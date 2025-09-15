15 - 21 Eylül 2025 Haftanın Sayı Sekansı: 888 111 544 21234

Bu hafta, kaderinizde var olan ancak belki de uzun süredir gecikmiş olan bir “kalp buluşması” için enerjiler güçlü çalışıyor.

Eğer bir ilişkiniz varsa: Derin bağlar yeniden yapılanacak, birbirinize duyduğunuz sevgi yeniden tanımlanacak.

Eğer yalnızsanız: Ruh eşinizin alanınıza girmesi, önceki aşk kalıplarını bırakmanızla mümkün olacak.

Unutma: Aşk dışarıdan önce içeride uyanır. Kendini sevmeden, hak ettiğine inanmadan gerçek aşk seni bulamaz.

Ay’ın Ritmi ve Kalp Alanının Uyumu

15–17 Eylül: Ay Oğlak’ta → Ciddiyet, kararlılık ve “ilişkide ne istiyorum”u netleştirme zamanı.

18–19 Eylül: Ay Kova’da → Sürpriz mesajlar, geçmişten gelen bir haber, eski bir aşkın kapınızı çalması mümkün.

20–21 Eylül: Ay Balık’ta → Sezgi, rüya ve ilahi birlik enerjileri yüksek. Ruhsal eş enerjisi zirvede.

21 Eylül 2025 Başak Güneş tutulması ile kalbinizi yeniden yapılandırma vakti geliyor. Saf, sade ve hak edilmiş bir aşkın temelleri için gökyüzü kapıları aralıyor.

Aşkı Hak Etme Rehberi