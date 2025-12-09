onedio
16 Aralık 2025 BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu

Kübra Bürümlü
09.12.2025 - 10:57

16 Aralık Salı 2025  BİM Aktüel Haftanın Önerileri Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Aknaz Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 269 TL

  • Erpiliç Bütün Piliç 54,90 TL

  • Teksüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 299 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 299 TL

  • Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 229 TL

  • Bahçıvan Tam Yağlı Süzme Peynir 109 TL

  • Pınar Labne 3x180 gr 149 TL

  • Aytaç Piliç Sucuk 79 TL

  • Aytaç Piliç Jülyen Sosis 79 TL

  • Sinangil İrmik 26 TL

  • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 27,25 TL

  • Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 gr 99 TL

  • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg 139 TL

  • İçim Laktozsuz Kefir 1 Litre 64,50 TL

  • Bonfilet Dana Kıyma 1000 gr 499 TL

  • Sarp Et Dana Döner 500 gr 249 TL

  • Feast Tırtıklı Patates 1000 gr 85 TL

  • Feast Taze Fasulye 450 gr 42,50 TL

  • Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr 82,50 TL

  • Gedik Piliç Döner 500 gr 129 TL

  • Femur İlikli Kemik Suyu 6x80 gr 49 TL

  • İçim Ayran 200 ml 7,75 TL

  • Sek Vanilya ve Beyaz Çikolata Aromalı Çilekli Milkshake 285 ml 37,50 TL

Pepsi / Lipton İçecek Çeşitleri 4x250 ml 99 TL

  • Perfect Delight Kuru Meyve Çeşitleri Çekirdeksiz Yumuşak Hurma 200 gr / Yumuşak İncir 150 gr 62 TL

  • Cheetos Mısır Çerezi 240 gr 89 TL

  • Ruffles Original / Doritos Taco Cips 319 gr 94,50 TL

  • Fellas Protein Bar 45 gr 59 TL

  • Miskos Antep Fıstıklı Rulo Pişmaniye 220 gr 75 TL

  • Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye 200 gr 75 TL

  • Miskos Çekme Helva Çeşitleri 240 gr 75 TL

  • Miskos Sade ve Kakaolu Pişmaniye 150 gr 45 TL

  • Haribo Altın Ayıcık Orman Meyveleri Aromalı Yumuşak Şeker 200 gr 49 TL

  • Milka Kakaolu Fındık Kreması 600 gr 179 TL

  • Eti Cin Çilek Soslu Bisküvi 3x114 gr 55 TL

  • Luppo Bitter Çikolatalı & Portakal Jöleli Sandviç Kek 182 gr 59 TL

  • Alpia Çıtır Çilek ve Yoğurt Dolgulu Sütlü Tablet Çikolata 100 gr 65 TL

  • Ferrero Rocher Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 37,5 gr 45 TL

  • Merci Stick Çikolata 250 gr 198 TL

  • Toffifee Bütün Fındıklı Karamel Dolgulu Çikolata 200 gr 139 TL

  • Knoppers Minis Fındıklı & Sütlü Gofret 200 gr 189 TL

  • Werther’s Original Karamelli Şeker 150 gr 69 TL

  • Nestle Kitkat Chunky Çikolata Kaplamalı Fındıklı Gofret 38 gr 25 TL

  • Red Bull Şekersiz Enerji İçeceği 250 ml 45 TL

  • Doğanay Gurme Acılı Şalgam Suyu 2 Litre 55 TL

  • Sırma Limonlu Tuzlu Mineralli Gazlı İçecek Churchill 6x250 ml 89 TL

  • Doğadan Bardak Poşet Yeşil Çay Mango & Lime 49,50 TL

  • Nescafe Çözünebilir Kahve Gold 150 gr 229 TL

Peros Toz Deterjan Beyazlar ve Renkliler 10 kg 299 TL

  • Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL

  • Peros Çamaşır Yumuşatıcısı Pembe Güller & Lavanta Bahçesi 5 kg 125 TL

  • Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3700 ml 99 TL

  • Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Kapsül 80'li 369 TL

  • Sleepy Sensitive Islak Havlu 3x90'lı 79 TL

  • Sofia Tuvalet Kağıdı Pamuk Katkılı 79 TL

  • Sofia Kağıt Havlu Pamuk Katkılı 8'li 79 TL

  • Miss Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 99 TL

  • Bind Activit Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 29 TL

  • Domestos WC Blok 5'li 149 TL

  • Papia Platinum Çek-Al Mendil 125'li 29 TL

  • Molped Hijyenik Ped Pure & Soft Gece 30'lu 99 TL

  • Molped Günlük Ped İncecik 80'li 99 TL

  • Naturalove Temalı Peçete Cut Out 20'li 59 TL

  • Naturalove Kardan Adam Kutulu Makyaj Süngeri Seti 5'li 179 TL

  • Naturalove Cımbız Silikon Kapaklı 99 TL

  • Naturalove Makyaj Aksesuarı Seti 5 Parça 229 TL

  • Parfüm Kadın Angie / Erkek R95 100 ml 249 TL

  • Repute Deodorant Kadın 150 ml 65 TL

  • Simmy Slip Kadın M/L/XL 50 TL

  • And Ters Havlu Kısa Konç Çorap Kadın 29 TL

  • And Tam Havlu Kısa Konç Çorap Kadın 29 TL

  • Clear Şampuan Legend Ronaldo / Legend Kenan 500 ml 125 TL

  • Duru Duş Jeli 650 ml 69 TL

  • Fax Sıvı Sabun 3000 ml 79 TL

  • Duru Katı Sabun Hydropure 4x135 gr 99 TL

