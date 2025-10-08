2+2 Modeli: Eğitim Sisteminde Yeni Dönem mi?

1. Zorunlu Eğitimin Kısalması

Bu model, Türkiye’de 1997’den bu yana ilk kez zorunlu eğitim süresinde geri gidiş anlamına gelebilir. 8 yıllık kesintisiz eğitimden 12 yıla çıkılmıştı; şimdi 10 yıla dönüş, eğitimde süreklilik açısından tartışmalı bir adım olarak görülüyor.

2. Erken Yönlendirme Riski

Öğrencilerin 10. sınıfta “okulu bırakma” ya da farklı bir modele geçme seçeneği olması, özellikle dezavantajlı bölgelerde erken okul terki riskini artırabilir.

3. Esneklik ve Çeşitlilik Fırsatı

Destekleyenlere göre model, öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerine göre yönelmesini kolaylaştırabilir. 11. sınıftan itibaren mesleki, sanatsal veya akademik alanlara göre özelleşmiş yollar açılabilir.

4. Yükseköğretimle İlişki

Model, üniversite öncesi hazırlık veya erken geçiş formuna dönüşebilir. Bu da meslek liseleri, açık lise ve sertifika programlarıyla entegrasyon gerektirir.

5. Ölçme-Değerlendirme ve Sınav Sistemi

11. ve 12. sınıfların isteğe bağlı hale gelmesi, YKS sisteminde köklü değişiklikleri zorunlu kılacaktır. Bu nedenle YÖK ve ÖSYM’nin de sürece aktif katılımı gerekecek.