15 – 21 Eylül 2025 Haftalık Numereskobunuz

1 – Yeni Başlangıçlar ve Ruhsal Aktivasyon
Hayatında bir adım atmak istiyorsan, bu sekans seni destekliyor.
Yeni bir işe başlamak, yeni bir ilişkiye adım atmak, ya da sadece yeni bir düşünce tarzı geliştirmek için… Bu haftanın enerjisi seninle.
Bu frekans sana “Kendine inan. Zaman şimdi.” diyor.
Kendini göster, kararını ver, yola çık.
2 – Uyum, İlişkiler ve Kalp Bağı
İnsan insanın ilacıdır derler. Bu hafta bu sözün hakikatine varacaksın.
İlişkilerde sevgiyle konuşmak, anlamak, uzlaşmak isteyen herkes bu sekansla korunuyor ve destekleniyor.
Aile içinde, sevgililer arasında, arkadaşlıkta ya da içsel kadın-erkek dengenizdeki çözülmeler için ilahi bir kapı aralanıyor.
3 – İfade Gücü ve Yaratıcılık
İçinde susturduğun şey neyse, artık dışa çıkmak istiyor.
Bu rakam, içinde biriken fikirleri, duyguları, sanatı, sözü, niyeti dışarı çıkarma gücünü veriyor.
Kelimeler, çizgiler, sesler, dualar… Hepsi yaratımın bir aracıdır. Bu hafta yaratıcı gücün ilahi sistemle hizalanıyor.
4 – Düzen, Koruma ve İlahi Yapı
Hayatındaki düzensizlikler seni yoruyorsa, bu haftanın sekansı seni sarıp sarmalayacak.
İçsel dağınıklık, karmaşa, belirsizlik bu frekansla birlikte yavaş yavaş yerini düzene bırakacak.
Hem içsel hem fiziksel alanını sadeleştir. Çünkü korunduğunu, güvende olduğunu hissedeceksin.
5 – Değişim, Cesaret ve Dönüşüm
Uzun zamandır cesaret edemediğin ne varsa, şimdi onun zamanı.
Bu rakam seni geride tutan zincirleri kırman için seni dürtüyor.
Eski kalıplar, korkular, suçluluklar, geçmişe ait yükler artık çözülüyor.
Ve sen artık ilerliyorsun. Özgürleşiyorsun.
6 – Sevgi, Aile ve Kalpten Hizmet
Kalbinin en yumuşak noktası, bu hafta aktive oluyor.
Ev, aile, çocuklar, anne-baba ilişkileri, geçmiş yaşam kalıpları şifalanıyor.
Bağ kurmak, affetmek, barışmak ve kalpten gelen hizmetlerde bulunmak için özel bir zaman dilimi bu.
7 – İç Bilgelik, Sezgi ve Ruhsal Derinlik
Zihnini sustur, kalbini dinle.
Bu hafta sezgilerin güçlenecek.
Meditasyon, dua, içe dönüş, rüya çalışmaları gibi ruhsal uygulamalar için çok güçlü bir enerji alanı açılıyor.
Soruların varsa cevaplar sessizlikte, suyun yansımasında, gecenin derinliğinde gelecek.
8 – Bolluk, Karma Temizliği ve İlahi Adalet
Bu sekansın en güçlü taşıyıcısıdır 888.
Para, değer, hak ediş, ilahi denge… Hepsi bu sayı ile aktive olur.
Karmik temizlik, bolluk frekansının önünü açar.
Geçmişten gelen yükleri bırak, çünkü hak ettiğin bolluk seni bekliyor.
9 – Bitişler, Kapanışlar ve Evrensel Hizmet
Bir döngü kapanıyor.
Bazı şeyler senden gitmek istiyor.
Bırak gitsin. Zarar veren, bitmiş, ruhunu aşağı çeken her şey.
Bu hafta seni yeni bir döngüye hazırlıyor.
Aynı zamanda içinde uyanan ilahi hizmet bilinciyle başkalarına dokunmak, ışık olmak isteyeceksin.
'Ben artık kalpten kalbe açılan kapılardan geçmeye niyetliyim.
Evrenin bana sunduğu bu titreşimle, bedenimi, zihnimi ve ruhumu hizalıyorum.
Her hücrem 888 111 544 21234 sayı sekansının ışığıyla kodlandı.
İlahi bolluk, sevgi, şifa, koruma ve ruhsal hizmet titreşimi şimdi benimle.
Kendimi bu frekansın şifasına, düzenine ve mucizesine açıyorum.
Geçmişten gelen tüm yükleri sevgiyle serbest bırakıyor, yeniye güvenle adım atıyorum.
Kalbim açık, niyetim saf.
Evet, evet, evet.
Şükür ve kabuldeyim.
Sonsuz zamana mühürlendi.”
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA