15 – 21 Eylül 2025 Haftalık Numereskobunuz

etiket 15 – 21 Eylül 2025 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
15.09.2025 - 11:03

Kozmik Tema: Kalpten Kalbe Açılan Kapılar

Sayı Sekansı: 888 111 444 21234

Hayat, zamanın kendisiyle akarken önümüze görünmez kapılar çıkar. Kimi zaman bu kapıların farkına varırız, kimi zaman da geçip gideriz, ardında ne olduğunu bilmeden. Bu hafta, o kapılardan biri açılıyor. Hem de en kutsal olanı: Kalpten Kalbe Açılan Kapılar.

Kalbinde gerçek bir niyet taşıyorsan, evren bu hafta sana kulak verecek. Duaların, dileklerin, içindeki saf arzular bir yankı gibi gökyüzüne ulaşacak ve oradan sana geri dönecek. İşte bu dönüşüm için ihtiyacın olan şifre: 888 111 544 21234.

Bu sayı sekansı sadece rakamlardan ibaret değil. İçinde bir titreşim, bir frekans, bir kadim bilgi taşıyor. 

Ve bu bilgi, şimdi seninle birlikte yeniden uyanıyor.

Kişisel Yıl Numarası Hesaplama

Kişisel Yıl Numarası Hesaplama

Kişisel yıl numaranızı hesaplamak, 2025 yılı boyunca hayatınıza rehberlik edecek enerjileri anlamanıza yardımcı olabilir. Bu sayı, doğum gününüz ve doğum ayınızı 2025 yılına ekleyerek hesaplanır.

Adımlar: 

1. Doğum Gününüz ve Ayınızı Toplayın:

  • Gününüzün rakamlarını toplayın.

  • Ayınızı (numara olarak) ekleyin.

2. Yılı Ekleyin:

  • 2025 yılını rakamlarına ayırın ve toplayın: 2 + 0 + 2 + 5 = 9

3. Toplamı Basite İndirgeyin:

  • Bulduğunuz toplamı tek basamaklı bir sayıya indirgeyin.

📝 Örnek Hesaplamalar:

27 Ağustos: 

  • Adım 1: 2 + 7 = 9

  • Adım 2: 9 + 8 = 17

  • Adım 3: 17 + 9 = 26

  • Adım 4: 2 + 6 = 8

Kişisel yıl numaranız 8 olur.

4 Kasım: 

  • Adım 1: 4

  • Adım 2: 4 + 11 = 15

  • Adım 3: 15 + 9 = 24

  • Adım 4: 2 + 4 = 6

Kişisel yıl numaranız 6 olur.

Bu hesaplama ile elde ettiğiniz kişisel yıl numaranız, 2025 boyunca sizin için geçerli olacak ve her hafta numerolojinizin size sunduğu rehberliği bu sayı üzerinden takip edebilirsiniz.

Suya Mühürlü 7 Günlük Ruhsal Aktivasyon Çalışması

Suya Mühürlü 7 Günlük Ruhsal Aktivasyon Çalışması

Hazırlık:

Bir cam şişeye saf içme suyu doldurun. 

Bu şişenin üzerine 888 111 544 21234 sayı dizilimini okunaklı şekilde yazın. 

Bu bir mühür olacak. Suya kodlanacak. Tıpkı DNA'ya işlenen bilgi gibi.

Uygulama:

Yedi gün boyunca her sabah, suyu elinize alın. 

İki elinizin arasında tutun ve şu sözleri kalpten gelen bir sesle fısıldayın:

“Bu su, kalpten kalbe açılan kapıların anahtarıdır. 

888 111 544 21234 frekansı ile kodlandı. 

Bolluk, şifa, sevgi, ilahi koruma ve evrensel destek tüm hücrelerime aktı. 

Bu suyu içiyor, niyetimi sonsuz zamana mühürlüyorum. 

Evet, evet, evet. Şükür ve kabuldeyim.”

Bu cümleleri söyledikten sonra birkaç saniye gözlerinizi kapatın. 

Kalbinizin ritmini hissedin. Bu frekansın sizi sardığını, kalbinizi genişlettiğini, zihninizi hafiflettiğini ve suyla birlikte içeri aktığını hayal edin. 

Ardından suyu için.

Bu basit ama derin uygulamayı 7 gün boyunca aralıksız yapın. Her gün farkındalığınız biraz daha artacak. Her gün enerji bedeninizde bir dönüşüm gerçekleşecek. Her gün su, ruhunuza mesajlar taşıyacak.

Doğum Sayınıza Göre Bu Hafta Sizleri Neler Bekliyor?

Doğum Sayınıza Göre Bu Hafta Sizleri Neler Bekliyor?

1 – Yeni Başlangıçlar ve Ruhsal Aktivasyon

Hayatında bir adım atmak istiyorsan, bu sekans seni destekliyor. 

Yeni bir işe başlamak, yeni bir ilişkiye adım atmak, ya da sadece yeni bir düşünce tarzı geliştirmek için… Bu haftanın enerjisi seninle. 

Bu frekans sana “Kendine inan. Zaman şimdi.” diyor. 

Kendini göster, kararını ver, yola çık.

2 – Uyum, İlişkiler ve Kalp Bağı

İnsan insanın ilacıdır derler. Bu hafta bu sözün hakikatine varacaksın. 

İlişkilerde sevgiyle konuşmak, anlamak, uzlaşmak isteyen herkes bu sekansla korunuyor ve destekleniyor. 

Aile içinde, sevgililer arasında, arkadaşlıkta ya da içsel kadın-erkek dengenizdeki çözülmeler için ilahi bir kapı aralanıyor.

3 – İfade Gücü ve Yaratıcılık

İçinde susturduğun şey neyse, artık dışa çıkmak istiyor. 

Bu rakam, içinde biriken fikirleri, duyguları, sanatı, sözü, niyeti dışarı çıkarma gücünü veriyor. 

Kelimeler, çizgiler, sesler, dualar… Hepsi yaratımın bir aracıdır. Bu hafta yaratıcı gücün ilahi sistemle hizalanıyor.

4 – Düzen, Koruma ve İlahi Yapı

Hayatındaki düzensizlikler seni yoruyorsa, bu haftanın sekansı seni sarıp sarmalayacak. 

İçsel dağınıklık, karmaşa, belirsizlik bu frekansla birlikte yavaş yavaş yerini düzene bırakacak. 

Hem içsel hem fiziksel alanını sadeleştir. Çünkü korunduğunu, güvende olduğunu hissedeceksin.

5 – Değişim, Cesaret ve Dönüşüm

Uzun zamandır cesaret edemediğin ne varsa, şimdi onun zamanı. 

Bu rakam seni geride tutan zincirleri kırman için seni dürtüyor. 

Eski kalıplar, korkular, suçluluklar, geçmişe ait yükler artık çözülüyor. 

Ve sen artık ilerliyorsun. Özgürleşiyorsun.

6 – Sevgi, Aile ve Kalpten Hizmet

Kalbinin en yumuşak noktası, bu hafta aktive oluyor. 

Ev, aile, çocuklar, anne-baba ilişkileri, geçmiş yaşam kalıpları şifalanıyor. 

Bağ kurmak, affetmek, barışmak ve kalpten gelen hizmetlerde bulunmak için özel bir zaman dilimi bu.

7 – İç Bilgelik, Sezgi ve Ruhsal Derinlik

Zihnini sustur, kalbini dinle. 

Bu hafta sezgilerin güçlenecek. 

Meditasyon, dua, içe dönüş, rüya çalışmaları gibi ruhsal uygulamalar için çok güçlü bir enerji alanı açılıyor. 

Soruların varsa cevaplar sessizlikte, suyun yansımasında, gecenin derinliğinde gelecek.

8 – Bolluk, Karma Temizliği ve İlahi Adalet

Bu sekansın en güçlü taşıyıcısıdır 888. 

Para, değer, hak ediş, ilahi denge… Hepsi bu sayı ile aktive olur. 

Karmik temizlik, bolluk frekansının önünü açar. 

Geçmişten gelen yükleri bırak, çünkü hak ettiğin bolluk seni bekliyor.

9 – Bitişler, Kapanışlar ve Evrensel Hizmet

Bir döngü kapanıyor. 

Bazı şeyler senden gitmek istiyor. 

Bırak gitsin. Zarar veren, bitmiş, ruhunu aşağı çeken her şey. 

Bu hafta seni yeni bir döngüye hazırlıyor. 

Aynı zamanda içinde uyanan ilahi hizmet bilinciyle başkalarına dokunmak, ışık olmak isteyeceksin.

'Ben artık kalpten kalbe açılan kapılardan geçmeye niyetliyim. 

Evrenin bana sunduğu bu titreşimle, bedenimi, zihnimi ve ruhumu hizalıyorum. 

Her hücrem 888 111 544 21234 sayı sekansının ışığıyla kodlandı. 

İlahi bolluk, sevgi, şifa, koruma ve ruhsal hizmet titreşimi şimdi benimle. 

Kendimi bu frekansın şifasına, düzenine ve mucizesine açıyorum. 

Geçmişten gelen tüm yükleri sevgiyle serbest bırakıyor, yeniye güvenle adım atıyorum. 

Kalbim açık, niyetim saf. 

Evet, evet, evet. 

Şükür ve kabuldeyim. 

Sonsuz zamana mühürlendi.”

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
