15 - 21 Eylül 2025 Haftanın Sayı Sekansı: 888 111 544 21234

15.09.2025 - 09:30

Bu hafta gökyüzü, kalbimizin kapılarını açmamız ve geçmiş korkuları geride bırakarak ruhsal ve duygusal boyutta derinleşmemiz için ilahi bir çağrı gönderiyor. Ay tutulmasının ardından Başak burcundaki Güneş tutulmasına doğru ilerlerken, kalbimizin yönünü belirliyoruz. Aşk artık bir lüks değil, içsel bir zaruret haline geliyor. Bu aşk, yalnızca romantik boyutta değil; kendine duyulan aşk, yaratıcı güce duyulan aşk ve birliğe duyulan aşk olarak karşımıza çıkıyor.

Haftanın Kozmik Teması: “Kalpten Kalbe Açılan Kapılar”

Bu güçlü sayı dizilimi, özellikle aşkı, kaderi, kalpten kalbe köprüleri ve ruh eşi bağlantısını temsil eder: 

  • 888 → İlahi zamanlama, ruhsal eşleşmeler, kadersel bağlar 

  • 111 → Yeni başlangıçlar, sevgiyle titreşen niyetlerin tohumlanması 

  • 544 → Meleklerin desteğiyle geçmiş acıların şifalanması 

  • 21234 → Ruhsal eşle buluşmak için rehberlik, içsel dönüşüm ve tamamlanma 

Bu sekansı her sabah veya uyumadan önce tekrarlamak, kalp çakrasını uyandırır ve sizi sevgi frekansıyla hizalar.

Ruh Eşi Enerjileriyle Buluşma Zamanı

Bu hafta, kaderinizde var olan ancak belki de uzun süredir gecikmiş olan bir “kalp buluşması” için enerjiler güçlü çalışıyor. 

  • Eğer bir ilişkiniz varsa: Derin bağlar yeniden yapılanacak, birbirinize duyduğunuz sevgi yeniden tanımlanacak. 

  • Eğer yalnızsanız: Ruh eşinizin alanınıza girmesi, önceki aşk kalıplarını bırakmanızla mümkün olacak. 

Unutma: Aşk dışarıdan önce içeride uyanır. Kendini sevmeden, hak ettiğine inanmadan gerçek aşk seni bulamaz. 

Ay’ın Ritmi ve Kalp Alanının Uyumu 

  • 15–17 Eylül: Ay Oğlak’ta → Ciddiyet, kararlılık ve “ilişkide ne istiyorum”u netleştirme zamanı. 

  • 18–19 Eylül: Ay Kova’da → Sürpriz mesajlar, geçmişten gelen bir haber, eski bir aşkın kapınızı çalması mümkün. 

  • 20–21 Eylül: Ay Balık’ta → Sezgi, rüya ve ilahi birlik enerjileri yüksek. Ruhsal eş enerjisi zirvede. 

21 Eylül 2025 Başak Güneş tutulması ile kalbinizi yeniden yapılandırma vakti geliyor. Saf, sade ve hak edilmiş bir aşkın temelleri için gökyüzü kapıları aralıyor. 

Aşkı Hak Etme Rehberi 

  • Kendinle konuş: “Ben sevgiye layığım. Sevgiyi kabul ediyorum.” 

  • Eski ilişkilerdeki kalp kırıklıklarını onurlandırarak serbest bırak. 

  • Affetmediğin kişileri düşün. Bu hafta yaz, yak, bırak. 

  • Kalbine “açılmaya cesaretin var mı?” diye sor. Cevap: “Evet, evet, evet…”

Enerji Çalışması: Kalp Mührü

Bir kağıda bu sayıyı yaz: 888 111 544 21234. Altına kendi adını ve bu niyeti yaz: 

'Ben, (Adını yaz), gerçek sevgiye ve ruh eşime kalpten açılıyorum. Bu niyet, Yüce Allah’ın izniyle tüm boyutlarda mühürlendi.' 

Bu kâğıdı yastığının altına koy. 7 gece boyunca aynı niyeti tekrar et. Kalbine dokunan rüyaları not al. 

AstrodehA’dan Kalpten Kalbe Mesaj 

Aşk, yalnızca bir ilişki değil, varoluş halidir. Kalbin kapalıysa; fırsatları kaçırırsın. Kalbin açık ama korkuların yüksekse; geleni kaçırırsın. Ama bu hafta, hem kalbini hem inancını açık tutanlar için gökyüzü büyük bir mucizeyi yeryüzüne indirebilir. 

“Kalpten kalbe yollar vardır, görülmez.” İşte bu hafta, o görünmeyen yol senin kalbinden onun kalbine doğru şekilleniyor. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.  

AstrodehA

