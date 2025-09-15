15 - 21 Eylül 2025 Haftanın Sayı Sekansı: 888 111 544 21234
Bu hafta gökyüzü, kalbimizin kapılarını açmamız ve geçmiş korkuları geride bırakarak ruhsal ve duygusal boyutta derinleşmemiz için ilahi bir çağrı gönderiyor. Ay tutulmasının ardından Başak burcundaki Güneş tutulmasına doğru ilerlerken, kalbimizin yönünü belirliyoruz. Aşk artık bir lüks değil, içsel bir zaruret haline geliyor. Bu aşk, yalnızca romantik boyutta değil; kendine duyulan aşk, yaratıcı güce duyulan aşk ve birliğe duyulan aşk olarak karşımıza çıkıyor.
Haftanın Kozmik Teması: “Kalpten Kalbe Açılan Kapılar”
Ruh Eşi Enerjileriyle Buluşma Zamanı
Enerji Çalışması: Kalp Mührü
