğrudan çalıştırır.

Merkeze ne yerleştirirseniz, yaşamınızda büyüyen enerji de odur.

Kariyer, Para ve Toprak Elementi

Surya Sri Diva Yantra özellikle kariyer başarısıyla bağlantılı olan Toprak elementini güçlendirir.

  • Maddi beklentilerin gerçekleşmesi

  • Kariyerde yükselme

  • Statü ve kalıcılık

  • İş hayatında sağlam adımlar

bu yantranın en güçlü çalıştığı alanlardır.

Öğrenciler ve Zihinsel Gelişim İçin Etkisi

Günümüz çağında öğrenme güçlüğü, dikkat dağınıklığı ve zihinsel yorgunluk yaşayan öğrenciler için son derece destekleyicidir.

  • Zihni evrensel ritimle uyumlar

  • Zekayı ve algıyı güçlendirir

  • Koruyucu bir alan oluşturur

Sri Yantra frekansı, refahın doğum kaynağı olarak bilinir ve kişiye zihinsel denge ile temel uyumu kazandırır.

Kimler İçin Uygun?

Surya Sri Diva Yantra, doğum verileri ve gezegen saatleri dikkate alınarak kişiye özel şekilde hazırlanır.

Toprak ve Su elementi ağırlıklı Güneş burçları olan;

  • Boğa

  • Başak

  • Oğlak

  • Yengeç

  • Akrep

  • Balık

burçları için özellikle etkilidir.

Altın, bakır, oniks ve gümüş gibi materyaller, kişinin elementi ve harita yapısına göre değerlendirilir.

Önemli Bilgilendirme

Paylaşılan tüm yantralar tasarım olarak uluslararası marka koruması altındadır.

Her türlü kopyalanması yasaktır.

Gökler rehberimiz,

Yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam